Skryté klenoty Európy: Do REBRÍČKA 30 najkrajších podceňovaných miest sa dostalo aj Slovensko

BRATISLAVA - Slovenské mesto sa umiestnilo v rebríčku TOP 30 európskych miest, ktoré označili za najpodceňovanejšie destinácie na krátke výlety. Tieto mestá sú nádherné a ako stvorené na jesenný únik z reality.
Je prirodzené, že nás to ťahá do najznámejších kútov Európy, no mnohé z nich už zápasia s následkami masového turizmu. Zavádzajú nové turistické dane, ceny rastú a obyvatelia čoraz častejšie protestujú proti nadmernému cestovnému ruchu. Európa je však obrovská a rozmanitá, a preto by bola škoda obmedziť sa len na zopár preplnených „hviezdnych“ destinácií. Mestá a ostrovy ako Benátky, Rím, Santorini, Mykonos, Amsterdam, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera či Lisabon už prijali rôzne poplatky, aby zvládli nápor návštevníkov.
V Palma de Mallorca, Barcelone, Benátkach aj Lisabone sa dokonca objavili protesty proti nadmernému turizmu, ktoré odrážajú rastúce obavy o vplyv cestovného ruchu na miestne komunity a životné prostredie. Niet divu, že čoraz viac cestovateľov sa obzerá po menej známych, no rovnako očarujúcich miestach – po skrytých pokladoch, ktoré ponúkajú kultúru, architektúru a autentickú atmosféru bez davov turistov.
Rebríček TOP 30
Rebríček 30 najkrajších podceňovaných miest Európy zostavil časopis Express pomocou umelej inteligencie. Prvé miesto obsadilo talianske mesto Bologna, ktorú označujú za gastronomickú metropolu Talianska s najstaršou univerzitou v Európe, nádhernými podlubím zapísanými v UNESCO a úchvatnou architektúrou.
Druhé miesto obsadilo belgické stredové mesto Gent, ktoré je plné kanálov, hradov a živej atmosféry. Gent je pokojnejšou alternatívou Brug a Bruselu – ideálny pre tých, čo hľadajú históriu aj modernú kultúru bez tlačeníc. Na treťom mieste skončilo mesto Vilnius v Litve, ktorá sa môže pochváliť jednou z najväčších zachovaných stredovekých štvrtí v Európe. Barokové Staré Mesto je na zozname UNESCO a dýcha životom i umeleckou energiou.
Štvrtú pozíciu obsadila slovinská Ľubľana, zelené, bezautové hlavné mesto s rozprávkovým hradom a romantickými nábrežiami. Top päťku uzatváre mesto Tbilisi v Gruzínsko, jedno z najstarších hlavných miest Európy. V Tbilisi vynikajú kúpeľné domy zo 17. storočia, vyhrievané prírodnými sírnatými prameňmi, ktoré podľa legendy inšpirovali kráľa Vakhtanga Gorgasaliho k založeniu mesta.
V zozname sa umiestnili aj mestá našich okolitých krajín. Na siedmom mieste skončilo rakúske mesto Graz, na deviatom poľský Vroclav, prezývaný "Benátky Poľska". Český Olomouc, bývalé hlavné mesto Moravy s impozantným stĺpom Najsvätejšej Trojice (UNESCO), obsadilo 18. miesto. Do TOP 30-ky sa dostalo aj slovenské mesto Košice. Autori vyzdvihli jeho gotickú katedrálu a zlomok návštevníkov v porovnaní s Bratislavou.
Celkový rebríček 30 najkrajších miest Európy, ktoré sú prehliadané a podceňované
Bologna – Taliansko
Gent – Belgicko
Vilnius – Litva
Ľubľana – Slovinsko
Tbilisi – Gruzínsko
Plovdiv – Bulharsko
Graz – Rakúsko
Mostar – Bosna a Hercegovina
Vroclav – Poľsko
Kaunas – Litva
Bergen – Nórsko
Solún (Thessaloniki) – Grécko
Antverpy – Belgicko
Córdoba – Španielsko
Belehrad – Srbsko
Lecce – Taliansko
Mechelen – Belgicko
Olomouc – Česká republika
Coimbra – Portugalsko
Sibiu – Rumunsko
Aarhus – Dánsko
Tallinn – Estónsko
Bern – Švajčiarsko
Brémy – Nemecko
Granada – Španielsko
Galway – Írsko
Košice – Slovensko
Tartu – Estónsko
Ferrara – Taliansko
Kluž-Napoca – Rumunsko