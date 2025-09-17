Žilinka zrušil obvinenia trom policajtom bývalej NAKA! Bol porušený zákon

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil v utorok (16. 9.) obvinenia trom policajtom bývalej Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavovi Dunčkovi, Róbertovi Maguľovi a Romanovi Stašovi. Rovnako zrušil aj uznesenie prokurátora o zamietnutí sťažnosti obvinených, podanej proti uzneseniu o vznesení obvinenia.
Žilinka tak urobil z dôvodu, že rozhodnutiami vyšetrovateľa a prokurátora a v konaní, ktoré im predchádzalo, bol porušený zákon v neprospech obvinených, v ustanoveniach procesnoprávnych, ako aj hmotnoprávnych. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Zuzana Drobová.
Ako ďalej vysvetlila, podstatné porušenia zákona zistené v postupe a rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) spočívali v tom, že skutok opísaný v uznesení o vznesení obvinenia nenapĺňal zákonné znaky trestného činu marenia spravodlivosti. Rovnako zistené skutočnosti neumožňovali prijať dostatočne odôvodnený záver, že sa skutok stal tak, ako bol opísaný v uznesení o vznesení obvinenia.
„V prípade skutku právne kvalifikovaného ako zločin vydierania bolo obvinenie vznesené bez splnenia zákonných podmienok na taký postup, keď pred vznesením obvinenia nebola spôsobom nevyvolávajúcim pochybnosti dôkazne podporená jediná usvedčujúca výpoveď svedka, ktorý mal sám záujem na výsledku trestného konania, a neboli vyčerpané všetky dostupné dôkazy v záujme dosiahnutia vyššej miery pravdepodobnosti spáchania trestného činu konkrétnou osobou, ktorú vyžaduje zákon,“ priblížila Drobová.
Žilinka prikázal vyšetrovateľovi inšpekcie znovu konať
Pokračovala, že zistené podstatné porušenia zákona zo strany OČTK tak mali za následok porušenie zásady „stíhania len zo zákonných dôvodov a zákonným spôsobom“. Žilinka zdôrazňuje, že záujem zákonnosti trestného konania musí byť vždy nadradený akémukoľvek inému záujmu vrátane záujmu na naplnení účelu trestného konania. „Generálny prokurátor Slovenskej republiky zároveň vyšetrovateľovi Úradu inšpekčnej služby prikázal, aby o veci znovu konal a rozhodol,“ doplnila Drobová.
Branislavovi Dunčkovi zrušil Žilinka obvinenie pre zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti, spáchané spolupáchateľstvom, Romanovi Stašovi pre zločin marenia spravodlivosti spáchaný spolupáchateľstvom a Róbertovi Maguľovi pre zločin vydierania spáchaný spolupáchateľstvom.
Policajná inšpekcia obvinila vlani v decembri dvojicu bývalých príslušníkov NAKA spolu s bývalým členom skupiny takáčovcov Matejom Zemanom. Podľa vyšetrovateľa mali mariť spravodlivosť tým, že prekazili zásah inšpekcie v júli 2021 a obvinili ich z "z trestného činu marenia spravodlivosti". Podľa obvinení mali zneužiť právomoci verejného činiteľa a upozorniť na plánované zadržanie inšpekciou.