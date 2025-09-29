Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák, Facebook/Matúš Šutaj Eštok)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov
TASR

BRATISLAVA - Slovensko sa v základnej zmluve so Svätou stolicou zaviazalo, že desať konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi nielen 6. január, teda Traja králi, ale tiež 15. september, ktorý je sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. Uviedol to Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k 15. septembru, ktorý by dočasne nemusel byť dňom pracovného pokoja.

Pripomenul, že žiadny z týchto desiatich dní nebol Slovensku nanútený. „Parlament ich zakotvil do zákona už v roku 1993, teda v prvých dňoch samostatnej republiky. Keď sa tento zákon prerokúval, opoziční poslanci navrhovali, aby bol dňom pracovného pokoja radšej 15. august, teda Nanebovzatie Panny Márie. Tento deň je štátom uznaným sviatkom vo väčšine štátov Európskej únie. Parlament však napokon uprednostnil 15. september, čo zdôvodnil jeho osobitným významom v slovenských dejinách,“ priblížil.

archívne video

Fico sa na tlačovej konferencii rozohnil a po schválenej konsolidácii je vraj čas na zmenu politického systému (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Ako doplnil, národná rada následne v roku 2000 vyslovila súhlas s takzvanou základnou vatikánskou zmluvou. Poukázal na to, že na základe vatikánskej zmluvy nie je možné zrušiť niektorý z desiatich dní pracovného pokoja jednostranne. „Vatikánska zmluva bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neumožňuje, aby sa záväzok rešpektovať desať dní pracovného pokoja dočasne neplnil. Rovnako je bez právnej relevancie to, či konkrétny deň je alebo nie je prikázaným sviatkom podľa cirkevného práva,“ potvrdil.

Zároveň uviedol, že parlament je jednostranne oprávnený prijať úpravu, podľa ktorej je počas týchto dní možný maloobchodný predaj, lebo zákaz maloobchodného predaja nie je nevyhnutnou súčasťou záväzku rešpektovať pracovný pokoj. „Napokon, maloobchodný predaj je dlhodobo možný aj 24. decembra do 12.00 h, pričom aj 24. december je vo vatikánskej zmluve uvedený,“ podotkol.

Jednostranné zrušenie môže preskúmať Ústavný súd

Pokiaľ by parlament zrušil 15. september ako deň pracovného pokoja jednostranne, potom je podľa neho oprávnený toto jednostranné zrušenie preskúmať Ústavný súd. Jednostranné zrušenie podľa Bujňáka naráža aj na článok ústavy, podľa ktorého Slovensko uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy.

Objasnil, že Ústavný súd by bol oprávnený pozastaviť účinnosť zákona v tej časti, v ktorej sa 15. september ako deň pracovného pokoja zrušuje. O návrhu na pozastavenie účinnosti má podľa zákona rozhodnúť bezodkladne. Ak by mu vyhovel, znamenalo by to podľa neho, že 15. september by až do rozhodnutia vo veci samej ostal dňom pracovného pokoja aj v roku 2026.

Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu Prečítajte si tiež

Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu

Teoreticky je podľa Bujňáka možné, že záležitosť sa vyrieši aj bez zásahu Ústavného súdu. Stalo by sa tak podľa neho vtedy, ak by schválený zákon v danej časti vetovala hlava štátu a pripomienkou by navrhla, aby bola medzinárodná zmluva rešpektovaná. Pokiaľ by ju parlament akceptoval, potom by sa problém odstránil. Vatikánsku zmluvu je možné so súhlasom oboch zmluvných strán upraviť. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou. Takáto vzájomne dohodnutá úprava má byť podľa neho odsúhlasená parlamentom, keďže práve parlament s danou zmluvou vyslovil súhlas.

Konferencia biskupov Slovenska očakáva oficiálnu žiadosť

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) očakáva oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky voči Svätej stolici. Pripomína medzinárodnú zmluvu. Informovali o tom z tlačovej kancelárie KBS v súvislosti so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, ktorý by dočasne nemusel byť dňom pracovného pokoja.

