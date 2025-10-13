Rekordér Nitrianskeho kraja šokoval: Po nehode nafúkal viac ako 4 promile alkoholu!

NITRA - V obci Devičany v okrese Levice spôsobil opitý vodič vozidla Škoda Superb dopravnú nehodu. Pri prejazde pravotočivou zákrutou pravdepodobne nezvládol vedenie a prešiel s vozidlom do protismeru. Čelne narazil do protiidúceho vozidla Mini Cooper, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dychová skúška u vodiča Mini Coopera bola negatívna. Vodič Škody Superb bezprostredne po nehode nafúkal 2,67 promile. Opakovanou dychovou skúškou mu bolo už nameraných 4,25 promile, potvrdila polícia. V obci Beladice v okrese Zlaté Moravce kontrolovala policajná hliadka počas víkendu 44-ročného vodiča vozidla Ford Focus. Pri kontrole nafúkal 2,04 promile. Z miesta chcel s vozidlom odísť, preto použili policajti voči nemu donucovacie prostriedky.
S alkoholom v krvi si počas víkendu v obci Rišňovce v okrese Nitra sadol za volant aj 39-ročný vodič Škody Fabia. V Nitre policajti kontrolovali 35-ročného vodiča vozidla Škoda Octavia, ktorý sa odmietol podrobiť zisťovaniu požitia alkoholu.
V obci Svodín v okrese Nové Zámky jazdil 28-ročný vodič vozidla Peugeot 307 v čase zákazu viesť motorové vozidlá. Ten mal uložený do mája 2031. Tento vodič porušil rovnaký zákaz aj počas minulého týždňa. „Tentoraz bol v superrýchlom konaní odsúdený na trest odňatia slobody, ktorý si už odpykáva vo väzení,“ potvrdila polícia. Všetci vodiči skončili v policajnej cele. Boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky alebo prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.