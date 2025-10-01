Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Nariadenie o energopomoci by mala vláda schváliť o niekoľko týždňov, uviedla Saková

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Nariadenie, ktoré stanoví presné podmienky pomoci s cenami energií, by mala vláda schváliť v najbližších týždňoch. Následne sa domácnosti dozvedia, či sa na nich táto pomoc vzťahuje alebo nie. Pri každom druhu energie pritom môže byť nastavená trochu inak, avizovala v stredu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Ocenila pritom schválenie nového zákona o adresnej energopomoci v Národnej rade (NR) SR, ktorý vytvára právny a inštitucionálny rámec tejto pomoci.

Podľa ministerky sú potrebné v najbližšom období ešte niektoré výpočty a tiež intenzívna komunikácia s predajcami jednotlivých energií. „Budeme sa snažiť, aby sme tú energopomoc dali čo najadresnejším spôsobom, to znamená trochu rozdielny prístup bude napríklad pri teple, trochu rozdielny prístup bude pri plyne a elektrickej energii,“ uviedla na tlačovej konferencii Saková.

archívne video

Denisa Saková upozornila, že splniť klimatické ciele EÚ do roku 2040 je nereálne (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Znížená cena

Pri dodávke elektriny a plynu by mala byť znížená cena zohľadnená už priamo vo faktúre. Iný postup bude pri dodávke tepla, keďže sa jeho ceny výrazne líšia podľa jednotlivých dodávateľov a regiónov. V tomto prípade má byť pomoc štátu vo forme energošekov. „Budeme sa snažiť do toho dať aj určitý spôsob spravodlivosti, aby nedostali všetci ľudia na Slovensku rovnaký energošek, ale budeme zohľadňovať tie regionálne rozdiely,“ vysvetlila ministerka.

Šeky by sa mali doručovať ľuďom prostredníctvom Slovenskej pošty na začiatku budúceho roka. „Snažíme sa, aby to tá domácnosť nedostala niekedy v marci, ale aby dostala skutočne prvý mesiac ten energošek, ktorý dostane na určité časové obdobie. Určite budú na meno, týkajú sa konkrétnej domácnosti na konkrétne odberné miesto,“ priblížila Saková.

Pomoc s cenami energií

Vláda naďalej počíta s tým, že na pomoc s cenami energií, ktorá má budúci rok vyjsť na viac ako 400 miliónov eur, bude možné využiť eurofondy. Istých je zatiaľ približne 17 miliónov eur, ktoré sa dajú použiť na technické riešenie systému energopomoci, prípadne na personálne výdavky s tým spojené. O zvyšných peniazoch sa ešte rokuje s Európskou komisiou (EK).

„Zatiaľ to vyzerá tak, že podľa existujúceho právneho systému komisie nebudeme môcť dostať presnú alokáciu alebo tie peniaze, ktoré dnes máme, nebudeme môcť jedna k jednej presunúť na energopomoc. Ale je plán, že tie peniaze môžeme dať do duálnych projektov, ktoré budú z tohto financované a tie nám uvoľnia peniaze v štátnom rozpočte, ktoré môžu ísť na energopomoc,“ vysvetlila Saková. Snahou je podľa nej čo najmenej zaťažovať štátny rozpočet a problém Slovenska s vyššími cenami energií si uvedomuje aj EK, ktorá nám prisľúbila pomoc.

Ministerka vyzdvihla, že schválený zákon jasne definuje, kto má na energopomoc nárok, ako sa bude vypočítavať a kedy toto právo vzniká alebo zaniká. „Výpočet bude automatický, bez potreby zložitých žiadostí a systém bude chrániť osobné údaje občanov. Občania budú môcť podať aj námietku a žiadosť o prepočet,“ konštatovala Saková. Zároveň zdôraznila, že register odberných miest nebude obsahovať citlivé údaje a všetky potrebné informácie sa načítajú automaticky z iných registrov. Bezpečnosť systému bude pravidelne kontrolovať aj Európska komisia.

