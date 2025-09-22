Pondelok22. september 2025, meniny má Móric, zajtra Zdenka

FOTO Cesta do USA: Vysmiaty Pellegrini, Blanár zapózoval s motorkármi! Nechýba ani Šimkovičová

Slovenská delegácia počas cesty do USA.
NEW YORK/NEW JERSEY - Prezident Peter Pellegrini v sobotu odcestoval do New Yorku, kde sa zúčastní na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov. Na programe má aj viacero bilaterálnych rokovaní, absolvovať už stihol stretnutie s krajanmi. Súčasťou oficiálnej delegácie je aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Okrem nich sa na známom festivale Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA - zúčastnila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pricestoval do New Yorku, kde povedie slovenskú delegáciu na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Prezident SR Peter Pellegrini sa v nedeľu počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi v East Brunswicku v štáte New Jersey na 47. ročníku podujatia Slovak Heritage Festival. Koná sa každoročne na jeseň a je jedným z najväčších slovenských festivalov v USA s tisíckami účastníkov. Pellegrini pri tejto príležitosti vyzdvihol silu, pracovitosť a životaschopnosť slovenskej komunity v zahraničí. „Slovensko je malá krajina, je nás len päť a pol milióna, ale státisíce Sloveniek a Slovákov v minulosti opustili svoju rodnú zem a vydali sa do ďalekých kútov sveta. A ja som nesmierne hrdý, keď vidím tie tisíce kilometrov od našej vlasti ľudí ako ste vy, ktorých napriek tomu, že už mnohí možno celý svoj život prežívate tu v Amerike, tak vo vašej hrudi hrdo a silno bije ešte stále srdce slovenské. Je to úžasné vidieť a cítiť,“ povedal.

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini pricestoval do New Yorku, kde povedie slovenskú delegáciu na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Slovenskú identitu sa podľa neho darí uchovávať aj vďaka tomuto festivalu, ktorý sa koná už takmer polstoročia. Zároveň sa poďakoval ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a ministerke kultúry SR, že ich rezorty pravidelne podporujú našich krajanov v zahraničí a prispeli aj na organizáciu tohto festivalu.

Spolu s prezidentom pricestoval do USA aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Prezident SR pripomenul, že existujú mnohé historické aj súčasné udalosti, väzby a hodnoty demokratického sveta, ktoré spájajú Slovensko s USA. V tejto súvislosti vyzdvihol význam Clevelandskej dohody, ktorej 110. výročie si tento rok pripomíname a ktorá je významným míľnikom v dejinách Slovákov a ich ceste k samostatnosti. „Zosobňovala hlbokú túžbu vytvoriť samostatný štát Slovákov a Čechov. Prispela do skladačky udalostí, vďaka ktorým sa to naozaj aj podarilo. Je konkrétnym príkladom toho, aká hybná môže byť sila Slovákov, aj keď žijú ďaleko od domova. Aká hybná môže byť sila Slovákov ak ťahajú za jeden povraz,“ povedal prezident SR.

Prezident SR Peter Pellegrini sa počas pracovnej cesty v USA stretol s krajanmi na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v East Brunswicku, New Jersey.

Vo svojom príhovore ocenil prínos slovenskej komunity v zahraničí k šíreniu dobrého mena Slovenska v Spojených štátoch a k budovaniu vzájomných väzieb. „Tak ako v minulosti, aj dnes je aktívna úloha našej najväčšej komunity vo svete pre Slovensko užitočná. A to najmä prostredníctvom vášho talentu a schopností, vďaka vašej každodennej činnosti vo vašich komunitách, a aj vďaka aktivitám v prospech Slovenska, ktorými šírite jeho dobré meno a podporujete pevnú väzbu s USA, ktorú dnes v Európe potrebujeme,” uviedol prezident.

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

Zdôraznil tiež dôležitosť aktívneho kontaktu so našimi komunitami v zahraničí. „Ako hlava štátu sa budem usilovať udržiavať aktívny kontakt s vami, ktorí sa k rodnému Slovensku hlásite. Počas svojho mandátu sa budem naďalej usilovať o to, aby som našu krásnu, ale žiaľ aj rozdelenú krajinu spájal, nielen vo vnútri, ale aj za jej hranicami,” povedal Pellegrini prezident. Našich krajanov tiež požiadal, aby Slovensko navštevovali čo najčastejšie a podelili sa tak o svoje skúsenosti aj expertízu, aby nás obohacovali a inšpirovali. „Počas mojich zahraničných pracovných ciest si vždy budem hľadať cestu k vám. Lebo vďaka vašej skúsenosti dokážem lepšie porozumieť dynamike vývoja krajiny, ktorej ste súčasťou,” uzavrel Pellegrini.

