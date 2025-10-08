Streda8. október 2025, meniny má Brigita, zajtra Dionýz

Saková priznala: Energopomoc z eurofondov nebude, vláda hľadá plán B!

Denisa Saková
Denisa Saková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR o skutočnosti, že energopomoc pre domácnosti nebude možné financovať z eurofondov, vie už niekoľko týždňov. Uviedla to po stredajšom rokovaní vlády ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD). Vláda preto hľadá podľa nej na financovanie „plán B“, hoci predsedníčka Európskej komisie listom v júli prisľúbila financovanie energetickej pomoci z fondov EÚ slovenskému premiérovi.

Saková spresnila, že minulý týždeň mala niekoľko rokovaní v Bruseli. „Tam som opätovne avizovala, že na začiatku júla pani predsedníčka Európskej komisie poslala list pánovi premiérovi s tým, že ho utvrdila, že naša energopomoc môže byť financovaná z eurofondov,“ povedala.

VIDEO Tlačová konferencia Denisy Sakovej po rokovaní vlády:

Tlačová konferencia Denisy Sakovej po rokovaní vlády (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„My už asi štyri, možno aj päť týždňov pripravujeme náhradné riešenie B. A to náhradné riešenie B je, že hľadáme projekty, ktoré sú momentálne financované zo štátneho rozpočtu. Tie projekty by boli financované z neminutých prostriedkov, z eurofondov. A naopak, potom by sa nám v štátnom rozpočte uvoľnili prostriedky na energopomoc,“ vysvetlila.

„Vieme, že máme rad projektov, ktoré z decommitmentu (nevyčerpané eurofondy, pozn. TASR) vieme financovať. Tie projekty, ktoré prefinancujeme z decommitmentu a nie z prostriedkov štátneho rozpočtu, môžeme dať na energopomoc,“ dodala Saková.

