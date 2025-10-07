Utorok7. október 2025, meniny má Eliška, Elisa, zajtra Brigita

Stovky pracovných ponúk, od viac ako 50 vystavovateľov pod jednou strechou: Kariéra EXPO prichádza opäť do Starej tržnice v Bratislave

Už v stredu 8. októbra 2025 sa Stará tržnica v Bratislave premení na pulzujúce centrum pracovných možností - koná sa tu veľtrh Kariéra EXPO. Podujatie potrvá od 9:00 do 19:00 a vstup je zadarmo, stačí sa zaregistrovať na www.karieraexpo.sk.

Cieľom podujatia je spojiť motivovaných uchádzačov s regionálnymi zamestnávateľmi a poskytnúť priestor na osobný rozvoj, networking i priamy nábor. Už 8. októbra 2025 sa bratislavská Stará tržnica premení na centrum pracovných príležitostí a kariérneho rozvoja. Kariéra EXPO je jedno z najväčších a najvýznamnejších podujatí na trhu práce. Pod jednou strechou sa stretnú desiatky zamestnávateľov z rôznych sektorov s uchádzačmi o prácu, ktorí hľadajú nové kariérne výzvy.

Na veľtrhu sa predstavia top zamestnávatelia zo širokého spektra odvetví: od IT, administratívy, výroby, logistiky až po gastronómiu či služby: Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, Bratislavská vodárenská spoločnosť, DHL, Dopravný podnik Bratislava, EURES Slovensko, Kaufland Slovenská republika, Lidl Slovenská republika, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, Slovenský plynárenský priemysel, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Železnice Slovenskej Republiky a veľa ďalších zamestnávateľov a organizácií.

Návštevníci budú mať počas celého dňa možnosť:

  • Otestovať svoje jazykové, IT a osobnostné znalosti,
  • Vyskúšať pracovný pohovor naživo priamo na mieste,
  • Konzultovať a získať spätnú väzbu k svojmu životopisu,
  • Nechať si vytvoriť profesionálnu fotografiu do životopisu alebo na LinkedIn profil,
  • Zúčastniť sa workshopov a prednášok od odborníkov a známych osobností.
  • Využiť priestor na neformálne rozhovory so zástupcami firiem, poradcami a koučmi.

Pre uchádzačov: je to výborná príležitosť na osobný kontakt so zamestnávateľmi, spätnú väzbu na CV, rozšírenie siete kontaktov a získanie inšpirácie. Pre firmy: možnosť stretnúť potenciálnych kandidátov naživo, efektívne osloviť záujemcov a zvýšiť povedomie o svojej značke na trhu práce.  „Našim cieľom je, aby si každý návštevník z Kariéra EXPO odniesol nielen nové pracovné príležitosti, ale aj konkrétnu pomoc – či už vo forme upraveného CV, profesionálnej fotky, alebo inšpirácie od spíkrov. Chceme, aby si ľudia uvedomili svoju hodnotu na trhu práce a mali odvahu ju aj ukázať,“ hovorí Katarína Tešla, riaditeľka marketingu a PR, spoločnosti Kariéra.sk a Zoznam.

Tri pódia prinesú bohatý program počas celého dňa

Na pódiu Kariéra EXPO v Starej tržnici vystúpia viacerí známi a aktívni odborníci, influenceri
a motivátori, ktorí prinesú autentické príbehy, rady a inšpiráciu. Medzi potvrdenými rečníkmi sú Bekim Aziri (influencer, stand‑up komik), Majself – Michael Švehla (spevák, raper, content creator), Martina Kavalír (podcasterka, manažérka, mama), Ivana Kondášová (Združenie podnikateliek a manažérok), Alena Minns (projektová koordinátorka a špecialistka na vzdelávací obsah), Lukáš Piperek (transformatívny kouč), Miki Plichta® (LinkedIn storyteller), Martin Madej (spevák), Veronika Bátorová (vedúca employee lifecycle v Lidl SR), Lucia Potocká (kariérny kouč), Andy Winson (mentálny kouč) a ďalší.

Každý z nich sa zameria na tému, v ktorej má dlhoročné skúsenosti – či už ide o budovanie osobnej značky, prezentáciu sebou, komunikatívne zručnosti, motiváciu, prekonávanie výziev či použitie digitálnych nástrojov v kariére. Prednášky budú prebiehať počas celého dňa — návštevníci budú mať možnosť vypočuť si rozhovory a prezentácie na hlavnom pódiu, ale aj v špecializovaných segmentoch podľa svojich záujmov.

„Kariéra EXPO je priestor, kde sa môžete poradiť s odborníkmi, spoznať zamestnávateľov
a získať nový pohľad na svoje možnosti – aj vtedy, keď si aktívne prácu nehľadáte. Veľa ľudí prichádza na veľtrh zo zvedavosti alebo kvôli osobnému rozvoju, a nakoniec odchádzajú
s cennými kontaktmi, konkrétnou spätnou väzbou na svoj životopis či nápadom, ako sa kariérne posunúť. Aj keď práve nemeníte zamestnanie, oplatí sa byť pripravený – poznať aktuálne trendy na trhu práce a investovať do seba.“ hovorí Katarína Tešla, riaditeľka marketingu a PR, spoločnosti Kariéra.sk a Zoznam.

Ďakujeme partnerom podujatia: https://karieraexpo.zoznam.sk/bratislava-2025/partneri/

Stovky pracovných ponúk, od viac ako 50 vystavovateľov pod jednou strechou: Kariéra EXPO prichádza opäť do Starej tržnice v Bratislave
