Stopka špekulantom! Sociálne podniky čakajú zásadné zmeny: Ministerstvo ide zatiahnuť ručnú brzdu

BRATISLAVA – Sociálne podniky na Slovensku fungujú už sedem rokov a pomáhajú zamestnávať zdravotne či inak znevýhodnených ľudí. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) však tvrdí, že popri pozitívach sa objavili aj špekulácie a zneužívanie systému. Preto jeho rezort prichádza s najväčším sprísnením pravidiel od ich vzniku.
Minister zdôraznil, že cieľom je zamedziť kšeftom a obchádzaniu pravidiel, no zároveň zachovať prácu pre tisíce znevýhodnených ľudí. „Ide o to, aby sme na jednej strane sprísnili pravidlá tak, aby sociálne podniky nekrivili trh, nekazili verejnú súťaž alebo iný typ súťaže, ale na druhej strane, aby sme ich nezadusili, pretože naozaj dávajú priestor na prácu zdravotne alebo inak znevýhodneným ľuďom,“ vysvetlil Tomáš.
Hlavné zmeny v sociálnych podnikoch
Ministerstvo práce pripravilo viacero zásadných úprav, ktoré majú vstúpiť do legislatívneho procesu:
- Integračné podniky budú musieť reálne pripravovať znevýhodnených ľudí na trh práce. Ak si povinnosť nesplnia, vrátia časť príspevku, pri opakovaní stratia štatút sociálneho podniku.
- Vyrovnávací príspevok (50 – 75 % mzdy) bude možné čerpať na jedného zamestnanca len raz
- Prestávka medzi zamestnaniami – ak zamestnanec odíde do iného sociálneho podniku, príspevok bude možné čerpať až po 6 mesiacoch.
- Zákaz súbehu zamestnaní – nebude možné mať prácu v sociálnom podniku a zároveň klasický pracovný pomer či živnosť.
- Kvóta znevýhodnených – nové podniky budú musieť do troch mesiacov zamestnať aspoň 30 % znevýhodnených ľudí (doteraz mali rok).
- Zisk bude musieť byť použitý na integráciu zamestnancov do dvoch rokov, inak prepadne štátu.
- Subdodávky – sociálne podniky budú môcť využiť externé firmy len na 20 – 30 % zákazky.
- DPH – v hre je zmena 5 % sadzby. Buď sa budú súťaže hodnotiť bez DPH, alebo sa zvýši sadzba na 19 %.
- Posudzovanie zdravotného postihnutia – bude sa viazať na konkrétne pracovné miesto a posúdi sa aj potreba asistenta.
Podľa Tarabu štát takto prichádza o milióny
Na problém so sociálnymi podnikmi upozornil medzi prvými minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS). Tvrdí, že práve nižšia 5-percentná sadzba DPH spôsobuje nerovnosť vo verejnom obstarávaní.
Minister životného prostredia ako príklad udáva vyhodnotenie jednej súťaže, v ktorej zvíťazila firma s najdrahšou ponukou, ktorá sa ale v konečnom dôsledku stala najlacnejšou práve vďaka rozdielom v sadzbách DPH. Sociálne podniky totiž platia DPH vo výške 5 percent, zatiaľ čo „klasické“ firmy 23 percent. To im umožňuje dať síce vyššiu základnú ponuku, no konečná suma po pripočítaní DPH vychádza nižšie. „Sociálne podniky dávajú dokonca vyššie ponuky, pretože vedia, že 5-percentná DPH im umožňuje väčšiu maržu. Takto sa tuneluje štát,“ povedal Taraba.
Pohoršený Taraba sa pustil do sociálnych podnikov: Vyhrávajú súťaže kvôli TOMUTO! Štát na tom stráca
Erik Tomáš zdôraznil, že na takéto zásadné zmeny nemal odvahu nikto za uplynulých sedem rokov, a to vrátane súčasnej opozície, ktorá v súčasnosti fungovanie sociálnych podnikov kritizuje. Ak by bol záujem prijať úpravy v skrátenom legislatívnom konaní, ministerstvo práce je na to podľa neho pripravené.