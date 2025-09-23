Fámy o firme, kde mal Fico nočnú? Tomáš vysmial lídra opozície, nikoho neprepúšťajú, práve naopak!

KRUŠOVCE - Začať to malo transakčnou daňou a gradovať to malo prepúšťaním. Aspoň tak sa vyjadril ešte v máji o firme ZKW pri Topoľčanoch šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka. Ten tým reagoval aj na fakt, že premiér Robert Fico (Smer-SSD) si tam odkrútil nočnú. Podľa ministra práce je ale všetko inak.
Tvrdenie pochádza ešte z obdobia mája kedy opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzývalo premiéra a koalíciu, aby zrušili transakčnú daň. Mnohí podnikatelia podľa nich hovorili, že to nezvládajú a že záťaž je príliš vysoká. "Presne pred rokom, na 1. mája ste tu klasicky absolvovali časť nočnej smeny. No aj táto fabrika, okrem mnohých iných, ohlásila tento rok masové prepúšťanie a stratu približne 420 pracovných miest. Vo vašom rodnom okrese, pri Topoľčanoch," adresoval ešte prvého mája tohto roka tieto slová premiérovi Šimečka.
Popisovali to aj na firme ZKW v Krušovciach v okrese Topoľčany, ktorá vraj pripravuje prepúšťanie. Ohrozených bolo podľa PS zhruba 420 pracovných miest.
Opozičné PS vyzýva vládne strany, aby zrušili transakčnú daň: Je to posledný klinec do rakvy pre podnikateľov
"Chcem opätovne vyzvať vládu Roberta Fica a všetkých v tej koalícii, nech zrušia transakčnú daň, lebo to je ten posledný klinec do rakvy slovenských podnikateľov, slovenských firiem," povedal 1. mája pred fabrikou Šimečka.
Celé je to inak, deklaruje minister Tomáš
Po niekoľkých mesiacoch sa ozval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD), podľa ktorého šéf opozičného PS klamal. "Už vtedy fabrika deklarovala, že oznámenie o hromadnom prepúšťaní nesúvisí s činnosťou vlády, ale s poklesom objednávok v automobilovom priemysle," povedal Tomáš.
"Napokon sa žiadne hromadné prepúšťanie v tejto fabrike nekoná. Práve naopak. Fabrika musí do konca roka 150 až 200 nových zamestnancov. Takže, pán Šimečka, vy si len naďalej škoďte, lebo nič iné robiť neviete," odkázal predsedovi PS Šimečkovi Tomáš.