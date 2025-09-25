Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Slovensko spadlo v rebríčku slobody podnikania! Prečo nás predbehli Česi aj Rakúšania?

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V najnovšom rebríčku slobody podnikania Economic Freedom of the World (EFW) 2025, ktorý vydáva kanadský The Fraser Institute, Slovensko kleslo o sedem miest na 49. priečku zo 165 hodnotených krajín. V celkovom hodnotení si udržal prvé miesto Hongkong nasledovaný Singapurom a Novým Zélandom. Informoval o tom slovenský Inštitút slobody a podnikania, ktorý na príprave rebríčka spolupracoval.

V prvej desiatke krajín sa umiestnili ešte Švajčiarsko, USA, Írsko, Austrália, Taiwan, Dánsko a Holandsko. Z našich susedov je na tom lepšie iba Česko na 29. mieste a Rakúsko na 33. priečke. Maďarsko skončilo na 61. mieste rebríčka a Poľsko až na 76. mieste. Výsledky inštitút spracoval na základe údajov z roku 2023.

„Slovensko stráca konkurencieschopnosť pre rastúce regulácie a nedostatky v právnom systéme. V súboji o vytváranie priaznivých podmienok na podnikanie a investície zaostávame za mnohými EÚ krajinami, nehovoriac o najlepších krajinách vo svete,“ skonštatoval Ján Oravec, predseda Inštitútu slobody a podnikania (ISP), ktorý je exkluzívnym partnerom The Fraser Institute pre Slovenskú republiku v projekte Economic Freedom of the World 2025.

V oblasti štátneho aparátu sme sa nezmestili ani do prvej stovky

Slovensko sa v hodnotení v oblasti veľkosť a úloha štátneho aparátu nezmestilo ani do prvej stovky krajín a skončilo na 108. mieste, čo je vôbec najhoršie hodnotená oblasť zo všetkých piatich kritérií. Táto oblasť hodnotí výdavky vlády, dane a štátny sektor. V oblasti právny systém a vlastnícke práva, ktorá posudzuje nezávislosť súdov, ochranu vlastníctva a právny štát, sa Slovensko umiestnilo na 40. mieste.

V oblasti stabilita meny, ktorá hodnotí infláciu, nárast peňazí v obehu a slobodu vlastniť zahraničnú menu, sa Slovensko umiestnilo na 67. mieste. O desať priečok lepší výsledok, 57. miesto, prinieslo posudzovanie regulácií finančného sektora, trhu práce a podnikania a najlepší výsledok, 29. miesto, zaznamenalo Slovensko v posudzovaní slobody medzinárodného obchodu, ktorý zahŕňa clá, obchodné bariéry a pohyb kapitálu. Slovensko profituje z EÚ a z otvorenosti ekonomiky.

Ekonomická sloboda globálne klesá

Slovensko sa v posledných rokoch pohybuje v rebríčku vo štvrtej alebo piatej desiatke krajín. Najlepší výsledok dosiahlo za rok 2021, keď skončilo na 40. mieste, a najhoršie o rok skôr, keď sa prepadlo na 52. miesto.

Z rebríčka vyplýva, že ekonomická sloboda globálne klesá nepretržite od roku 2020, čo vymazalo zisky z viac ako desaťročia jej rastu predtým. Ekonomická sloboda globálne klesla z vrcholu v roku 2019, ovplyvnená pandémiou, vojnami, infláciou a protekcionizmom. Autori správy varujú, že pokles ekonomickej slobody vedie k nižšiemu hospodárskemu rastu, chudobe a horšej kvalite života.

