Migaľ je v kritike Pellegriniho už nezastaviteľný: Prezident chce povaliť vládu Roberta Fica!

BRATISLAVA - Už niekoľko mesiacov (od vyhadzovu z Hlasu-SD) pokračuje spor medzi Samuelom Migaľom a zvyškom strany, kde kedysi pôsobil. Výnimku netvorí ani prezident a čestný predseda Peter Pellegrini, ktorý chce podľa ministra povaliť vládu!
Migaľ má vraj informácie z "progresívnych zdrojov". "Vraciam sa medzi vás po najťažšom období môjho života," reagovla na tlačovke Migaľ, ktorý len pred niekoľkými mesiacmi absolvoval 7-hodinovú kardiologickú operáciu.
Aktualizácia 12:24
Ako prvý na Migaľove slová reagoval predseda parlamentu z Hlasu-SD Richard Raši. Minister sa podľa neho nevie dostať do médií, a tak mu ostáva len "šíriť konšpirácie".
Prezident chce povaliť vládu
Migaľ potom prešiel do protiútoku, ktorý sa dokonca ocitol aj na satirickej stránke Zomri. "Z progresívneho prostredia ku mne opäť presiakli správy, podľa ktorých prezident Peter Pellegirni po návrate zo Spojených štátov chce povaliť vládu Roberta Fica," povedal Migaľ s tým, že už dokonca niekoľko dní pracoval aj s domnienkami, že by v ministerskej stoličke pre zdravotné dôvody mal skončiť on sám. Podľa Migaľa ide prezidentovi o povalenie vlády a nastolení jeho "úradníckej vlády".
"Moja pozícia nebude zámienkou na rozklad vlády. Nebudem súčasťou hazardu s budúcnosťou Slovenska. Budeme plniť programové vyhlásenie vlády," prispel do diskusie ešte samotný Migaľ. "Jasne odkazujem aj do prezidentského paláca, stojím za vládou, ktorej som súčasťou," uzavrel.