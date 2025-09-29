Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Európsky súd pre ľudské práva povolil ombudsmanovi vstup do konania: Prípad sa týka policajného zásahu v obci Milhosť

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) povolil verejnému ochrancovi práv (VOP) Róbertovi Dobrovodskému, ako tretej strane, vstup do konania v prípade Miko a Jano proti Slovensku. Tento prípad sa týka policajného zásahu v obci Milhosť z roku 2023, pri ktorom podľa zistení Kancelárie verejného ochrancu práv došlo k závažným porušeniam základných práv a slobôd vrátane práv maloletých. Informoval o tom hovorca ombudsmana Branislav Gigac.

„Účasť našej kancelárie, ako tretej strany, pred Európskym súdom pre ľudské práva považujem za mimoriadne dôležitú. Umožní nám to poskytnúť súdu nezávislý pohľad na ľudskoprávne otázky, ktoré tento prípad vyvoláva. Zároveň je to príležitosť, aby Slovenská republika získala cennú spätnú väzbu na stav ochrany ľudských práv u nás,“ uviedol Dobrovodský.

Ozrejmil, že podnet na prešetrenie zásahu v Milhosti podali obyvatelia obce spolu s Európskym centrom pre práva Rómov. Namietali postup príslušníkov obvodného oddelenia Policajného zboru v Čani a Pohotovostnej motorizovanej jednotky Policajného zboru Košice, ktorí pri zásahu použili donucovacie prostriedky voči viacerým obyvateľom vrátane maloletých.

Ombudsman kritizuje zásah polície v Milhosti

Z vykonaného šetrenia podľa slov ombudsmana vyplynulo, že zásah polície nebol voči niektorým osobám primeraný a spôsob, akým bol realizovaný, vyvoláva vážne pochybnosti o dodržiavaní práva na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním podľa Európskeho dohovoru o ľudských právach. Za zvlášť závažné považuje VOP to, že počas zásahu bol jeden maloletý obmedzený donucovacími prostriedkami a záznamy o tomto postupe obsahovali viaceré nedostatky.

V podaní pred ESĽP Dobrovodský zdôraznil, že zásah v Milhosti nie je ojedinelým incidentom, ale odhaľuje systémové problémy, na ktoré upozornil už vo svojej mimoriadnej správe z tohto roku. Medzi tieto nedostatky patria nedostatočné alebo chýbajúce záznamy o použití donucovacích prostriedkov, absencia individuálneho posúdenia ich nevyhnutnosti a trvania, prípady, keď zadržaným osobám nebola poskytnutá lekárska pomoc, hoci o ňu žiadali, a zranenia, ktorých pôvod polícia nedokázala dôveryhodne vysvetliť.

Nezávislé vyšetrovanie policajného násilia

VOP upozornil aj na rozdielnu právnu úpravu medzi slovenským zákonom o Policajnom zbore a štandardmi dohovoru. Kým slovenská legislatíva umožňuje použitie sily, pokiaľ nie je „zjavne neprimeraná nebezpečnosti útoku, ktorý odvracia“, judikatúra ESĽP vyžaduje, aby každé použitie sily bolo striktne nevyhnutné a primerané sledovanému cieľu. Tento rozdiel vytvára podľa Dobrovodského právnu medzeru, ktorá môže viesť k tolerovaniu neprimeraných zásahov.

ESĽP má preveriť aj systémové zlyhania na Slovensku

Ombudsman sa v stanovisku vyjadril aj k systému vyšetrovania policajného násilia. Pripomenul, že Úrad inšpekčnej služby je organizačne podriadený ministerstvu vnútra. To podľa Dobrovodského vzbudzuje pochybnosti o jeho nezávislosti a schopnosti viesť účinné a nestranné vyšetrovania. Opakovane pripomína, že Slovensko stále nevytvorilo nezávislý orgán pre vyšetrovanie policajného násilia.

„Európsky súd pre ľudské práva má v tomto prípade jedinečnú možnosť preskúmať nielen konkrétne okolnosti zásahu, ale aj to, či systémové opatrenia na Slovensku poskytujú dostatočnú ochranu pred porušovaním ľudských práv. Vnímam našu účasť ako záväzok voči občanom, ktorí musia mať istotu, že ich dôstojnosť a práva budú vždy chránené,“ uzavrel ombudsman.

Viac o téme: Verejný ochranca právVOPESĽPObmudsmanRóbert Dobrovodský
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Judges gavel in court
Proces v kauze vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana má pokračovať vo štvrtok
Domáce
Švajčiarsky najvyšší súd zamietol
Švajčiarsky najvyšší súd zamietol odvolanie islamológa: Odsúdený je za znásilnenie
Zahraničné
Voľba sudcu Európskeho súdu
Voľba sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovensko sa neuskutoční: Chýbajú kandidáti
Domáce
Rómske osady na Spiši
Vyšetrovanie zásahu polície v osade sa opäť začalo pre závery Európskeho súdu pre ľudské práva
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Začiatok budovania projektu Domova na polceste a Potravinovej banky
Začiatok budovania projektu Domova na polceste a Potravinovej banky
Správy
Tlačová konferencia hnutia Progresívne Slovensko na tému: Nové zistenia v kauze haciend
Tlačová konferencia hnutia Progresívne Slovensko na tému: Nové zistenia v kauze haciend
Správy
ZMOS upozorňuje na unikajúci karcinogénny radón a spúšťa meranie spolu s Univerzitou Komenského
ZMOS upozorňuje na unikajúci karcinogénny radón a spúšťa meranie spolu s Univerzitou Komenského
Správy

