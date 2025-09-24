Streda24. september 2025, meniny má Ľubor, Ľuboš, zajtra Vladislav

Vláda rokovala v Borši: Schválila haly za 25 miliónov, nové uniformy pre vojakov aj termín dokončenia Krásnej Hôrky

Ilustračný obrázok AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR/Roman Hanc)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Trebišov a Rožňava uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Viac ako 1,5 milióna eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.

Kabinet takisto schválil vyčlenenie prostriedkov na väčšie projekty, pre hostiteľskú obec Borša napríklad 110.000 eur na rekonštrukciu a dobudovanie miestnej komunikácie vedúcej ku kaštieľu Františka II. Rákociho. Mestu Rožňava prispeje sumou 50.000 eur na vybudovanie prístupovej cesty do priemyselnej zóny, prístupovej cesty z hlavnej cesty do okresného mesta a dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna.

Mesto Trebišov môže zasa rátať s čiastkou 50.000 eur na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch a nasvietenie Mariánskeho námestia, pre Dobšinú a Čiernu nad Tisou schválila vláda po 35.000 eur, v Dobšinej ich použijú aj na rekonštrukciu chodníkov, v Čiernej nad Tisou sú určené na rekonštrukciu sídla budovy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako 35.000 eur pomôže mestu Kráľovský Chlmec na doplnenie a aktualizáciu projektovej dokumentácie k revitalizácii okolia hradu Csonkavár. Mesto Sečovce má použiť 45.000 eur na projektovú dokumentáciu k projektu mestského kultúrneho domu.

Z ďalších väčších čiastok vláda schválila 80.000 eur na podporu projektu múzea arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka v Košiciach, taktiež 40.000 eur na vybudovanie nového výťahu v stacionári. Vláda tiež vyčlenila 15.000 eur pre Zemplínsku oblastnú organizáciu cestovného ruchu a 10.000 eur pre občianske združenie Tokaj Regnum Malá Tŕňa za účelom podpory „Vinárska akcia vínnej oblasti Tokaj - Deň otvorených dverí vinárskych pivníc“.

Súčasťou bolo aj viacero úloh pre jednotlivé rezorty

Súčasťou uznesenia vlády bolo aj tentoraz viacero úloh pre jednotlivé rezorty. Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo úlohu prijať opatrenia na zásadné urýchlenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) hradu Krásna Hôrka a ukončiť rekonštrukciu a dostavbu hradu Krásna Hôrka, rovnako i revitalizáciu parku kaštieľa Betliar do konca roka 2027.

Vláda rokovala v Borši:
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má do konca roka 2026 zabezpečiť opravu na ceste I. triedy I/16 v úseku Bohúňovo - Plešivec a tiež v úseku Rožňava - Lipovník. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) má do konca aktuálneho roka preskúmať možnosti schémy štátnej pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených zlatým žltnutím viniča a ošetreniami proti vektoru Scaphoideus titanus v súvislosti s vyhlásením karantény v postihnutých oblastiach.

Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa má zaoberať možnosťami podpory cestovného ruchu na Gemeri, rovnako možnosťami financovania rekonštrukcie kúpaliska v Rožňave či vybudovania plavárne v Kráľovskom Chlmci. Rovnako má do konca roka 2025 preskúmať možnosti financovania sánkarskej dráhy v obci Helcmanovce. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR má spolu s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR hľadať možnosti financovania projektovej dokumentácie a výstavby novej základnej školy v obci Richnava. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má preveriť možnosti zriadenia klientskych centier v okresoch Trebišov a Rožňava.

Vláda schválila 25 miliónov eur na tri multifunkčné atletické haly

Vo Zvolene, v Martine a Košiciach vybudujú multifunkčné atletické haly spĺňajúce kritériá na prípravu reprezentácie. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov. Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po 5 miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.

„Pripravované projekty zabezpečia technické riešenia a športový charakter hál, ktorý umožní športové aktivity pre väčší počet športovcov a prípravu reprezentantov. Budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí alebo prípravu športových reprezentantov,“ uviedlo MCRŠ.

Haly budú využívať aj športové organizácie

Multifunkčné haly budú okrem štátnych reprezentácií využívať i športové organizácie, rovnako telesne hendikepovaní športovci, na rozvoj tréningových a metodických programov má slúžiť i trénerom a inštruktorom, rovnako majú haly poskytnúť priestor pre verejnosť na rekreačné a voľnočasové aktivity.

