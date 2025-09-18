Šokujúci prípad: Inšpekcia obvinila bratislavského policajta za TOTO

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar,Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
BRATISLAVA - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil bratislavského policajta zo spáchania trestných činov prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd a hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Policajti z inšpekcie ho zároveň zadržali. Uviedla hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová.
„Zadržaná bola celkom jedna osoba, s ktorou sú vykonávané procesné úkony. Bližšie informácie budú poskytnuté ihneď, ako to procesná situácia umožní,“ dodala hovorkyňa. Policajt bol podľa nej zaradený na obvodnom oddelení Staré mesto Západ.