Viac o téme: VládaDenisa SakováEnergopomocMinisterka hospodárstva
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poslanci rozhodnú o adresnej
Poslanci rozhodnú o adresnej energopomoci budúci týždeň: Podľa Rašiho má byť zákon spravodlivejší
Domáce
FOTO zľava: Peter Žiga, Matúš
Hlasovanie o novele Ústavy sa presúva: Do rozpravy sa prihlásilo päť opozičných poslancov
Domáce
Opozícia kritizuje návrh zákona
Opozícia kritizuje návrh zákona o adresnej energopomoci: Nakoniec možno zaplatíme ešte viac!
Domáce
Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie,
Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej, tvrdí Hrabko
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss st. pred zápasom so Štrasburgom: Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať
Tréner Slovana Vladimír Weiss st. pred zápasom so Štrasburgom: Verím, že sa trafím do zostavy, ktorá bude veľa behať
Futbal
Vladimír Weiss st. pred zápasom s RC Štrasburg: Modernému futbalu sa musíme priblížiť
Vladimír Weiss st. pred zápasom s RC Štrasburg: Modernému futbalu sa musíme priblížiť
Futbal
Brankár Slovana Dominik Takáč: Tešíme sa na ďalší európsky večer
Brankár Slovana Dominik Takáč: Tešíme sa na ďalší európsky večer
Futbal

Domáce správy

FOTO Parlament rieši zákaz energetických
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Domáce
Nariadenie o energopomoci by
Nariadenie o energopomoci by mala vláda schváliť o niekoľko týždňov, uviedla Saková
Domáce
Vládny špeciál znova v
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Domáce
Peľová sezóna na Slovensku sa končí: V ovzduší už len nízke koncentrácie alergénov
Peľová sezóna na Slovensku sa končí: V ovzduší už len nízke koncentrácie alergénov
Regióny

Zahraničné

Na výstave Dalího v
Na výstave Dalího v Taliansku zaistili 21 diel: Môže ísť o falzifikáty
Zahraničné
V Berlíne zatkli troch
V Berlíne zatkli troch predpokladaných členov Hamasu: Chystali útok
Zahraničné
Donald Trump
Trump podpísal nariadenie: USA ponúkli Kataru bezpečnostné záruky
Zahraničné
V Bronxe sa zrútila
V Bronxe sa zrútila časť obytného výškového domu! TOTO sa stalo
Zahraničné

Prominenti

Nesmrteľné hity Karla Gotta
Nesmrteľné hity Karla Gotta (†80): Ktorý z nich bol populárny v roku vášho narodenia?
Domáci prominenti
Premiéra filmu Franz: Loj
Premiéra filmu Franz: Loj a Kanócz ako ZAMILOVANÉ hrdličky a... Hviezdu z Dunaja NESPOZNÁTE!
Domáci prominenti
Selena Gomez sa VYDALA:
Selena Gomez sa VYDALA: PRVÉ FOTO zo svadobnej hostiny!
Zahraniční prominenti
Viktor Vincze
REAKCIA Vinczeho na konanie STVR: Takto to vidí exmoderátor!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vyskočil vám tlak a
Vyskočil vám tlak a lieky nezaberajú? TAKTO si s ním poradíte inými spôsobmi
vysetrenie.sk
Pokus o lúpež v
Šokujúce VIDEO: Žene zviazali ruky a chceli ju olúpiť! Zachránila ju odvaha, visela z idúceho auta
Zaujímavosti
FOTO Bizarný systém v Číne.
Absurdná novinka v Číne: Chcete toaletný papier? Najprv si pozrite reklamu, inak máte smolu!
Zaujímavosti
Fascinujú zistenie o Pompejach:
Fascinujú zistenie o Pompejach: Mesto žilo aj po zničujúcej erupcii Vezuvu
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Mimoriadne dôležitá je nielen
VIDEO Pivo, ktoré milujú aj Slováci: Nahliadnite s nami do slávneho pivovaru
Domáce
Stavte si v TIPOS-e
S novinkou to ide ešte rýchlejšie: Slováci môžu vyhrať bez toho, aby minuli niečo navyše
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce

Ekonomika

Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Skončí tohtoročná konsolidácia fiaskom? Deficit štátneho rozpočtu bol v septembri výrazne vyšší ako vlani!
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Americká vláda je v problémoch: Čo to urobí s investíciami?
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Dôchodky porastú rýchlejšie: Pozrite si, o koľko by si mohli penzisti od januára prilepšiť! (kalkulačka)
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!
Nový rebríček najbohatších Slovákov: Pozrite si, kto kraľuje v TOP 10!

