Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí: Toto je cesta, ako z toho von

Na Slovensku sa stále častejšie hovorí o rušení sviatkov. V preklade to znamená, že budete pracovať viac za rovnaký plat. Rastie tlak na výkon a lepšie platové a pracovné podmienky sa zdajú na míle vzdialené. Zato v zahraničí prebieha úplne iná debata. Krajiny ako Poľsko, Spojené kráľovstvo, Kanada, Nemecko a ďalšie testujú 4-dňový pracovný týždeň a 6-hodinový pracovný čas.
A štúdie potvrdzujú, že je to správny krok. Kratší pracovný čas prináša:
- vyššiu produktivitu a spokojnosť zamestnancov,
- zlepšenie mentálneho aj fyzického zdravia,
- zníženie stresu a rizika vyhorenia.
Kým však na to naši kompetentní ľudia prídu, bude možno neskoro. Ako si môžete skrátiť pracovný čas sami? Investujte do vzdelania a naučte sa nové zručnosti, ktoré sú na trhu práce žiadané.
Viac práce ≠ viac peňazí
Prečo by ste mali pracovať viac, keď môžete pracovať menej a zarábať lepšie? Prieskum Manpower ukazuje, že v odvetviach ako IT, marketing či manažment rastie dopyt po kvalifikovaných ľuďoch a firmy sú ochotné platiť viac práve za zručnosti, ktoré im prinášajú výsledky. V IT a marketingu sa očakáva rast pracovných miest o viac než 30 %.
Vedeli ste, že… len 50 % Slovákov je spokojných so svojím platom. Každý tretí zamestnanec sa aj napriek práci obzerá po novej príležitosti.
Toto jasne ukazuje, že nerozhoduje viac hodín, ale viac zručností o tom, kto má navrch. Namiesto ďalších nadčasov investujte radšej do vzdelávania. Už za pár mesiacov to môže znamenať vyšší plat aj flexibilnejšiu prácu.
Na budúcnosť musíte myslieť už teraz
„Až 58 % zamestnávateľov na Slovensku už využíva AI nástroje pri nábore a onboardingu, no tretina z nich zároveň priznáva, že umelá inteligencia nedokáže nahradiť kľúčové ľudské zručnosti – ako etické rozhodovanie, riešenie problémov, strategické myslenie či vedenie tímov,“ uvádza Zuzana Rumiz, generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko.
Globálne dáta ManpowerGroup ukazujú, že viac než 80 % firiem očakáva v najbližších piatich rokoch výraznú premenu pracovných pozícií v dôsledku AI a automatizácie.
Vezme vám AI prácu?
O umelej inteligencii počúvate z každej strany. Mení všetko. Ale skutočne nás nahradí? Pravda je taká, že líderské zručnosti nenahradí, len zmení spôsob práce.
Firmy priznávajú nedostatok kvalifikovaných ľudí. Potrebujú takých, ktorí dokážu spojiť mäkké zručnosti s technickou gramotnosťou. Rozumejú AI, vedia ju využiť v praxi a zároveň dokážu viesť tím a myslieť strategicky.
Home office, sloboda a viac času pre seba
Kým v klasických zamestnaniach sa často hovorí: „Musíš vydržať, lebo inak nebudeš mať istotu,“ moderný trh práce ukazuje pravý opak. Mladí ľudia menia prácu v priemere každé 2 roky. Hľadajú nové výzvy a zbierajú skúsenosti.
Páči sa vám predstava práce z domu, z pláže alebo kedykoľvek, keď vám to vyhovuje? Zamerajte sa na odbory, ktoré sa dajú robiť aj na diaľku – marketing, sociálne siete, online reklama, copywriting, dizajn. To sú zručnosti, ktoré vám dajú voľnosť.
