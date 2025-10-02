Krvavý útok v Košiciach: Zlodej po krádeži bodol pracovníka SBS

(Zdroj: gettyimages.com, Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj )
KOŠICE - V košickej predajni obchodného reťazca došlo k násilnému incidentu. Muž pristihnutý pri krádeži zaútočil na pracovníka súkromnej bezpečnostnej služby a spôsobil mu vážne poranenie ruky.
Podľa portálu tvnoviny sa incident odohral po tom, čo bezpečnostná služba odhalila krádež. Podozrivý muž, ktorého z predajne vyvádzal pracovník SBS, vytiahol nôž a bodol ho do predlaktia. Zranený muž bol so zranením ruky okamžite prevezený do nemocnice, kde mu poskytli potrebné ošetrenie. Polícia útočníka zadržala krátko po incidente.
Podľa dostupných informácií išlo len o drobné odcudzené veci, presná hodnota tovaru zatiaľ nie je známa. Prípad vyšetruje polícia, ktorá v súčasnosti zisťuje ďalšie okolnosti útoku aj samotnej krádeže.