Šport

FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z dohrávky 2. kola Niké ligy
FC Košice – DAC 1904 Dunajská Streda: Online prenos z dohrávky 2. kola Niké ligy
Niké liga
VIDEO Žiadny zanďour, ale odvážny výkon: Weiss volá do boja pred prvým zápasom Slovana v KL
VIDEO Žiadny zanďour, ale odvážny výkon: Weiss volá do boja pred prvým zápasom Slovana v KL
Konferenčná liga
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Tresol dvermi kvôli nezhode s trénerom: Reprezentačná stálica už nenastúpi za národný tím
Ostatné
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Extraliga v pohybe: Trénerské zemetrasenia, vzlet Nitry a mladá krv Slovana žiari namiesto drahého Fína
Tipsport liga

Auto-moto

Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Mitsubishi má po dlhých rokoch v ponuke opäť elektromobil. Je výrazne lepší
Predstavujeme
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Nitriansky kraj odovzdal do prevádzky prestavaný most v Starom Hrádku
Doprava
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava

Kariéra a motivácia

Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Konflikty v práci bez pasívnej agresie? Naučte sa ich riešiť efektívne a s rešpektom
Vzťahy na pracovisku
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Odhaľte tajomstvo mikroprestávok: Ako si ich správne nastaviť, aby ste skutočne nabili energiu
Motivácia a produktivita
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
Pracovný horoskop na október: Koho čakajú napäté vzťahy a kto si prilepší finančne?
KarieraInfo.sk
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2025: Otvorte si bránu k budúcemu štúdiu
Som študent

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Ako ošúpať špekáčky: Bez črievka chutia oveľa lepšie
Rady a tipy
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Recept na mramorový tekvicový chlebík, ktorý rozvonia kuchyňu
Koláče a torty

Technológie

Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Gameri, pozor! Google vylepšuje platformu Play a stane sa z nej ultimátna herná platforma
Android
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Slávny „Wow!“ signál z vesmíru mohol pochádzať z mimozemskej sondy, tvrdí známy vedec
Veda a výskum
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Nová zbraň USA vzbudila paniku. Switchblade 600 čaká vo vzduchu a útočí s chirurgickou presnosťou
Armádne technológie
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
POZOR! V populárnom AI nástroji medzi Slovákmi objavili vážne diery. Hackeri cez ne môžu ukradnúť tvoje dáta
Bezpečnosť

Bývanie

Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerá ako tradičná usadlosť, no trocha klame zjavom. Vnútro je iné, ako by sme čakali, atmosféra si nás však získala
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!

Pre kutilov

Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Chystáte sa vykopávať mrkvu a petržlen? Majte na pamäti tieto 3 základné pravidlá!
Zelenina a ovocie
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Partnerské vzťahy
Ako vzťah nenechať rozpadnúť: Oživenie iskry a vášne po rokoch môže byť jednoduchšie ako tušíte, tohto sa držte
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Parlament rieši zákaz energetických
Domáce
Parlament rieši zákaz energetických nápojov: Szalay vysmial Ferenčáka, tú dôvodovú správu písal ChatGPT?
Vládny špeciál znova v
Domáce
Vládny špeciál znova v hlavnej úlohe: Taraba zobral do Bruselu známeho influencera! Srandičky na palube
Matovič je terčom posmechu:
Domáce
Matovič je terčom posmechu: Známy influencer si z neho urobil srandu a sparodoval známu scénku
Mette Frederiksenová
Zahraničné
Krajina EÚ je v pohotovosti: Vyhlásila oranžový stupeň hrozby! Obáva sa nebezpečných útokov

Ďalšie zo Zoznamu