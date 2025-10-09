Situácia, z ktorej TUHNE krv v žilách! Turistka narazila v Tatrách na tri medvede: Zverejnila neskutočné FOTO

ZAKOPANÉ - Situácia, pri ktorej by nejednému stuhla krv v žilách. V takej sa ocitla jedna Polka, ktorá pod tatranským vrchom Nosal narazila na troch medveďov naraz. Stretnutie, po ktorom niekto túži a iný sa ho naopak obáva, prebehlo pokojne.
Turistka, ktorá v pondelok prechádzala neďaleko poľského vrchu Nosal v Tatrách, sa nečakane ocitla tvárou v tvár trom medveďom. Zvieratá pokojne kráčali po horskej ceste a turistke sa celé stretnutie podarilo zachytil na fotografiách. Tie zverejnil facebookový profil Tatromaniak.
Vidno na nich, ako sa zvieratá pokojne prechádzajú po chodníku a oňuchávali okolie v blízkosti drevených lavičiek. Turistka ich pozorovala a nasnímala zo vzdialenosti. "Videl som množstvo fotografií zo stretnutí s medveďmi, ale toto je naozaj silné," napísal autor profilu.
Snímky v krátkom čase získali tisíce reakcií. Kým niektorí obdivovali krásu zvierat, iní upozorňovali na to, že človek by si mal uvedomiť, že práve medvede sú pánmi tohto územia. "Pekne sa na to pozerá ale z takej diaľky by som ich nerada stretla," komentuje Polka. "Toto je ich domov, my sme len hostia. Krásny pohľad, je to ich teritórium," písali ďalší komentujúci.
Častejšie stretnutia s medveďami aj v Poľsku
V Poľsku sa populácia medveďa hnedého v súčasnosti odhaduje na približne 150 až 200 jedincov. Väčšina z nich žije v Karpatoch - najmä v Tatrách, Bieszczadoch, Beskyde Niskim a Sądeckom. Sporadicky ich možno stretnúť aj v Pieninách a na Podhale. Medvede majú rozsiahle územia a často sa presúvajú medzi slovenskou a poľskou stranou hôr. Práve na Slovensku ich žije podľa štatistík až okolo 1 100 jedincov.
Hoci sú medvede symbolom divokej prírody, ich objavenie sa v blízkosti turistických chodníkov sa stáva čoraz častejšie - hlavne kvôli hľadaniu ľahko dostupnej potravy zanechanej ľuďmi. V posledných rokoch aj poľský Tatranský národný park zaznamenáva čoraz viac prípadov stretnutí turistov s medveďmi. Zvieratá bývajú videné nielen v okolí Nosala, ale aj v oblasti Morského oka, Chochołowskej doliny či Giewontu. Časť z nich stráca prirodzený strach pred človekom, čo predstavuje problém tak pre ľudí, ako aj pre samotné šelmy.
Nebezpečná hra s medveďom mohla skončiť tragicky: VIDEO pobúrilo ochranárov! To naozaj mu dal muž sladený nápoj?
Odborníci na prírodu pripomínajú, že najlepším spôsobom ochrany medveďov a vlastnej bezpečnosti je zachovanie odstupu, dodržiavanie pravidiel národného parku a vyhýbanie sa zanechávaniu akýchkoľvek zvyškov jedla v horách.