Vláda schválila stratégiu boja proti financovaniu terorizmu do roku 2030

BRATISLAVA - Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila novú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030. Dokument má podľa rezortu vnútra, ktorý ho na rokovanie predložil, za cieľ zabezpečiť efektívne fungovanie boja proti týmto javom. Vyplýva to z materiálu.
Dokument Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 sa venuje analýze rizík a postupov. „V prípade neprijatia stratégie nebude zabezpečená implementácia záverov z tretieho kola národného hodnotenia rizík legalizácie výnosov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a s tým súvisiacich opatrení. Zistené hrozby a zraniteľné miesta ostanú bez systémovej reakcie, čo môže viesť k zvýšenej pravdepodobnosti zneužitia finančného systému Slovenskej republiky na účely legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu,“ upozornilo ministerstvo v materiáli.
Zo stratégie vyplývajú pre viaceré ministerstvá aj iné orgány štátnej správy viaceré ciele. Ministerstvo spravodlivosti by sa malo v najbližšom roku napríklad venovať legislatívnej oblasti. Do konca septembra 2026 by malo napríklad „vypracovať návrh novely Trestného zákona, Trestného poriadku a ďalších súvisiacich právnych noriem v závislosti od právnych nástrojov EÚ a medzinárodných zmlúv“.
„Za celkové riadenie a koordináciu implementácie stratégie zodpovedá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom Finančnej spravodajskej jednotky, ktorá zároveň plní funkciu hlavného implementačného koordinátora,“ uviedlo ministerstvo v dokumente.
Tržby v lesnom hospodárstve SR vlani stúpli o 3,4 % na 1,331 mld. eur
Tržby a výnosy celkovo subjektov v lesnom hospodárstve SR za minulý rok dosiahli 1,331 miliardy eur a v porovnaní s rokom 2023 vzrástli o 3,4 %. Najväčší podiel mali tržby za vlastné výrobky a služby, a to až 80 %. Vyplýva to z tzv. zelenej správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.
„V štruktúre tržieb a výnosov obhospodarovateľov lesa a poskytovateľov služieb je značný rozdiel. U obhospodarovateľov lesa mali najvyšší podiel tržby za drevo, ktoré tvorili spolu takmer 76 % trhovej produkcie. Znamená to, že predaj sortimentov surového dreva je rozhodujúcim zdrojom financovania obhospodarovateľov lesa,“ priblížil agrorezort.
Ostatné tržby a výnosy, približne 24 %, predstavovali podľa MPRV príjmy za predaj ostatnej lesnej výroby, sadeníc, výrobkov pridruženej výroby, poľovníckych, turistických a lesníckych služieb, výnosy z prenájmu a predaja lesného majetku, tržby z obchodnej činnosti, výnosy z finančného kapitálu a cenných papierov. „U poskytovateľov služieb dosahovali tržby za vlastné výrobky a služby nižší podiel (64 %). Významný podiel mali tiež tržby z predaja tovaru (27 %),“ dodalo v správe ministerstvo pôdohospodárstva.
Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani zisk pred zdanením 181,4 milióna eur
Poľnohospodárstvo podľa predbežných údajov dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 181,4 milióna eur. V medziročnom porovnaní bol výsledok hospodárenia vyšší o 15,8 % a bol ovplyvnený najmä rekordným objemom podpôr vyplatených poľnohospodárskym subjektom. Uviedlo to Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v tzv. zelenej správe za rok 2024, ktorú v stredu schválila vláda.
„Podpory a dotácie tvoria významnú časť výnosov poľnohospodárskych podnikov, bez nich by bola väčšina podnikov stratová. Celkový objem finančnej podpory slovenskému poľnohospodárstvu sa medziročne zvýšil o 66,4 % na hodnotu 1,345 miliardy eur. Podiel celkových podpôr na výnosoch v rámci poľnohospodárstva sa medziročne zvýšil na 31 %, z toho podiel priamych platieb tvoril 14 %,“ spresnil v správe agrorezort. MPRV dodalo, že celkové výnosy poľnohospodárstva v roku 2024 medziročne stúpli o 6,9 % na 4,376 miliardy eur. Náklady sa v medziročnom porovnaní zvýšili o 6,5 % na 4,195 miliardy eur.
Okresný úrad Námestovo povedie Monika Šubjaková
Novou prednostkou Okresného úradu Námestovo bude od 6. októbra Monika Šubjaková. Na tomto poste nahradí doterajšieho šéfa úradu Róberta Srogončíka. Vyplýva to z materiálu, ktorý na návrh ministerstva vnútra schválila v stredu vláda. „Materiál nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania z dôvodu, že sa naň vzťahuje výnimka z predkladania materiálov na pripomienkové konanie,“ uviedol v dokumente rezort vnútra.
Šubjaková pôsobí podľa jej zverejneného životopisu na okresnom úrade od 90. rokov. Pôsobila na ekonomickom odbore a viedla organizačný odbor. Je absolventkou doktorandského štúdia na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v Bratislave.