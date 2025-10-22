Pol miliardy forintov z EÚ skončilo v poli: V Maďarsku postavili obrovský kruhový objazd! Nič k nemu nevedie

BUDAPEŠŤ/BRUSEL - Na prvý pohľad ide o bežnú dopravnú stavbu – nový, pekne vyasfaltovaný kruhový objazd so značkami. Lenže háčik je v tom, že k nemu nevedie žiadna cesta. Na maďarskom vidieku, medzi mestami Zalaegerszeg a Zalaszentiván, tak uprostred poľa vznikol „kruháč do nikam“, postavený za viac ako 500 miliónov forintov (takmer 1,3 milióna eur) z eurofondov.
Ako informuje investigatívny portál Atlatszo, projekt mal pôvodne slúžiť ako prístupová cesta ku kontajnerovému terminálu nemeckej firmy Metrans, ktorá v roku 2021 s veľkou pompou oznámila investíciu v hodnote 15,7 miliardy forintov. Cieľom bolo vybudovať logistické centrum, ktoré by prepájalo prístavy v Trieste, Koperi a Rijeke so Slovenskom, Českom či Poľskom.
Maďarská vláda aj mesto Zalaegerszeg projekt nadšene podporili – samospráva sa zaviazala, že vybuduje prístupovú cestu, kruhový objazd a potrebné inžinierske siete. Všetko s pomocou európskych dotácií. Lenže kým mesto stihlo projekt dokončiť už v roku 2023, štátna časť projektu – železničné napojenie – sa ešte ani nezačala.
Kľúčová časť mešká
Terminál totiž môže fungovať len vtedy, ak bude hotová nová železničná spojka, ktorá umožní vlakom jazdiť bez zmeny smeru. Túto časť mal zabezpečiť štát cez železničného dopravcu GYSEV a ministerstvo výstavby. Sľuby padali už v roku 2021, ale verejné obstarávanie vyhlásili až po troch rokoch. Výsledky zatiaľ nie sú známe a ak by sa aj výstavba začala okamžite, potrvá ešte viac ako dva roky.
Mesto Zalaegerszeg sa však nevzdáva a už má schválených ďalších 954 miliónov forintov z eurofondov na „druhú etapu“. Tá má priniesť ďalší kruhový objazd, dažďovú kanalizáciu a výmenu elektrického vedenia. „Zaviazali sme sa postaviť cestu, kruhový objazd a pripraviť pozemok. Všetko sme splnili. Ďalšie kroky sú už v rukách vlády,“ uviedol primátor Zoltán Balaicz.
Maďarské „pamiatky“ z eurofondov
Nie je to prvý prípad, keď sa z peňazí Európskej únie v Maďarsku vybudovalo niečo, čo nemá praktické využitie. Pred rokom vzbudil pozornosť chodník v korunách stromov pri obci Nyírmártonfalva – lenže les, ktorý ju mal obklopovať, medzičasom vyrúbali. A tak za viac než 10-tisíc eur zostala atrakcia stáť uprostred pustatiny. Projekt pritom úzko súvisel so starostom obce Mihályom Filemonom zo strany Fidesz, ktorý o dotáciu požiadal ako súkromná osoba.
Ešte absurdnejší bol prípad minirozhľadne pri Kunszentmiklósi. Stavba vysoká len meter a pol stojí na úplne rovinatom teréne – bez jediného výhľadu. Napriek tomu pokryla Európska únia až tri štvrtiny jej nákladov.