MCRŠ sa v odôvodnení návrhu odvolalo na programové vyhlásenie vlády, ktoré venuje „osobitnú pozornosť oblasti športu a jeho podpore prostredníctvom budovania novej športovej infraštruktúry a zlepšovania podmienok na športovanie pre občanov“. Upozorňuje tiež na analýzu, realizovanú v súvislosti so Stratégiou športu do roku 2030, podľa ktorej dosiahol investičný dlh na športovej infraštruktúre od roku 2004 približne 450 miliónov eur. Príspevok poskytne MCRŠ zo svojej rozpočtovej kapitoly.

Vláda zaviazala MK dokončiť obnovu Krásnej Hôrky do roku 2027

Ministerstvo kultúry (MK) SR má zásadne urýchliť a do konca roka 2027 zabezpečiť ukončenie obnovy národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, rovnako i revitalizáciu parku kaštieľa Betliar. Rezortu uložila úlohu vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.

Vláda schválila nákup látok na vojenské uniformy za vyše 36 miliónov eur

Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov. Uniformy budú mať nový dizajn. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda. 

Ministerstvo obrany v materiáli uviedlo, že vykonalo prieskum trhu. V rámci neho našlo iba jedného dodávateľa, ktorý je látky schopný dodať v požadovanom množstve či čase. „Uvedené tkaniny používajú aj armády členských krajín NATO, a to Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Čierna Hora, Litva, Lotyšsko, či Estónsko. Z tohto dôvodu ministerstvo obrany uplatnilo na obstaranie tkanín výnimku,“ napísal rezort.

Neschválenie nákupu by podľa ministerstva malo dôsledky. Znamenalo by to ovplyvnenie pripravenosti slovenských vojakov, keďže by im mohol chýbať výstroj. „Obstaranie je preto potrebné realizovať v roku 2025, aby boli dodávky tkanín a výroba rovnošiat ukončené včas,“ dodal rezort. Nový vzor pre uniformy Ozbrojených síl SR vyvinula Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Ministerstvo obrany ho bude na základe licenčnej zmluvy využívať bezplatne. „Týmto krokom je zabezpečené výhradné právo štátu na dizajn a jednotná vizuálna identita poľných rovnošiat pre profesionálnych vojakov,“ poukázal rezort.

 

Kompetencie pri drogových prekurzoroch prejdú z MH na rezort zdravotníctva

Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa majú od januára 2026 presunúť z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov predloženým rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.

Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona. Ďalej vydáva, dočasne pozastavuje a ruší povolenia na dovoz a vývoz určených látok, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov, spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami. Taktiež vedie evidenciu vývozov a vývozcov, dovozov a dovozcov, či ukladá pokuty na základe vlastných zistení alebo oznámení iných orgánov.

Rezort zdravotníctva už v súčasnosti plní viaceré úlohy v oblasti drogovej politiky. Zmenou kompetencií by sa mala zabezpečiť centralizácia a koncentrácia agendy týkajúcej sa drogovej politiky na jednom ministerstve s cieľom zlepšenia koordinácie protidrogovej politiky. Malo by dôjsť aj ku zvýšeniu efektivity a účinnosti prijatých opatrení na boj proti drogám, ako aj ku zjednoteniu niektorých procesov na centrálnej úrovni.

Predávajúci majú od budúceho roka povinne umožniť bezhotovostnú platbu

Všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z návrhu nového zákona o evidencii tržieb z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.

Nová právna úprava má nahradiť doterajší zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý je podľa predkladateľa pre podnikateľov neprehľadný a niektorého jeho ustanovenia sú už zastarané. Zároveň má priniesť viacero opatrení z minuloročného Akčného plánu boja proti daňovým únikom.

Pri nesplnení novej povinnosti navrhuje predkladateľ pokutu

„Zavádza sa povinnosť pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a podobne, ak suma nákupu presiahne 1 euro,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Túto povinnosť nebude mať predávajúci iba v prípade, ak v momente zaplatenia nie je dostupný internetový signál, alebo je výpadok systému finančnej správy slúžiaci na potvrdenie realizácie bezhotovostnej platby.

