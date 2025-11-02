Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Máte problém s uskladnením jahôd? Po TEJTO rade vám vydržia voňavé a šťavnaté aj celý rok!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

LONDÝN – Problém s ovocím, ktoré sa doma neskonzumuje, má takmer každá rodina. Keď si kúpime napríklad čerstvé jahody, musíme rátať s tým, že doma nám vydržia jedlé len niekoľko dní. Jahody patria pritom medzi jedno z obľúbených druhov ovocia. A tu je spôsob, ako ich doma udržať v čerstvom stave celé mesiace.

Každý túži mať doma čerstvé a chutné ovocie, ktoré by mu vydržalo celý týždne. V praxi to tak ale nefunguje. Po pár dňoch nám začne hniť, v horšom prípade chytí pleseň. Obzvlášť náchylné sú jahody, ktoré nám vydržia v jedlom stave len pár dní. Existuje však spôsob, ako si ich vychutnať aj po roku. 

Udržanie čerstvosti 

Portál NRC Business Waste na skladovanie potravín informuje, že existuje známa metóda, ktorá vám pomôže udržať čerstvé jahody na mesiace, pričom nestojí ani cent. Pokiaľ neplánujete zjesť celý košík jahôd na jeden raz, ideálnym spôsobom na udržanie ich čerstvosti a delikátnej chute je zmrazenie. 

"Jahody v mrazenom stave sú ideálnou zložkou pre smoothies, na pečenie do koláčov, alebo ako príloha ku zmrzline," udáva portál. 

Máte problém s uskladnením
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Pokiaľ chcete jahody dobre zmraziť, najprv ich treba dostatočne opláchnuť a následne osušiť. Až potom ich môžete vložiť do nejakého druhu obalu alebo vzduchotesnej nádoby a následne vložiť do mrazničky. Pri správnom zmrazovaní vám vydržia 10 až 12 mesiacov, píše Express.  

Len na 2 minúty 

Pred uskladnením jahôd je veľkou výhodou, keď vieme, ako správne ich očistiť. Najprv ich opláchneme pod tečúcou vodou. Potom ich treba ponoriť do vody so 60 ml bieleho octu a 2 litrami vody. V roztoku ich máme nechať namočené maximálne 2 minúty. Pokiaľ by sme tento časový úsek prekročili, začnú kvasiť a už ich nezachránime. 

Viac o téme: JahodyPotravinyOvocie Rady a tipyZmrazenieČersvosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šokujúce priznanie muža z
Šokujúce priznanie muža z gastra: Toto by si z ponuky nikdy neobjednal! Nejedávajú ho ani samotní kuchári
Zaujímavosti
FOTO Otrasná hygiena, špina a
Otrasná hygiena, špina a predaj potravín po záruke! TOTO odhalili kontroly obchodov, inšpektori naparili POKUTY
Domáce
Revolúcia v balení potravín:
Revolúcia v balení potravín: Brusel rozhodol! Nové obaly majú byť šetrnejšie, zákazníci si zrejme priplatia
Domáce
Ilustračné foto
Prekvapivý ZVRAT! Vlani vypuklo v obchodoch šialenstvo, teraz... Ceny tejto základnej potraviny RAPÍDNE padli
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Karina to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!
Karina to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!
Prominenti
Roman Pomajbo už nevládze! Veľká spoveď o rodine a rozvode: Trhlina v manželstve?!
Roman Pomajbo už nevládze! Veľká spoveď o rodine a rozvode: Trhlina v manželstve?!
Prominenti
Brífing Hnutia Slovensko po skončení relácie Na telo: Aktuálna politická situácia
Brífing Hnutia Slovensko po skončení relácie Na telo: Aktuálna politická situácia
Správy

Domáce správy

FOTO Vozidlo viedol 83-ročný vodič
TRAGICKÁ dopravná nehoda: Dôchodca z Popradu (†64) neprežil zrážku s osobným vozidlom, vodič bol ešte STARŠÍ!
Domáce
FOTO Vráťte sa v ČASE:
Vráťte sa v ČASE: Budova Slovenskej televízie slávi jubileum, porovnanie jej stavu kedysi a dnes priam trhá srdce
Domáce
Aké POČASIE nás čaká
Aké POČASIE nás čaká budúci týždeň: V niektoré dni nás potrápi dážď! Meteorológovia varujú aj pred víchricami
Domáce
Náročná realita učiteľov v rómskych školách: Viac stresu, vyhorenia aj administratívy
Náročná realita učiteľov v rómskych školách: Viac stresu, vyhorenia aj administratívy
Košice

Zahraničné

FOTO Prezident Bieloruska v prírodnej
Slová plné ODPORU a ZNECHUTENIA, Lukašenko považuje Európu za SMRADĽAVÝ kontinent: Len nám berú čistý vzduch!
Zahraničné
Cestujúci boli pobodaní v
Útok nožom vo vlaku v Anglicku: jedného muža prepustili bez obvinení, druhý zostáva podozrivý
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse
Zahraničné
Máte problém s uskladnením
Máte problém s uskladnením jahôd? Po TEJTO rade vám vydržia voňavé a šťavnaté aj celý rok!
Zahraničné

