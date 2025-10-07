Brusel stopol plán vlády: Čerpanie eurofondov na energopomoc nie je v súlade s predpismi EÚ!

BRATISLAVA – Európska komisia dala Slovensku jasnú odpoveď - priame dotácie na ceny energií sa z eurofondov hradiť nemôžu. Stanovisko EK spochybňuje kľúčový sľub vlády Roberta Fica, ktorá ešte donedávna tvrdila, že adresná energopomoc za stovky miliónov eur bude krytá z európskych peňazí.
Portál Euractiv pripomína, že ministerka hospodárstva Denisa Saková a premiér Robert Fico opakovane ubezpečovali, že financie na nový systém energopomoci, odhadované na viac než 435 miliónov eur, pôjdu z eurofondov. Podľa Bruselu to však nie je možné, keďže priame kompenzácie cien energií nepatria medzi priority Kohéznej politiky EÚ pre roky 2021 – 2027.
Európska komisia v stanovisku uviedla, že peniaze z fondov možno využiť iba na investície, ktoré majú dlhodobý prínos – napríklad zvyšovanie energetickej efektívnosti budov či rozvoj obnoviteľných zdrojov. Hoci ministerka ešte koncom septembra tvrdila, že Brusel použitie eurofondov na energopomoc odsúhlasil, po schválení zákona už svoje vyjadrenia zmiernila. Sama priznala, že z eurofondov je zatiaľ možné vyčleniť len približne 17 miliónov eur na technické a personálne zabezpečenie systému.
„Zatiaľ to vyzerá tak, že podľa existujúceho právneho systému komisie nebudeme môcť dostať presnú alokáciu alebo tie peniaze, ktoré dnes máme, nebudeme môcť jedna k jednej presunúť na energopomoc. Ale je plán, že tie peniaze môžeme dať do duálnych projektov, ktoré budú z tohto financované a tie nám uvoľnia peniaze v štátnom rozpočte, ktoré môžu ísť na energopomoc,“ vysvetlila Saková.
Kritika zo strany opozície
Stanovisko Európskej komisie využila aj opozícia, ktorá kritizuje vládu z nekompetentnosti. „Dnešné stanovisko európskej exekutívy je jasným dôkazom toho, že vláda pri tvorbe konsolidácie jednoznačne zavádzala verejnosť, keď tvrdila, že energopomoc zaplatí z eurofondov,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.
Podľa Jozefa Hajka (KDH) ide o „plošné dotácie na kupovanie si občanov pred budúcimi voľbami“. KDH presadzuje, aby Slovensko prijalo zákon o energetickej chudobe, ktorý by jasne vymedzil,kto má nárok na podporu.
Pomoc pre väčšinu domácností
Zákon o adresnej energopomoci, ktorý parlament prijal v skrátenom konaní, má od roku 2026 nahradiť plošnú kompenzáciu cien energií. Podľa premiéra Fica pôjde pomoc až k 90 až 95 percentám domácností.
Napriek prívlastku „adresná“ tak nepôjde o úzko zameranú sociálnu dávku pre energeticky chudobných – tých je podľa odhadov iba približne 16 percent. Podpora sa bude odvíjať od príjmov domácností, pričom pri elektrine a plyne by mala byť nižšia cena zohľadnená priamo vo faktúrach. Pri teple sa počíta s tzv. energošekmi, ktoré by mali prísť ľuďom poštou začiatkom roka.