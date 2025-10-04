Štát ide pomáhať zamestnancom: Preplácanie až 80 percent mzdy, Erik Tomáš oznámil druhú fázu svojho projektu

BRATISLAVA - Projekt „Právo na prvé zamestnanie“ v týchto dňoch vstupuje do svojej druhej etapy. Opäť sa tak otvárajú nové príležitosti pre tisíce mladých ľudí, ktorí doteraz márne hľadali uplatnenie na slovenskom trhu práce. Program má pomôcť nielen im – získajú prvé pracovné skúsenosti a zručnosti – ale aj zamestnávateľom, ktorí takto získajú nových pracovníkov.
Firmám štát podľa všetkého preplatí až 80 percent mzdových nákladov, maximálne do výšky 1 010 eur mesačne počas deviatich mesiacov. Podmienkou je, aby zamestnávateľ po skončení podpory udržal pracovníka vo firme ešte ďalšieho pol roka. Žiadosť o príspevok sa podáva jednoducho – elektronicky cez úrad práce.
Prvá fáza projektu priniesla sľubné výsledky
Podarilo sa vytvoriť alebo obsadiť 1 906 pracovných miest, z toho 86 percent obsadili mladí do 30 rokov. Zvyšok tvorili starší uchádzači, ktorí predtým nikdy na Slovensku nepracovali. Najdôležitejšie je, že 76 percent ľudí si prácu udržalo aj po skončení podpory, čo je podľa ministra práce Erika Tomáša presne cieľ, ktorý projekt sleduje – aby sa zamestnanosť stala trvalou, nie len dočasnou. "Vytvorili sme alebo našli pracovné miesta pre 1 906 ľudí. (..) 86 percent z týchto ľudí sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov, zvyšok tvoria starší uchádzači, ktorí dovtedy na Slovensku nepracovali. (..) Aby ľudia neostali zamestnaní len počas fungovania dotácie, ale aby sa na trhu práce udržali aj sami," povedal k tomu minister.
Druhá časť
V druhej časti projektu sa počíta s podporou až 5 100 nových pracovných miest. Podmienky ostávajú rovnaké – štát prepláca až 80 percent mzdy (max. 1 010 eur na deväť mesiacov), pričom zamestnávateľ musí pracovníka podržať aj po skončení dotácie. Novinkou je zavedenie mentora na tri mesiace, ktorý pomôže novému zamestnancovi zorientovať sa v práci a rýchlejšie zapadnúť do kolektívu.
Financovanie projektu zabezpečujú eurofondy, čo podľa ministra dáva možnosť program ďalej rozširovať a flexibilne prispôsobovať aktuálnym potrebám trhu práce. "Vďaka mentorovanému zapracovaniu môžeme mladým uľahčiť vstup na trh práce a zároveň stabilizovať zamestnanosť," dodal.