V súvislosti s možnosťou platby cez QR kód bude finančné riaditeľstvo poskytovať predávajúcim prostriedok na oznamovanie úspešnej okamžitej úhrady do pokladnice eKasa. Zároveň však bude možné poskytnutie technických prostriedkov aj inými subjektami s vlastnými riešeniami, ktoré nebudú závislé od finančného riaditeľstva. Pri nesplnení novej povinnosti navrhuje predkladateľ pokutu od 500 do 15.000 eur.

Navrhuje zaviesť aj nový typ pokladnice

Súčasťou novej právnej úpravy má byť aj odstránenie prílohy zákona, v ktorej sú obsiahnuté služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici eKasa. Tým sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia všetkých podnikateľov poskytujúcich služby a odstrániť zvýhodňovanie tých, ktorý pokladnicu eKasa v súčasnosti nemusia používať. „Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby,“ vysvetlilo ministerstvo.

V rámci liberalizácie trhu navrhuje v zákone zaviesť nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica. Podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť, či bude používať tento typ, alebo bude používať on-line registračnú pokladnicu, respektíve virtuálnu registračnú pokladnicu. Pribudnúť má tiež nová povinnosť pre podnikateľov, a to oznámiť poruchu pokladnice finančnému riaditeľstvu prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa.

Pre predávajúcich, ktorí nemajú pridelené daňové identifikačné číslo, by mal daňový úrad sprístupniť na účely pridelenia kódu pokladnice eKasa identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona bude považovať za daňové identifikačné číslo. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2026.

Očkovanie bude od októbra patriť medzi certifikované činnosti farmaceutov

Medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Vládny kabinet návrh schválil na stredajšom rokovaní. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárňach.

„Z dôvodu potreby zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie proti chrípke na Slovensku sa zavádza nová certifikovaná pracovná činnosť pre farmaceutov, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých občanov, ktorí sa budú môcť dať zaočkovať priamo v lekárňach a nebudú musieť sekundárne navštevovať ambulancie všeobecného lekára pre dospelých,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR v dôvodovej správe.

Ide o ďalší krokom na spustenie očkovania v lekárňach

Nariadenie zároveň precizuje odborné pracovné činnosti laboratórneho diagnostika po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností. Umožňuje sa započítavanie zdravotných výkonov a praxe do certifikačnej prípravy analogicky ako pri špecializačnom štúdiu. Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa tiež dopĺňajú nové špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti pre príslušné zdravotnícke povolania a precizujú sa názvy platných špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.

Zaradenie očkovania medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov je ďalším krokom k ich príprave na spustenie očkovania v lekárňach. Podľa dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jána Klimasa by mohli farmaceuti začať s prípravou na očkovanie v októbri 2026. Trvať by mala približne pol roka. Rezort zdravotníctva zároveň pracuje na zmenách vo vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorá lekárňam určí podmienky, za akých bude očkovanie možné. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.

Vláda schválila investičnú pomoc pre spoločnosť 1. Deliace centrum

Spoločnosť 1. Deliace centrum dostane investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v Strážskom v okrese Michalovce, a to vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 376.485 eur. Schválila to na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši vláda. Cieľom zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na delenie za tepla valcovaných plechov z oceľových zvitkov rôznych akostí, noriem a hrúbok plechu.

„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 2.090.000 eur v roku 2025 a s vytvorením štyroch nových pracovných miest do konca roku 2027,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva. MH SR pripomenulo, že v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ pôvodne požadoval poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 1.463.000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 1.045.000 eur a úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 418.000 eur.

Správu aktualizujeme.

Viac o téme: VládaTrebišovRožňava
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Predávajúci, POZOR: Vláda schválila
Predávajúci, POZOR: Vláda schválila novú povinnosť! Kto ju nesplní, zaplatí mastnú pokutu
Domáce
FOTO Vláda schválila zákon o
Vláda schválila zákon o energopomoci: Nárok na pomoc budú mať TIETO domácnosti
Domáce
Dnes zasadala vláda: Zlepšenie
Dnes zasadala vláda: Zlepšenie podmienok pre zdravotne znevýhodnených a nové vojenské zastúpenie Slovenska
Domáce
FOTO Milan Majerský
KDH kritizuje vládu za nezvládnutý hazard a žiada jeho primerané zdanenie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tk strany PS: Pridávame sa ku generálnemu prokurátorovi s ďalšími žalobami
Tk strany PS: Pridávame sa ku generálnemu prokurátorovi s ďalšími žalobami
Správy
SAV odovzdala Medzinárodné ocenenie v oblasti prírodných vied francúzskemu fyzikovi Christophovi Marcenatovi
SAV odovzdala Medzinárodné ocenenie v oblasti prírodných vied francúzskemu fyzikovi Christophovi Marcenatovi
Správy
Technologický manažér SIAD Miroslav Sabo hovorí o zariadení na zachytávanie a skvapalňovanie CO2
Technologický manažér SIAD Miroslav Sabo hovorí o zariadení na zachytávanie a skvapalňovanie CO2
Správy

