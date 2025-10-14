Známy reťazec sťahuje z predaja obľúbenú zaváraninu! NEJEDZTE ju, našli v nej množstvo pesticídov

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Známy obchodný reťazec BILLA sťahuje z predaja obľúbenú zaváraninu. Dôvodom je podozrenie na prekročenie maximálneho reziduálneho množstva pesticídov. Zákazníkov vyzýva, aby problémové produkty vrátili do predajne.
Billa upozorňuje zákazníkov, že z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja pasterizovanú zeleninu "GRILL Party Zelené Jalapeno 270 g". Problémové sú produkty s dátumom minimálnej trvanlivosti do 23. 10. 2027, šaržou 2425REWE003 a s kódom EAN 9008684054938.
"Vo výrobku je podozrenie na prekročenie maximálneho reziduálneho množstva pesticídov," priblížila spoločnosť. Deklaruje, že zákazníci môžu zakúpený tovar vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA a peniaze dostanú späť v plnej výške.