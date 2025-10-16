Ďalší PODVOD s dovolenkami: Snívate o lacnej exotike? Tento web vás môže pripraviť o peniaze!

BRATISLAVA - Na internete sa objavil ďalší nebezpečný web, ktorý ponúka dovolenky za podozrivo nízke ceny. Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr (SACKA) upozorňuje, že stránka GoTour.sk zrejme klame zákazníkov a jej ponuky smerujú k podvodu.
Podľa asociácie ide už o šiesty podvodný portál v tomto roku, ktorý láka Slovákov na nereálne výhodné dovolenky. Web GoTour.sk napríklad ponúka pobyty na Zanzibare za približne 600 eur, čo podľa generálneho tajomníka asociácie Radoslava Košíka nezodpovedá reálnym nákladom a žiadna seriózna cestovná kancelária by takýto zájazd nedokázala zabezpečiť. „A tých zájazdov je tam podstatne viac,“ uviedol pre STVR.
Prevádzkovatelia stránky sa odvolávajú na rumunskú cestovnú kanceláriu s pobočkou na Slovensku. Asociácia však upozorňuje, že táto firma nie je dohľadateľná v obchodnom ani živnostenskom registri, čo potvrdzuje podozrenia z podvodu. Adresa, ktorú web uvádza ako sídlo, pôsobí podľa odborníkov veľmi nedôveryhodne.
SACKA odporúča, aby si spotrebitelia vždy overili, od koho si zájazd kupujú. Zoznam overených cestovných kancelárií a agentúr je dostupný na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk).
Asociácia varuje, že podvodné stránky často zneužívajú známe destinácie, extrémne nízke ceny a chýbajúce kontakty, aby nalákali ľudí na rýchlu platbu. Kupujúci by preto mali byť obozretní a v prípade pochybností si ponuku radšej preveriť.