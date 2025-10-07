Richard Raši odcestuje do Paríža: Rokovať má aj s generálnym tajomníkom OECD

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) odcestuje v utorok večer do francúzskeho Paríža. Absolvuje tam oficiálnu pracovnú návštevu. Na programe má viacero rokovaní, a to aj s najvyššími predstaviteľmi francúzskeho parlamentu i vedením Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Informovali z odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.
„Francúzsko je pre Slovensko kľúčovým strategickým partnerom a spojencom v Európskej únii aj v NATO. Moja návšteva Paríža je potvrdením vynikajúcich vzťahov, ktoré chceme ďalej prehlbovať nielen na vládnej, ale aj na parlamentnej úrovni. V časoch, keď čelíme spoločným výzvam, akými sú polarizácia spoločnosti či potreba obnovy kultivovanej politickej diskusie, je dialóg medzi našimi zákonodarnými zbormi dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Do Paríža idem s cieľom posilniť našu spoluprácu v hospodárskej, kultúrnej aj politickej oblasti a vymeniť si cenné skúsenosti, ako naše parlamenty viac otvoriť občanom a najmä mladej generácii,“ vyhlásil Raši.
Raši sa v rámci návštevy stretne napríklad s predsedom Senátu Gérardom Larcherom, šéfkou Národného zhromaždenia Yaël Braun-Pivetovou či predsedom parlamentnej Skupiny priateľstva Francúzsko-Slovensko Davidom Amielom. Rokovať bude tiež s generálnym tajomníkom OECD Mathiasom Cormannom. Predmetom diskusie bude najmä konsolidácia slovenských verejných financií a strategická spolupráca v oblasti umelej inteligencie. Šéf slovenského parlamentu si tiež uctí pamiatku Milana Rastislava Štefánika kladením venca pri jeho soche. „Tento akt sa uskutoční za účasti predstaviteľov krajanských spolkov a podčiarkne hlboké historické korene slovensko-francúzskych vzťahov,“ dodali z NR SR.