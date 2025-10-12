Horor na Liptove: Medvedica zaútočila na poľovníkov, jeden z nich ju v sebaobrane zastrelil

LIPTOVSKÁ PORÚBKA – Pokojná poľovačka sa v piatok večer zmenila na boj o život. Dvaja poľovníci z Liptova sa ocitli zoči-voči medvedici, ktorá na nich nečakane zaútočila. Obaja muži utŕžili hryzné poranenia, pričom jedného z nich museli hospitalizovať v nemocnici.
Informuje o tom portál noviny.sk. Podľa prvotných informácií sa incident odohral neďaleko poľovníckeho posedu v katastri obce Liptovská Porúbka. „Obaja muži utŕžili hryzné poranenia, jeden o niečo vážnejšie,“ potvrdila Správa Národného parku Nízke Tatry (NAPANT). V kritickej chvíli sa jeden z poľovníkov rozhodol konať a medvedicu v sebaobrane zastrelil.
Jedného z mužov museli previezť do nemocnice, druhý sa lieči doma. Celý incident je v rukách polície aj zásahového tímu NAPANT-u. „Bol kontaktovaný zásahový tím NAPANTu aj polícia, keďže ide o chráneného živočícha a prešetruje sa, či bolo všetko v súlade so zákonom,“ uviedla Správa NAPANTu.