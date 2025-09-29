Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

Detaily útoku medvedice na Liptove: Muž skončil v nemocnici, otec opísal dramatické chvíle

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - V obci Jakubovany na Liptove došlo v piatok večer k stretu človeka s medvedicou. Šelma napadla 46-ročného muža priamo v cirkevnej záhrade, keď sa v piatok večer vracal domov. Podľa slov jeho otca išlo o dramatickú situáciu, ktorá sa odohrala hneď na dvakrát. Muž skončil so zraneniami v nemocnici, zásahový tím TANAP-u oblasť monitoruje.

K incidentu došlo v piatok večer na mieste, kde dozrievajú slivky. Práve ovocné sady lákajú do dediny medvede. „Najprv ho napadla medvedica, hneď ako vošiel do sadu. Tam potom kričal, tak medvedica odišla. Ale mladé boli v sade na slivkách, tak sa vrátila naspäť. A podišiel asi štyri metre ďalej a medvedica ho napadla znova,“ opísal priebeh útoku pre STVR otec napadnutého.

Jeho syn sa po útoku dokázal dostať domov, kde mu otec privolal záchranku. V nemocnici sa podrobil ošetreniu. Podľa rodiny by zranenia nemali byť vážne. „Na tej ruke, čo mal ako zahryznuté. Ako sa bránil, tak z toho,“ dodal otec napadnutého.

archívne video

Výskum početnosti medveďa hnedého na Slovensku je podľa Kuffu reakciou na diskusiu posledných rokov (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Jakubovany sú horská obec pod Barancom v Západných Tatrách, kde sa medvede objavujú pravidelne. Obec v tejto súvislosti upozorňuje, že dozrievajúce slivky a jablká lákajú medvede do sadov a vyzýva občanov, aby zvýšili opatrnosť pri pohybe v extraviláne a na okraji intravilánu Jakubovian. "V prípade spozorovania medveďa na okraji obce alebo v obci volajte 112," apeluje.

Poľovné združenie Baranec má síce súhlas na odstrel piatich medveďov vo svojom poľovnom rajóne, no musia byť presne určené parametre a odstrel musí byť v extravilánoch obcí. "Pri priamom útoku na človeka v intraviláne obce je pre odvrátenie hrozby smrteľného zrania možné vykonať odstrel za sprísnených podmienok," približuje obec.

