Ministerstvo pôdohospodárstva dosiahlo rekordné čerpanie eurofondov vo výške takmer 302 miliónov eur

BRATISLAVA - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR dosiahlo k 30. septembru 2025 rekordné čerpanie finančných prostriedkov z európskeho poľnohospodárskeho fondu vo výške takmer 302 miliónov eur. Ide o najvyššiu sumu za posledných 20 rokov, informovalo o tom v pondelok ministerstvo pôdohospodárstva.
„Rezort pôdohospodárstva dnes nešíri výhovorky, ale konkrétne výsledky. Historicky najvyššie čerpanie fondov za posledných 20 rokov je jasnou odpoveďou všetkým kritikom,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
Rekordné výsledky rezortu sú podľa neho dôkazom, že slovenské poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka majú po rokoch chaosu a nekompetentnosti konečne stabilné vedenie, ktoré vie reálne prinášať výsledky. Rezort pôdohospodárstva na základe dát uviedol, že počas vlád Matoviča, Hegera a Ódora dosiahlo čerpanie v roku 2022 len 37,4 milióna eur, čo malo byť jedno z najnižších čerpaní od roku 2005.
Po nástupe vlády Roberta Fica (Smer-SD) v roku 2023 sa situácia podľa MPRV zásadne zmenila. „V roku 2024 sa objem čerpania zvýšil na 208,6 milióna eur a v roku 2025 sa vyšplhal až na 301,9 milióna eur, čo predstavuje rekord za celé sledované obdobie,“ dodalo ministerstvo.