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

Som veľmi rád, že som sa dnes mohol zúčastniť na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jednom z najväčších krajanských podujatí v Spojených štátoch amerických. Je to miesto, kde sa stretávajú generácie Sloveniek a Slovákov, ktorí si aj ďaleko od domova uchovávajú jazyk, tradície a hrdosť na svoj pôvod. Slovenská stopa v Amerike je silná a viditeľná. Naši krajania tu nielen udržiavajú kultúrne dedičstvo, ale aktívne prispievajú k rozvoju americkej spoločnosti a šíria dobré meno Slovenska vo svete. Som hrdý na to, že slovenská komunita v USA je živým dôkazom toho, že aj napriek vzdialenosti možno zostať verný svojim koreňom. Toto podujatie je dôkazom sily našej národnej identity a spolupatričnosti," uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár. 

Slovensko bude podľa jeho slov aj naďalej stáť pri svojich krajankách a krajanoch a podporovať ich aktivity, ktoré spájajú generácie a budujú mosty medzi Slovenskom a svetom. "Ďakujem organizátorom a dobrovoľníkom festivalu za ich prácu a všetkým účastníkom za krásnu atmosféru," dodal. 

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

Slovak Heritage Festival patrí medzi najstaršie a najvýznamnejšie podujatia slovenskej komunity v Spojených štátoch. Ponúka bohatý kultúrny program od folklórnych vystúpení a predstavení pre deti po tradičnú slovenskú kuchyňu. Tohtoročný ročník otvorila svätá omša, nasledovalo slávnostné otvorenie a vystúpenia slovenských i krajanských súborov.

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

Má pred sebou ešte nábitý program 

Pellegrini sa zúčastní aj na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov . Hlavným mottom zasadnutia je „Better Together“, ktoré kladie dôraz na efektívnejší multilateralizmus, globálnu spoluprácu a solidaritu pri riešení výziev. Slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy sa uskutoční v utorok 23. septembra a vystúpenie slovenského prezidenta v rámci tejto všeobecnej rozpravy sa očakáva v stredu 24. septembra podvečer miestneho času.

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

Pellegrini sa spolu s ďalšími lídrami v stredu zúčastní aj na 5. summite Krymskej platformy, ktorého hlavným cieľom je potvrdenie záväzku členských štátov OSN k princípom Charty OSN vrátane rešpektovania územnej celistvosti a zachovania mieru.

Prezident SR bude taktiež rokovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom či s predsedníčkou VZ OSN Annalenou Baerbockovou, ako aj s ďalšími vybranými partnermi. Zúčastní sa aj na recepcii Rakúska pri príležitosti jeho kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorú organizuje práve pri príležitosti 80. výročia VZ OSN.

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

        

Okrem toho hlava štátu v priestoroch Stálej misie SR pri OSN slávnostne odhalí reliéf prvého stáleho predstaviteľa Československa pri OSN Jána Papánka, ktorý podľa kancelárie slovenského prezidenta symbolizuje hodnoty, na ktorých stojí slovenská zahraničná politika.   

Prezident SR sa taktiež zapojí do diskusie so slovenskými profesionálmi pôsobiacimi v zahraničí o budúcnosti Slovenska a možnostiach ich spolupráce pri rozvoji krajiny v rámci summitu Slovak Pro 2025.

Slovenská delegácia sa zúčastnila aj na 47. ročníku Slovak Heritage Festivalu v New Jersey – jedného z najväčších krajanských podujatí v USA.

Blanár a Sybiha hovorili v New Yorku o bezpečnosti či energetickej spolupráci

Blanár sa na okraj zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku stretol so svojím ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom. Hovorili o budúcnosti európskej bezpečnostnej architektúry, potenciáli ukrajinsko-slovenskej obrannej spolupráce prostredníctvom nástroja na obranné pôžičky SAFE (Security Action for Europe) či otázkach energetickej bezpečnosti. 

Ministri tiež diskutovali o rozvoji bilaterálnych vzťahov medzi Ukrajinou a SR a o ďalšom kole medzivládnych konzultácií. Tie sa naposledy konali 2. júna v Kyjeve na úrovni predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí oboch krajín.

Schôdzka nadviazala na rokovania medzi premiérom SR Robertom Ficom (Smer-SD) a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktoré sa uskutočnili 5. septembra pri Užhorode. Lídri vtedy hovorili i o energetike v súvislosti s ukrajinskými útokmi na ropovod Družba, ktoré niekoľkokrát viedli k pozastaveniu prepravy ropy aj na Slovensko. „Poďakoval som sa svojmu kolegovi za vstup Slovenska do Koalície ochranných úkrytov civilnej ochrany a za jeho pokračujúcu podporu integrácie Ukrajiny do EÚ,“ uviedol Sybiha.