„KBS nedostala oficiálny podnet zo strany vlády SR k vyjadreniu svojho návrhu o dočasnom zrušení cirkevných sviatkov, konkrétne k 15. septembru, v zmysle uplatnenia výnimky z Medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, keďže 15. september patrí medzi sviatky ukotvené v zmluve ako deň pracovného pokoja,“ uviedla KBS.

archívne video

Reakcia opozície na schválenie tretej konsolidácie (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Doplnila, že oficiálnu žiadosť SR voči Svätej stolici očakáva, keďže platí, že zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. „Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou,“ dodala.

Dočasné zrušenie cirkevného sviatku v rámci konsolidácie

Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok (23. 9.) počas rozpravy k balíku konsolidačných opatrení v Národnej rade SR predstavil poslanec Daniel Karas (Smer-SD). K dočasnému zrušeniu dňa pracovného pokoja počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie došlo paradoxne v rovnaký deň, v ktorom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odovzdával pápežovi Levovi XIV. ako dar ikonu Sedembolestnej Panny Márie.

Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka, vláda takto plánuje získať dodatočné peniaze do rozpočtu. Vládny návrh zákona, o ktorom rokoval parlament, navrhoval dočasné zrušenie dňa pracovného pokoja 6. januára a 8. mája a trvalé zrušenie 17. novembra. O konečnej podobe právnej normy rozhodnú poslanci v najbližších dňoch, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

Viac o téme: 15. septemberVatikánKonsolidáciaKonferencia biskupov SlovenskaZrušenie cirkevného sviatku
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Peter Pellegrini
Pellegrini sa chce stretnúť s Ficom pred podpisom konsolidácie: Prezradil, či si vie predstaviť predčasné voľby
Domáce
Politológ reaguje na novelu
Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu
Domáce
Oheň je na streche!
Oheň je na streche! REAKCIE na schválenie ústavných zmien: Krajčí vysvetľuje svoje dôvody, Matovič hovorí o ZRADE
Domáce
Konsolidácia sa NEČAKANE dotkne
Konsolidácia sa NEČAKANE dotkne aj TÝCHTO ľudí! Expert varuje, odvody sa budú týkať aj ich
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Asistent trénera T. Surový: Som rád, že sme zvíťazili nad tak kvalitným súperom
Asistent trénera T. Surový: Som rád, že sme zvíťazili nad tak kvalitným súperom
Zoznam TV
Z drsniaka princeznička! Gáborík spraví pre dcéry čokoľvek: Pozrite sa, čo je ochotný podstúpiť!
Z drsniaka princeznička! Gáborík spraví pre dcéry čokoľvek: Pozrite sa, čo je ochotný podstúpiť!
Prominenti
Tréner Žiliny M. Bartovič hodnotí zápas so Slovanom
Tréner Žiliny M. Bartovič hodnotí zápas so Slovanom
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Vláda môže kvôli konsolidácii
Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva
Domáce
Čo priniesol uplynulý týždeň?
Čo priniesol uplynulý týždeň? Overte si svoje vedomosti v našom KVÍZE!
Domáce
STRAŠNÉ NEŠŤASTIE v Tatrách! Kamaráti volali o pomoc, vyslali aj vrtuľník: Hlásia TRAGICKÉ následky
STRAŠNÉ NEŠŤASTIE v Tatrách! Kamaráti volali o pomoc, vyslali aj vrtuľník: Hlásia TRAGICKÉ následky
Prešov

Zahraničné

Šokujúca scéna v Česku:
Šokujúca scéna v Česku: VIDEO Polícia zatkla futbalistu priamo na ihrisku pred očami divákov
Zahraničné
Penová párty a plávanie
ŠOKUJÚCE Otec rodiny ZOMREL počas párty na lodi, po neúspešnom oživovaní zábava pokračovala!
Zahraničné
Veľké záplavy v Španielsku:
Veľké záplavy v Španielsku: Valencia zatvára školy a verejné priestory
Zahraničné
Donald Trump s manželkou
Súkromie odhalené: VIDEO Melania a Donald Trumpovci sa pohádali! Krútenie hlavou aj namierený prst
Zahraničné