Domáce správy

Najvyšší súd nariadil opätovné
Najvyšší súd nariadil opätovné preskúmanie prípadu zločineckého gangu Niguta: Svedkovia usvedčujú obžalovaných
Domáce
Koniec utajovania platov? Slováci
Koniec utajovania platov? Slováci si už čoskoro budú môcť porovnať svoj zárobok s kolegami!
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Poprad otvoril moderný park na sídlisku Juh, chystá veľkú obnovu centra mesta
Poprad otvoril moderný park na sídlisku Juh, chystá veľkú obnovu centra mesta
Regióny

Zahraničné

Ľudia žasnú: V Nantes
Ľudia žasnú: V Nantes po piatich rokoch od požiaru otvorili slávnu katedrálu
dromedar.sk
Humanitárna flotila pre Gazu
Humanitárna flotila pre Gazu čelí technickým problémom: Turecké úrady evakuujú aktivistov, misia bola dočasne pozastavená
Zahraničné
U nás sa riešia
U nás sa riešia drahé letenky politikov, u susedov majú iné problémy: TAKTO letel český prezident! Cestujúci v šoku
Zahraničné
Českú ambasádu v Moskve
Českú ambasádu v Moskve vandali posprejovali vulgarizmami, upozornil na to Lipavský
Zahraničné

Prominenti

Joj média párty.
REAKCIA Tomyho Kottyho po FACKE: Bol to SKRAT a... Šokujúce slová!
Domáci prominenti
Camilla outfitom šokovala verejnosť:
Camilla outfitom šokovala verejnosť: Kráľovná Alžbeta sa musí v hrobe obracať!
Zahraniční prominenti
FOTO Zuzana Belohorcová s rodinou
FOTO ako dôkaz! VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli?
Domáci prominenti
Na pódiu sexi bohyňa,
Na pódiu sexi bohyňa, mimo neho... Aha, Shakira je ako taká školáčka!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Únava z nočných šícht
Únava z nočných šícht si vybrala daň! Žena vyšla z domu bez nohavíc, VIDEO baví celý internet
Zaujímavosti
Temná minulosť odhalená: Na
Temná minulosť odhalená: Na cintoríne v Trenčíne sú pochované obete brutálneho vraždenia
dromedar.sk
FOTO Syndróm stromového človeka desí
Syndróm stromového človeka desí svet: FOTO Muž mal na tele tisíce výrastkov, prosil o amputáciu rúk
Zaujímavosti
FOTO Trojizbový dom predávajú za
Kúpa storočia? Trojizbový dom v Británii len za jednu libru: Neuveriteľná ponuka vyvolala ošiaľ! Kde je háčik?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy

Ekonomika

Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Žiadne odvody a len trojpercentná daň: Poslanci budú rokovať o zavedení mikropodnikania!
Žiadne odvody a len trojpercentná daň: Poslanci budú rokovať o zavedení mikropodnikania!
Tunel Višňové ide do finále: Pompézna stavba vyzerá podľa Ráža ako hotová! (foto)
Tunel Višňové ide do finále: Pompézna stavba vyzerá podľa Ráža ako hotová! (foto)
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?

Šport

Obrovský smútok v rodine Lobotkovho spoluhráča: Hviezde Neapola zomrel otec (†58)
Obrovský smútok v rodine Lobotkovho spoluhráča: Hviezde Neapola zomrel otec (†58)
Serie A
Návrat na Slovensko sa nekoná: Pánik rozhodol o svojej budúcnosti, podpísal novú zmluvu
Návrat na Slovensko sa nekoná: Pánik rozhodol o svojej budúcnosti, podpísal novú zmluvu
KHL
VIDEO Zbytočný incident na konci zápasu: GM Slovana sa pustil do roztržky s lídrom Žiliny
VIDEO Zbytočný incident na konci zápasu: GM Slovana sa pustil do roztržky s lídrom Žiliny
Tipsport liga
Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Horúca novinka z Plzne: Viktoriáni sa rozlúčili s trénerom Koubkom a oznámili slovenskú náhradu
Chance liga

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Vyhorenie
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy

Technológie

Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Vesmír
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
Rheinmetall a Lockheed Martin predstavili nové bojové vozidlo, ktoré dokáže v priebehu sekúnd zničiť celú nepriateľskú kolónu
Armádne technológie
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
AKTUÁLNE: Za volania a SMS správy si priplatíme. Veľký mobilný operátor zvyšuje ceny
Operátori
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Hackeri odhalili tajné plány Číny. Peking sa s pomocou Ruska pripravuje na inváziu Taiwanu z neba
Armádne technológie

Bývanie

Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám

Pre kutilov

5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bývalí partneri sú kapitolou samou o sebe: Kedy im dať druhú šancu a kedy už radšej nie?
Partnerské vzťahy
Bývalí partneri sú kapitolou samou o sebe: Kedy im dať druhú šancu a kedy už radšej nie?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koniec utajovania platov? Slováci
Domáce
Koniec utajovania platov? Slováci si už čoskoro budú môcť porovnať svoj zárobok s kolegami!
U nás sa riešia
Zahraničné
U nás sa riešia drahé letenky politikov, u susedov majú iné problémy: TAKTO letel český prezident! Cestujúci v šoku
Nečakaná EXPLÓZIA v Senci:
Domáce
Nečakaná EXPLÓZIA v Senci: Polícia vyšetruje bizarnú udalosť, obrovský výbuch zdevastoval kvetinárstvo!
Štát opäť ponúka zaujímavý
Domáce
Štát opäť ponúka zaujímavý majetok: Získať môžete celý dom za úplne SMIEŠNU sumu!

Ďalšie zo Zoznamu