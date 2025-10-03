Piatok3. október 2025, meniny má Stela, zajtra František

Šok na strednom Slovensku: Staršia žena prišla o život, polícia pri príšernej scéne našla sekeru!

Polícia zasahovala v Neninciach. Aktualizované
Polícia zasahovala v Neninciach. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
NENINCE - Polícia mala počas záveru pracovného týždňa pomerne náhly a rázny výjazd do obce Nenince v okrese Veľký Krtíš na strednom Slovensku. Došlo tam k zatiaľ bližšie nešpecifikovanej tragédii, no potvrdili, že podozrivá osoba skončila v ich rukách.

Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti cez jej banskobystrický účet. Polícia je podľa vlastných slov stále na mieste. Podľa televízie Markíza ide o staršiu ženu, ktorá prišla o život po tom, ako dostala ranu do hlavy. Na jej tele totiž našli sečnú ranu. Jej manžel mal byť zatiaľ v pivnici.

"V obci Nenince, v okrese Veľký Krtíš aktuálne polícia dokumentuje prípad násilného charakteru. V jednom z rodinných domov došlo k násilnému skutku, pri ktorom prišla o život staršia žena," potvrdila polícia smutnú skutočnosť. Muž v pivnici mal držať sekeru a pokúšať sa vziať si život. K zločinu sa priznal.

Podozrivá osoba je však už v rukách polície. "Bližšie informácie k prípadu budú poskytnuté keď to procesná situácia dovolí," zareagovala nateraz polícia.

 

TRAGICKÁ UDALOSŤ V NENINCIACH, POLÍCIA JE NA MIESTE V obci Nenince, v okrese Veľký Krtíš aktuálne polícia dokumentuje...

Posted by Polícia SR - Banskobystrický kraj on Friday, October 3, 2025
