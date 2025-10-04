Vážna nehoda na úseku D2 medzi Malackami a Bratislavou: Auto po desivom manévri skončilo mimo vozovky!

Auto skončilo mimo vozovky. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Polícia dokumentuje dopravnú nehodu, ktorá sa stala okolo 16.00 h na diaľnici D2 v smere od Malaciek do Bratislavy. „Podľa doposiaľ zistených informácií 37-ročný vodič vyletel s vozidlom mimo diaľnice a ostal stáť na trávnatej ploche,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Vodič podľa jej slov utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Okolnosti nehody polícia prešetruje. „V uvedenom úseku je obmedzený pravý jazdný pruh. Vodičov žiadame, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní a riadili sa pokynmi polície, prípadne využili alternatívne trasy,“ dodala policajná hovorkyňa.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)