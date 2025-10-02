Vláda má dáta o Slovákoch v zahraničí: V týchto krajinách ich žije najviac, čísla z Ruska vás rozosmejú!

BRATISLAVA - Zaujíma vás, koľko Slovákov za rok 2024 už žije v zahraničí? Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenská demografická krivka nemá práve optimistické trendy. Slovenské mozgy húfne odchádzajú a ich nové útočisko môže byť rôzne. Vláda si tieto čísla už dala vypracovať aj oficiálne.
Čísla vyplynuli z už zverejneného materiálu na nadchádzajúce prvooktóbrové rokovanie vlády v Bratislave. Ide o správu za rok 2024 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2026.
Súčasťou materiálu je aj tabuľka čísel zo zastupiteľských úradov jednotlivých krajín o odhade a oficiálnych údajov počtu Slovákov v zahraničí. "Podľa oficiálnych údajov jednotlivých štátnych štatistických úradov, v roku 2024 žilo v zahraničí 1 535 680 Slovákov," informuje oficiálny vládny dokument. Odhadom však žije v zahraničí až 1 784 197 Slovákov.
Ktoré krajiny teda vedú?
1. USA
Na prvom mieste sú Spojené štáty americké s počtom 750-tisíc Slovákov, ktorí sa tam majú nachádzať. V odhade ide až o 790-tisíc Slovákov.
2. Česká republika
Podľa dostupných údajov sa na druhom mieste s veľkým odstupom nachádza Česká republika, kde zavítalo 162 578 Slovákov. Podľa odhadov ich môže byť až 200-tisíc eur.
3. Veľká Británia
Oficiálne údaje tiež svedčia o tom, že Slováci si za tretie najčastejšie miesto emigrácie volia Veľkú Britániu, kde sa udomácnilo 160 270 Slovákov. Podľa odhadov to môže byť o niečo viac - 174 287 Slovákov.
Zvyšok tabuľky s prehľadom počtu Slovákov v zahraničí si môžete pozrieť nižšie: