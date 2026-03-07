Poďakovanie z Azerbajdžanu pre Pellegriniho: Prezident Alijev ocenil jeho zásadový postoj a solidaritu

BRATISLAVA/BAKU - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev sa v sobotu prostredníctvom sociálnej siete X poďakoval prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu za „zásadový postoj a solidaritu“ po iránskych útokoch na letisko v azerbajdžanskej exkláve Nachičevan.
„Úprimne ďakujem prezidentovi Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu za jeho zásadový postoj a solidaritu po nedávnych dronových útokoch Iránskej islamskej republiky na civilnú infraštruktúru v Nachičevane,“ napísal Alijev. Azerbajdžan taktiež pomáhal s evakuáciou slovenského diplomatického personálu z Teheránu, čo je podľa Alijeva „jasným prejavom vysokoúrovňových a strategických vzťahov medzi krajinami a vyjadrením záväzku k medzinárodnej spolupráci“.
Azerbajdžanský prezident v príspevku zároveň zverejnil list, ktorý od Pellegriniho dostal. „V mene SR i vo svojom mene Vám chcem vyjadriť úprimnú solidaritu v súvislosti s útokom bezpilotného lietadla na civilnú infraštruktúru v Nachičevanskej autonómnej republike, ktorý ohrozil civilné obyvateľstvo,“ stálo v liste od slovenského prezidenta.
Pellegrini iránsky útok odsúdil a označil ho za neprijateľný. Poďakoval sa tiež za „pomoc a pohostinnosť, ktorú (azerbajdžanské) orgány poskytli (slovenským) diplomatom evakuovaným z Teheránu“.