Prominenti

10. výročie známej značky
Karina z Oteckov to vzala hopom, nečakala do osemnástky: Tejto veci sa nevedela dočkať!
Domáci prominenti
CELÁ FOTO VNÚTRI! Teyana Taylor
MEGA odvaha slávnej krásky: Na červenom koberci ukázala prsia aj gaťky!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Zdena Studenková na odovzdávaní
Studenková na odovzdávaní českých Cien Thálie: Prevzala si cenu a očarila vzhľadom!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI Andrea Verešová
Na toto sa treba pripraviť! Andrea Verešová takmer NAHÁ: Fú, to sú ale kokosy
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chcete viac vášne v
Chcete viac vášne v posteli? Najprv znížte teplotu! Príliš teplá spálňa zabíja vaše libido
Zaujímavosti
Ak trpíte syndrómom nepokojných
Ak trpíte syndrómom nepokojných nôh, zrejme vám hrozí OVEĽA vážnejšia diagnóza: Ukazuje nová štúdia
vysetrenie.sk
Neuspokojil sa s rozprávkovou
Neuspokojil sa s rozprávkovou výhrou: Muž vyhral takmer 200 miliónov eur, teraz žaluje lotériu! Chce VIAC
Zaujímavosti
Profesionálna upratovačka prezradila trik,
Profesionálna upratovačka prezradila trik, po ktorom sa rúra leskne ako nová: Nepotrebujete ani chémiu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Koľko stoja autá v Európe? Slovensko v rebríčku príjemne prekvapilo!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Kde sa žije dôchodcom najlepšie? Týchto 10 krajín ponúka najlepšie podmienky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
Trvať to bude roky, ale oplatí sa: Takto sa budú matkám prepočítavať dôchodky!
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)
V reklamách tieto logá vidíte každý deň: Uhádnete komu patria? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

Tvrdá facka pre majstra: Košice v šlágri s Nitrou schytali debakel na vlastnom ľade
Tvrdá facka pre majstra: Košice v šlágri s Nitrou schytali debakel na vlastnom ľade
Tipsport liga
Dráma až do poslednej minúty: O'Connor vystrelil Slovanu ďalšie domáce víťazstvo
Dráma až do poslednej minúty: O'Connor vystrelil Slovanu ďalšie domáce víťazstvo
Tipsport liga
Trápenie Trenčína nemá konca: Trnavský Spartak potiahol za hladkou výhrou trojgólový hrdina
Trápenie Trenčína nemá konca: Trnavský Spartak potiahol za hladkou výhrou trojgólový hrdina
Niké liga
Dvojgólový Haaland nasmeroval Manchester City k cennej výhre, West Ham pokoril Newcastle
Dvojgólový Haaland nasmeroval Manchester City k cennej výhre, West Ham pokoril Newcastle
Premier League

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Syndróm úspechu: Keď vás príliš veľa úspechu začne ničiť
Motivácia a produktivita
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Neformálne zručnosti, ktoré zmenia váš pracovný život
Kariérny rast
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Kariera.sk: Váš partner na ceste za novou prácou
Získaj prácu
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Pracovné trendy, ktoré úplne menia pravidlá hry pre mladých profesionálov
Trendy na trhu práce

Varenie a recepty

Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Plnka do košíčkov: 2 lahodné recepty, ktorými môžete naplniť všetky druhy košíčkov.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Linecké cesto 3 2 1. S týmto pomerom sa vždy vydarí.
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Chrenová omáčka ako od babičky? Stačí pridať jednu ingredienciu
Výber receptov
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov

Technológie

AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
AKTUÁLNE: Na Slovensku sa šíri nový online podvod, cez ktorý ti vie útočník ukradnúť údaje z karty. Takýto útok je tu prvýkrát!
Bezpečnosť
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
AI od Googlu si ukladá tvoje dáta a robí to potichu. Pozri sa, kde nájdeš, čo si uložil a ako to vymažeš
Bezpečnosť
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Na obzore sú autonómne drony, ktoré sú vybavené laserom. Ide o brutálnu zbraň, ktorá môže rozhodnúť o výsledku vojny
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
AKTUÁLNE: Práve chytili obávaných ruských hackerov, ktorí stáli za vírusom Meduza. V minulosti ohrozovali aj Slovensko
Bezpečnosť

Bývanie

Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Nenápadný prvok dokáže úplne zmeniť atmosféru, no väčšina ho podceňuje! 13 inšpirácií, ktoré vás o tom presvedčia
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň

Pre kutilov

Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Nerobte túto chybu pri skladovaní pneumatík! Takto vám cez zimu zdegradujú
Údržba a opravy
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kompatibilita podľa znamení v roku 2026: Astrologické konštelácie prinesú nové spojenia aj skúšky, pre niektoré páry to bude láska, pre iné prelom
Partnerské vzťahy
Kompatibilita podľa znamení v roku 2026: Astrologické konštelácie prinesú nové spojenia aj skúšky, pre niektoré páry to bude láska, pre iné prelom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vozidlo viedol 83-ročný vodič
Domáce
TRAGICKÁ dopravná nehoda: Dôchodca z Popradu (†64) neprežil zrážku s osobným vozidlom, vodič bol ešte STARŠÍ!
Prezident Bieloruska v prírodnej
Zahraničné
Slová plné ODPORU a ZNECHUTENIA, Lukašenko považuje Európu za SMRADĽAVÝ kontinent: Len nám berú čistý vzduch!
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Tvrdá rana pre Rusko! Ukrajinské drony poškodili infraštruktúru a tanker v ruskom prístave Tuapse
Vráťte sa v ČASE:
Domáce
Vráťte sa v ČASE: Budova Slovenskej televízie slávi jubileum, porovnanie jej stavu kedysi a dnes priam trhá srdce

Ďalšie zo Zoznamu