Ľudia dostávajú maily, ktoré by vydesili každého: Všetko je ale inak! Polícia upozorňuje na zákerný prípad

BRATISLAVA – Slovenskom sa šíri ďalší podvod – tentokrát prešpekulovaní podvodníci zneužívajú meno polície a ľuďom posielajú oznámenie, v ktorom ich informujú, že boli obvinení.
„Odbor počítačovej kriminality PPZ zaznamenáva v týchto dňoch zvýšený ´výskyt´ zasielania emailu s prílohou ´predvolanky´, ktorá je síce plná nezmyslov, ale človeka, ktorý sa nevyzná v tom, ako vyzerá vyšetrovanie, môže vystrašiť,“ informuje polícia.
V prípade, ak si nájdete vo svojej schránke túto predvolanku, pamätajte v prvom rade na to, že polícia nikdy nezasiela predvolania cez email. V druhom rade, polícia nikoho neobviňuje už v predvolaní. „Po ďalšie, naše predvolania nie sú písané cez google translator, ako tento podvod,“ podotkli policajti. Polícia taktiež v predvolaniach nepovie, že budete zatknutí.
Ak ste tento email dostali, nereagujte naň, vymažte ho a odosielateľa zablokujte.