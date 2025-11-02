Máte problém s uskladnením jahôd? Po TEJTO rade vám vydržia voňavé a šťavnaté aj celý rok!

LONDÝN – Problém s ovocím, ktoré sa doma neskonzumuje, má takmer každá rodina. Keď si kúpime napríklad čerstvé jahody, musíme rátať s tým, že doma nám vydržia jedlé len niekoľko dní. Jahody patria pritom medzi jedno z obľúbených druhov ovocia. A tu je spôsob, ako ich doma udržať v čerstvom stave celé mesiace.
Každý túži mať doma čerstvé a chutné ovocie, ktoré by mu vydržalo celý týždne. V praxi to tak ale nefunguje. Po pár dňoch nám začne hniť, v horšom prípade chytí pleseň. Obzvlášť náchylné sú jahody, ktoré nám vydržia v jedlom stave len pár dní. Existuje však spôsob, ako si ich vychutnať aj po roku.
Udržanie čerstvosti
Portál NRC Business Waste na skladovanie potravín informuje, že existuje známa metóda, ktorá vám pomôže udržať čerstvé jahody na mesiace, pričom nestojí ani cent. Pokiaľ neplánujete zjesť celý košík jahôd na jeden raz, ideálnym spôsobom na udržanie ich čerstvosti a delikátnej chute je zmrazenie.
"Jahody v mrazenom stave sú ideálnou zložkou pre smoothies, na pečenie do koláčov, alebo ako príloha ku zmrzline," udáva portál.
Pokiaľ chcete jahody dobre zmraziť, najprv ich treba dostatočne opláchnuť a následne osušiť. Až potom ich môžete vložiť do nejakého druhu obalu alebo vzduchotesnej nádoby a následne vložiť do mrazničky. Pri správnom zmrazovaní vám vydržia 10 až 12 mesiacov, píše Express.
Len na 2 minúty
Pred uskladnením jahôd je veľkou výhodou, keď vieme, ako správne ich očistiť. Najprv ich opláchneme pod tečúcou vodou. Potom ich treba ponoriť do vody so 60 ml bieleho octu a 2 litrami vody. V roztoku ich máme nechať namočené maximálne 2 minúty. Pokiaľ by sme tento časový úsek prekročili, začnú kvasiť a už ich nezachránime.