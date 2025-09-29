Koniec utajovania platov? Slováci si už čoskoro budú môcť porovnať svoj zárobok s kolegami!

BRATISLAVA - Slovensko čakajú veľké zmeny v oblasti odmeňovania. Ministerstvo práce predložilo do legislatívneho procesu návrh zákona, ktorý má zabezpečiť spravodlivejšie podmienky pre mužov aj ženy. Novinka vychádza z európskej smernice a má priniesť viac transparentnosti, povinné zverejňovanie platov a prísnejšiu kontrolu rozdielov.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o uplatňovaní zásady rovnakej odmeny za rovnakú prácu. Cieľom je odstrániť výrazné rozdiely v zárobkoch medzi mužmi a ženami, ktoré na Slovensku stále pretrvávajú.
Návrh vychádza z európskej legislatívy a zavádza systém transparentnosti, ktorý má zaručiť férovejšie odmeňovanie. Rezort práce hovorí o rodovo neutrálnych kritériách hodnotenia práce, pravidelnom monitorovaní rozdielov a povinnom zverejňovaní údajov.
Zamestnávatelia budú musieť uvádzať rozpätie mzdy
Jednou z najzásadnejších zmien je povinnosť zamestnávateľov uvádzať v pracovných ponukách rozpätie mzdy. Uchádzačov sa už zároveň nebude možné pýtať na výšku ich predošlého zárobku. Zamestnanci navyše získajú právo požiadať o informácie o priemerných platoch na rovnakej pozícii. Väčšie firmy budú musieť pravidelne zverejňovať prehľady o rozdieloch v odmeňovaní medzi mužmi a ženami.
Nová legislatíva zavádza aj kontrolné mechanizmy. Ak sa zistí rozdiel v odmeňovaní presahujúci 5 % bez jasného odôvodnenia, spustí sa proces spoločného posúdenia. Zamestnávateľ potom musí prijať konkrétne opatrenia na odstránenie nespravodlivostí. Poškodení zamestnanci budú mať väčšie právo domáhať sa odškodnenia a dôkazné bremeno sa v sporoch prenesie na zamestnávateľov. Na dodržiavanie pravidiel budú dohliadať inšpektoráty práce.
Zákon má začať platiť od júna 2026. Niektoré povinnosti však nadobudnú účinnosť neskôr. Napríklad firmy s viac ako 150 zamestnancami budú musieť prvú správu o odmeňovaní odovzdať do júna 2027, menšie podniky až v roku 2031. Ministerstvo práce verí, že nový zákon prinesie viac spravodlivosti a prispeje k znižovaniu rodovej nerovnosti v odmeňovaní na Slovensku.