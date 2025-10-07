Tragická nehoda v Dlhom Poli! Už obvinili 38-ročného vodiča, nafúkal viac ako jeden a pol promile

DLHÉ POLE - V prípade víkendovej tragickej dopravnej nehody v obci Dlhé Pole v okrese Žilina, pri ktorej vyhasol jeden ľudský život, polícia obvinila 38-ročného vodiča. Ten po nehode nafúkal viac ako jeden a pol promile alkoholu. Informovala o tom žilinská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície v Žiline vzniesol 38-ročnému mužovi obvinenie vo veci prečinu usmrtenia v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví a prečinom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie,“ uviedla polícia.
Tragédia sa stala v sobotu
Tragédia sa stala v sobotu (4. 10.) v neskorých večerných hodinách. Vodič zišiel s vozidlom Nissan mimo cesty a prevrátil sa. Pri nehode došlo k vypadnutiu osoby sediacej na zadnom sedadle, ktorá ostala zakliesnená pod vozidlom a utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpel ľahké zranenia. Vodič sa po nehode podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 1,79 promile.