Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva

BRATISLAVA - Slovensko sa v základnej zmluve so Svätou stolicou zaviazalo, že desať konkrétnych dní bude rešpektovať ako dni pracovného pokoja. Nachádza sa medzi nimi nielen 6. január, teda Traja králi, ale tiež 15. september, ktorý je sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. Uviedol to Vincent Bujňák z Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k 15. septembru, ktorý by dočasne nemusel byť dňom pracovného pokoja.
Pripomenul, že žiadny z týchto desiatich dní nebol Slovensku nanútený. „Parlament ich zakotvil do zákona už v roku 1993, teda v prvých dňoch samostatnej republiky. Keď sa tento zákon prerokúval, opoziční poslanci navrhovali, aby bol dňom pracovného pokoja radšej 15. august, teda Nanebovzatie Panny Márie. Tento deň je štátom uznaným sviatkom vo väčšine štátov Európskej únie. Parlament však napokon uprednostnil 15. september, čo zdôvodnil jeho osobitným významom v slovenských dejinách,“ priblížil.
archívne video
Ako doplnil, národná rada následne v roku 2000 vyslovila súhlas s takzvanou základnou vatikánskou zmluvou. Poukázal na to, že na základe vatikánskej zmluvy nie je možné zrušiť niektorý z desiatich dní pracovného pokoja jednostranne. „Vatikánska zmluva bez písomného súhlasu oboch zmluvných strán neumožňuje, aby sa záväzok rešpektovať desať dní pracovného pokoja dočasne neplnil. Rovnako je bez právnej relevancie to, či konkrétny deň je alebo nie je prikázaným sviatkom podľa cirkevného práva,“ potvrdil.
Zároveň uviedol, že parlament je jednostranne oprávnený prijať úpravu, podľa ktorej je počas týchto dní možný maloobchodný predaj, lebo zákaz maloobchodného predaja nie je nevyhnutnou súčasťou záväzku rešpektovať pracovný pokoj. „Napokon, maloobchodný predaj je dlhodobo možný aj 24. decembra do 12.00 h, pričom aj 24. december je vo vatikánskej zmluve uvedený,“ podotkol.
Jednostranné zrušenie môže preskúmať Ústavný súd
Pokiaľ by parlament zrušil 15. september ako deň pracovného pokoja jednostranne, potom je podľa neho oprávnený toto jednostranné zrušenie preskúmať Ústavný súd. Jednostranné zrušenie podľa Bujňáka naráža aj na článok ústavy, podľa ktorého Slovensko uznáva a dodržiava medzinárodné zmluvy.
Objasnil, že Ústavný súd by bol oprávnený pozastaviť účinnosť zákona v tej časti, v ktorej sa 15. september ako deň pracovného pokoja zrušuje. O návrhu na pozastavenie účinnosti má podľa zákona rozhodnúť bezodkladne. Ak by mu vyhovel, znamenalo by to podľa neho, že 15. september by až do rozhodnutia vo veci samej ostal dňom pracovného pokoja aj v roku 2026.
Politológ reaguje na novelu ústavy, bez servítky: Narušuje ideologickú neutralitu! Podal si koalíciu aj opozíciu
Teoreticky je podľa Bujňáka možné, že záležitosť sa vyrieši aj bez zásahu Ústavného súdu. Stalo by sa tak podľa neho vtedy, ak by schválený zákon v danej časti vetovala hlava štátu a pripomienkou by navrhla, aby bola medzinárodná zmluva rešpektovaná. Pokiaľ by ju parlament akceptoval, potom by sa problém odstránil. Vatikánsku zmluvu je možné so súhlasom oboch zmluvných strán upraviť. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou. Takáto vzájomne dohodnutá úprava má byť podľa neho odsúhlasená parlamentom, keďže práve parlament s danou zmluvou vyslovil súhlas.
Konferencia biskupov Slovenska očakáva oficiálnu žiadosť
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) očakáva oficiálnu žiadosť Slovenskej republiky voči Svätej stolici. Pripomína medzinárodnú zmluvu. Informovali o tom z tlačovej kancelárie KBS v súvislosti so sviatkom Sedembolestnej Panny Márie, ktorý by dočasne nemusel byť dňom pracovného pokoja.
„KBS nedostala oficiálny podnet zo strany vlády SR k vyjadreniu svojho návrhu o dočasnom zrušení cirkevných sviatkov, konkrétne k 15. septembru, v zmysle uplatnenia výnimky z Medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, keďže 15. september patrí medzi sviatky ukotvené v zmluve ako deň pracovného pokoja,“ uviedla KBS.
archívne video
Doplnila, že oficiálnu žiadosť SR voči Svätej stolici očakáva, keďže platí, že zmluva sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. „Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou,“ dodala.
Dočasné zrušenie cirkevného sviatku v rámci konsolidácie
Sviatkom, ktorý dočasne nebude dňom pracovného pokoja, má byť namiesto 6. januára budúci rok 15. september. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu, ktorý v utorok (23. 9.) počas rozpravy k balíku konsolidačných opatrení v Národnej rade SR predstavil poslanec Daniel Karas (Smer-SD). K dočasnému zrušeniu dňa pracovného pokoja počas sviatku Sedembolestnej Panny Márie došlo paradoxne v rovnaký deň, v ktorom minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odovzdával pápežovi Levovi XIV. ako dar ikonu Sedembolestnej Panny Márie.
Obmedzenie dní pracovného pokoja je súčasťou konsolidačného balíčka, vláda takto plánuje získať dodatočné peniaze do rozpočtu. Vládny návrh zákona, o ktorom rokoval parlament, navrhoval dočasné zrušenie dňa pracovného pokoja 6. januára a 8. mája a trvalé zrušenie 17. novembra. O konečnej podobe právnej normy rozhodnú poslanci v najbližších dňoch, rokujú o nej v skrátenom legislatívnom konaní.