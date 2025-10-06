BRUTÁLNA smrť seniorky (†72) v Neninciach: Manžel na ňu zaútočil sekerou, padlo obvinenie! Susedia sú v šoku

NENINCE - Krajskí kriminalisti vyšetrujú smrť 72-ročnej ženy z obce Nenince ako vraždu. Podľa zistení polície mal na dôchodkyňu sekerou zaútočiť jej manžel v rovnakom veku. Ľudia, ktorí manželský pár poznali, len ťažko hľadajú slová a nevedia si vysvetliť, čo sa mohlo stať. Susedia tvrdia, že nič nenaznačovalo tomu, že by v ich domácnosti mohlo dôjsť k takej hroznej tragédii.
Detaily k prípadu priniesla TV Joj. Krvavý incident sa odohral za múrmi rodinného domu, v ktorom bývali starší manželia. Obyvatelia dediny sú zo situácie v šoku. Podľa ich slov išlo o usporiadanú a slušnú rodinu. Telo matky bez známok života objavila jej dcéra. Privolaní záchranári už žene nedokázali pomôcť a zachrániť ju. "U 72-ročnej ženy žiaľ muselo byť konštatované úmrtie," informovala Petra Klimešová, hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby.
Policajné zložky na mieste činu zadržali manžela zosnulej dôchodkyne. "Podľa predbežne zistených informácií mal 72-ročný muž zaútočiť sekerou na svoju 72-ročnú manželku. Podozrivého muža policajti na mieste zadržali. Žena bola 3.10. nájdená bez známok života," uviedla Petra Kováčiková, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici. "Všetky bližšie okolnosti prípadu, ako aj motív konania podozrivého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Boli pribratí znalci z odboru súdneho lekárstva," dodala policajná hovorkyňa.
Slová suseda
Manželia navonok žili bez výraznejších problémov. Na návšteve u nich často vídali ich deti aj vnúčatá. "Bežný dedinský život. Vkuse kosili trávu, starý strihal stromček, som mu aj pomáhal. Už sotva chodil, on bol dosť chorý, už nevládal," priblížil pre TV Joj jeden zo susedov.
"Neviem, čo sa mohlo stať fakt. Žiadne príznaky. Denno-denne sme sa stretávali, žiadne príznaky sme necítili, že by sa niečo takéto chystalo. Boli super ľudia, toľko môžem povedať," dodal sused.
Muž si chcel po čine ublížiť, obvinili ho z vraždy
Podľa informácií sa mal podozrivý muž po čine pokúsiť ublížiť si na živote. V súčasnosti je hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení. "72-ročný muž bol s poranením dolnej končatiny transportovaný do nemocnice vo Veľkom Krtíši," priblížila Klimešová. Mal utrpieť zlomeninnu nohy.
Krajský vyšetrovateľ medzičasom obvinil manžela dôchodkyne z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Podal taktiež návrh na jeho väzobné stíhanie. Nie je vylúčené, že súd bude o väzbe rozhodovať priamo pri nemocničnom lôžku.