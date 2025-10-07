OSUDOVÉ rozhodnutie zmenilo všetko: Patrik (†33) nevedel, že sadá do auta opitému! Rodina a priatelia sú zdrvení

DLHÉ POLE - Tridsaťtriročný Patrik z Dlhého Poľa prišiel o život pri tragickej nehode, ktorú spôsobil vodič s takmer dvoma promile alkoholu v krvi. Otec štrnásťročného syna sa v sobotu rozhodol prijať odvoz od známych namiesto stretnutia s kamarátom na pive, čo sa mu stalo osudným.
O podrobnostiach tragickej udalosti a slovách zdrvenej rodiny a priateľov píše Nový čas. Patrik (†33) z obce Dlhé Pole, otec štrnásťročného Danka a partner Rebeky, prišiel o život pri tragickej dopravnej nehode. V osudnú sobotu navštívil svoju matku Vierku a pôvodne plánoval stretnutie s kamarátom Michalom na pive. Na poslednú chvíľu si však rozmyslel plány a rozhodol sa vyraziť na opekačku, kam sa vydal na štvorkolke. "V sobotu večer mi napísal správu, že je u matky a keď odtiaľ odíde, môžeme sa stretnúť na pive. Už však neprišiel," spomína Michal. Dodnes nedokáže spracovať skutočnosť, že keby si Patrik dal s ním to pivo, pravdepodobne by prežil.
Namiesto toho sa však vydal s inou skupinou priateľov na opekačku do lesa. Nasadol na štvorkolku, no neprešiel ani niekoľko metrov, keď sa začal liať hustý dážď. Stroj nechal stáť a práve vtedy okolo prechádzali ďalší známi, ktorí smerovali tiež na opekačku. Cestovali vo veľkom terénnom automobile značky Nissan. Vo vozidle sedeli tridsaťosemročný Štefan spolu s Miroslavom. Patrika vzali so sebou, aby sa vyhol dažďu. Po nastúpení do auta už Patrikovi, ktorého v dedine všetci poznali ako veľkého dobráka, zostávalo len niekoľko minút života. Nissan totiž prešiel približne tristo metrov a skončil mimo komunikácie. Patrik z auta vypadol a ostal zakliesnený pod vozidlom. "Paťo nemal ani potuchy, že vodič je pod vplyvom alkoholu, inak by k nemu do auta nikdy nenastúpil," uviedol Michal s tým, že Patrik si vybral cestu s nimi, aj keď šoférskym schopnostiam vodiča v obci mnohí muži nedôverujú, pretože intenzívne pršalo.
Polícia nehodu vyšetruje. "Vodič motorového vozidla značky Nissan jazdil po miestnej komunikácii smerom do lesa, kde z doteraz nezistených príčin zišiel mimo cestu a s vozidlom sa prevrátil. Pri nehode došlo k vypadnutiu osoby sediacej na zadnom sedadle, ktorá ostala zakliesnená pod vozidlom. Utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Spolujazdec sediaci na prednom sedadle utrpel ľahké zranenia," informovala o nehode žilinská krajská polícia. Vodičovi Štefanovi namerali v krvi 1,79 promile alkoholu a bol obmedzený na osobnej slobode.
Správa o Patrikovej smrti zasiahla predovšetkým jeho partnerku Rebeku. "Bola to moja životná láska, odišiel kus môjho srdca. Zostala vo mne obrovská prázdnota, ktorú už nič nevyplní," povedala Novému času mladá žena. "Ak máte priateľa alebo manžela, objímte ho pevne a silno. Držte ho pri sebe. Objímajte ho tak, ako som ja objímala svoju lásku," odkázala všetkým zamilovaným párom.
Jeho nečakaná smrť zasiahla nielen jeho priateľku, matku Vierku a syna Danka, ale aj matku jeho kamaráta Mareka, ktorý zomrel pred niekoľkými rokmi. Marek vo veku devätnásť rokov zahynul v jazere v Kotešovej priamo pred Patrikovými očami. "Patrik odišiel za mojím synom príliš skoro. Je to pre mňa nesmierne bolestné, pretože po Majkovej smrti ma pravidelne navštevoval a stal sa pre mňa akýmsi druhým synom. Občas sa snažil svojou pozornosťou nahradiť mi moje dieťa," vyjadrila sa pre denník Marekova mama Monika s tým, že jeho strana ju úplne zničila. Posledná rozlúčka s Patrikom sa uskutoční 9. októbra v kostole v obci Dlhé Pole.