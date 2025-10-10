Otrasná hygiena, špina a predaj potravín po záruke! TOTO odhalili kontroly obchodov, inšpektori naparili POKUTY

BRATISLAVA - Potravinoví inšpektori skontrolovali v septembri vyše tisíc právnych subjektov a takmer dvetisíc prevádzok na Slovensku. Najčastejšie problémy zistili v hygiene prevádzok a technologických zariadení, za čo uložili pokuty v tisícoch eur.
V septembri vykonali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ 3 078 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. "Úradná kontrola bola vykonaná u 1 220 právnych subjektov a 1 804 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 156 kontrolách. Z uvedeného počtu bolo zistených 598 nedostatkov," informovala Štátna veterinárna a potraviná správa (ŠVPS) SR s tým, že najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok, v hygiene predaja a v označovaní.
Za mesiac september bolo zaslané 1 hlásenie o nebezpečnom výrobku do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), u ktorého boli splnené kritériá na zaslanie. Problémové boli hrozienka z Iránu, v ktorých sa zistili aflatoxíny.
Potravinári sťahujú z trhu TÚTO pochúťku! Našli v nej nebezpečné toxíny, NEJEDZTE ju
Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 57 blokových pokút v celkovej výške 3 250 eur. "Závažnejšie zistené nedostatky boli riešené v správnom konaní uložením opatrení a sankcií v zmysle zákona č. 152/95 Z.z. o potravinách. V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 44 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 43 150 eur," uvádza ŠPVS SR s tým, že najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 7-tisíc eur.
Kontrola čerstvého ovocia a zeleniny
V danom mesiaci vykonali inšpektori autorizovaní na kontrolu obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny 174 kontrol obchodnej kvality čerstvého ovocia a zeleniny, pri 24 kontrolách boli zistené nedostatky. V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 158 kontrol, u prvovýrobcov 7 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 9 kontrol.
"Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami (hodnotenie na mieste – HNM) u 902 plodín, z čoho 44 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 4,9 % nevyhovujúceho tovaru. V maloobchodných jednotkách bolo posúdených 833 plodín, z čoho 44 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, u prvovýrobcov bolo posúdených 22 vyhovujúcich plodín, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 47 HNM, plodiny vyhoveli požiadavkám noriem," opisujú potravinári.
Celkovo prekontrolovali inšpektori 78 025,27 kg tovaru, z čoho 543,55 kg nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme. V maloobchodných jednotkách bol zistený nevyhovujúci tovar v množstve 543,55 kg. "Právoplatným rozhodnutím bolo ukončených 5 správnych konaní začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 31 400 eur," dodáva ŠVPS SR.