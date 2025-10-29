Streda29. október 2025, meniny má Klára, Kiara, zajtra Šimon, Simon, Simona

Štátne aj súkromné nemocnice kritizujú odborárov: Náklady sú neudržateľné

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský a prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko.
Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský a prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko. (Zdroj: TASR/Dano Veselský, TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Dôsledky zmluvy uzavretej medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou prinášajú rozvrat systému v zdravotníctve. Upozorňuje na to Asociácia nemocníc Slovenska (ANS). Situáciu podľa ANS zhoršil dramatický nárast mzdových nákladov a zároveň pokles výkonov z dôvodu skrátenia pracovného času. Asociácia štátnych nemocníc (AŠN) SR takisto upozorňuje na výrazné zvýšenie personálnych nákladov, ktoré má zásadný dosah na hospodárenie nemocníc. Informovala o tom tajomníčka AŠN SR Miroslava Minarovičová.

ANS pripomenula, že situácia sa v dôsledku zmluvy s LOZ zhoršila vo všetkých nemocniciach a negatívne dosahy potvrdzujú aj štátne nemocnice združené v Asociácii štátnych nemocníc. „Znížený počet výkonov súvisí aj s tým, že mnohí lekári zo štátnych nemocníc pracujú zároveň aj v súkromných zariadeniach. Pri tvorbe memoranda sme navrhovali, aby vyššie platy boli vyvážené záväzkom mať len jeden pracovný úväzok. Žiaľ, tento návrh ostal bez odozvy,“ uviedol prvý viceprezident ANS Igor Pramuk. Pacient sa tak podľa neho ocitá na poslednom mieste, čakacie lehoty sa predlžujú. „Takto to vyzerá, keď odborárska rétorika nahradí odbornú diskusiu. Memorandum, spolu s tzv. platovým automatom, je v súčasnej podobe neudržateľné,“ dodal Pramuk.

LOZ a OZ SaPA sa dohodli o vzájomnej spolupráci (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Nemocnice míňajú väčšinu príjmov na mzdy

AŠN SR zase upozornila, že už teraz musia niektoré zdravotnícke zariadenia použiť viac ako 80 percent z výnosov od zdravotných poisťovní na úhradu mzdových nákladov, a teda na krytie ostatných nákladov už nezostávajú dostatočné disponibilné zdroje. Očakávaný nárast osobných nákladov v roku 2025 oproti minulému roku je za všetkých 24 nemocníc združených v AŠN SR približne 180 miliónov eur.

Platový automat je neudržateľný

Riaditelia nemocníc podľa AŠN SR kontinuálne prijímajú opatrenia na racionalizáciu nákladov aj v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR, dodatočné požiadavky zástupcov LOZ im však situáciu výrazne komplikujú. „Mzdové náklady v zmysle platnej legislatívy, valorizácie miezd - tzv. platového automatu, porastú o 9,66 percenta,“ upozornila tajomníčka asociácie. Aktuálne nastavenie platového automatu považuje z dlhodobého hľadiska pre verejné financie za neudržateľné.

ANS víta, že ministerstvo zdravotníctva otvorene hovorí o potrebe legislatívnych zmien. „V Asociácii nemocníc Slovenska dlhodobo podporujeme stabilizáciu zdravotníckych pracovníkov, no riešenia musia byť udržateľné pre celý systém,“ zdôraznil Pramuk. ANS opätovne vyzýva na odbornú diskusiu so všetkými aktérmi, ministerstvom, nemocnicami aj lekármi, s cieľom nájsť reálne riešenia, ktoré zabezpečia kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre všetkých.

Šaško podpísal dohodu s lekárskymi odbormi

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) koncom decembra 2024 v mene vlády podpísal s LOZ zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Napríklad nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.