Prominenti

VYHADZOV z postu riaditeľky:
VYHADZOV z postu riaditeľky: Známa tvár po roku KONČÍ... Kolegovia spísali PETÍCIU!
Domáci prominenti
Na Kottyho sa po
Na Kottyho sa po NAPADNUTÍ známeho muža valí vlna KRITIKY: Už necítim voči tebe ľútosť!
Domáci prominenti
FOTO Takto vyzerali SEXbomby kedysi:
Takto vyzerali SEXbomby kedysi: Bývalá miss a herečka predviedla cici aj rici!
Osobnosti
Z drsniaka princeznička! Gáborík
Z drsniaka princeznička! Gáborík spraví pre dcéry čokoľvek: Pozrite sa, čo je ochotný podstúpiť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vedci zachytili zvláštny signál:
Vedci zachytili zvláštny signál: Mohol prísť z paralelného vesmíru? Vymyká sa bežným vzorcom
Zaujímavosti
Muži, pozor! Ešte stále
Muži, pozor! Ešte stále stojíte pri vykonávaní potreby? Zabudnite na to: Riskujete zdravie, varujú odborníci
Zaujímavosti
Cievkové metličky: Prečo vznikajú
Cievkové metličky: Prečo vznikajú a ako ich liečiť s pomocou prírody alebo lekára
vysetrenie.sk
Dovolenka v Francúzsku sa
Dovolenka v Francúzsku sa zmenila na nočnú moru: Matka čelila verejnej kritike za výchovu detí! Dostali zákaz vstupu?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy

Ekonomika

Krypto, zlato či akcie? Dáta ukázali, do čoho Slováci investujú najviac!
Krypto, zlato či akcie? Dáta ukázali, do čoho Slováci investujú najviac!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)

Šport

VIDEO Líder odchádzal z Bratislavy s poriadnou nakladačkou: Začali sme z toho byť frustrovaní
VIDEO Líder odchádzal z Bratislavy s poriadnou nakladačkou: Začali sme z toho byť frustrovaní
Tipsport liga
FOTO Šéf Borussie sa nebál verejne prehovoriť: Žijeme predsa v demokratickej krajine!
FOTO Šéf Borussie sa nebál verejne prehovoriť: Žijeme predsa v demokratickej krajine!
Bundesliga
Dramatický boj o prvé miesto: Milánčania hrali v desiatich, aj tak dokázali udržať náskok
Dramatický boj o prvé miesto: Milánčania hrali v desiatich, aj tak dokázali udržať náskok
Serie A
VIDEO Hra mačky s myšou v podaní Slovana: Fantastickým vstupom zaskočil Žilinu a berie všetky body!
VIDEO Hra mačky s myšou v podaní Slovana: Fantastickým vstupom zaskočil Žilinu a berie všetky body!
Tipsport liga

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Máte pocit, že vás v práci nikto nechápe?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Android
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Veda a výskum
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Bezpečnosť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Vedci objavili hormón, ktorý pomáha rakovine ukryť sa pred imunitou. Takto ju možno konečne poraziť
Veda a výskum

Bývanie

Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám

Pre kutilov

5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Horoskop na týždeň od 29.9.-5.10.: Veľké odhalenia vo vzťahoch, iskry novej lásky a šanca zažiariť v kariére
Zábava
Horoskop na týždeň od 29.9.-5.10.: Veľké odhalenia vo vzťahoch, iskry novej lásky a šanca zažiariť v kariére
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda môže kvôli konsolidácii
Domáce
Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva
Čo priniesol uplynulý týždeň?
Domáce
Čo priniesol uplynulý týždeň? Overte si svoje vedomosti v našom KVÍZE!
Šokujúca scéna v Česku:
Zahraničné
Šokujúca scéna v Česku: VIDEO Polícia zatkla futbalistu priamo na ihrisku pred očami divákov
Penová párty a plávanie
Zahraničné
ŠOKUJÚCE Otec rodiny ZOMREL počas párty na lodi, po neúspešnom oživovaní zábava pokračovala!

Ďalšie zo Zoznamu