Domáce správy

Predávajúci, POZOR: Vláda schválila
Predávajúci, POZOR: Vláda schválila novú povinnosť! Kto ju nesplní, zaplatí mastnú pokutu
Domáce
Hasiči zasahovali v Pružine:
Hasiči zasahovali v Pružine: Pri požiari kotolne sa jedna osoba nadýchala splodín horenia
Domáce
Veľká policajná akcia na
Veľká policajná akcia na juhu Slovenska: Desivé odhalenia o prípade nezvestného Rýpala
Domáce
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Vláda rozhoduje v Borši: Zmeny pre okresy Rožňava a Trebišov, platby aj banky čakajú novinky
Regióny

Zahraničné

Masaker v Sudáne: Útok
Masaker v Sudáne: Útok na trhovisko si vyžiadal 15 mŕtvych a 12 zranených
Zahraničné
FOTO V thajskom meste Bangkok
Metropola Thajska je na nohách, pred nemocnicou v centre Bangkoku sa PREPADLA zem! Tisíce ľudí museli evakuovať
Zahraničné
Útok v škole: Iba
Útok v škole: Iba 14-ročný žiak pobodal učiteľku! Mal byť fascinovaný Hitlerom
Zahraničné
Péter Szijjártó
Szijjártó reagoval na snahu Trumpa presvedčiť Orbána, aby nenakupoval ruskú ropu
Zahraničné

Prominenti

Gabriella Moreira
Záhadná SMRŤ 16-ročnej Miss: Jej telo našli na STAVBE!
Zahraniční prominenti
Boris Kollár ukázal syna,
Boris Kollár ukázal syna, ktorého má s matkou č. 10: FOTO Ten vyrástol... celý TATINO!
Domáci prominenti
Fran Drescher
Hviezda (67) seriálu Pestúnka Franny sa dočkala: Dostane hviezdu na chodníku slávy!
Zahraniční prominenti
FOTO vnútri! Ornella Koktová
Najznámejšia česká milenka (32) OHURUJE krivkami: Schudnuté telo ukázala v spodnej bielizni!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chystáte sa na výlet?
Chystáte sa na výlet? Pozor, toto sú najdrahšie európske mestá na dovolenku v roku 2025
dromedar.sk
Medvede prekvapili farmárov priamo
Poľnohospodárov pri žatve prekvapili nebezpeční návštevníci: VIDEO Pozrite, čo z kukurice vybehlo!
Zaujímavosti
FOTO Mladá žena stratila sluch
Let na dovolenku zmenil jej život! Myslela si, že má len zaľahnuté v ušiach: Lekári jej odhalili nádor veľký ako avokádo
Zaujímavosti
FOTO Žena si myslela, že
Žena si myslela, že našla rozbitý hrniec: Vo vnútri bol jeden z najväčších pokladov desaťročia!
Zaujímavosti

Dobré správy

Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk

Ekonomika

Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Veľké zmeny v platení: Ministri odklepli obchodom povinnosť prijímať bezhotovostné platby!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvára sa dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Ďalšia rošáda v sviatkoch: Traja králi majú zostať, škrtať sa má iný voľný deň!
Milujú Slováci
Milujú Slováci "mama hotel"? Nové čísla Eurostatu odhaľujú krutú realitu!

Šport

Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Hlboký smútok vo futbalových srdciach: Zomrela legenda (†87) československej reprezentácie
Česko
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
Hra s ohňom, cirkus, fanúšikovia futbalu nechápu: Šéf FIFA rokoval o absurdnom formáte MS
MS vo futbale
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
Beckera šokoval život vo väzení: Úprimná spoveď o tom, čo všetko sa odohrávalo za mrežami
ATP
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
VIDEO Z tohto tuhne krv v žilách: Hrozivý moment, Slafkovského zasiahla korčuľa do tváre
NHL

Auto-moto

TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Nové čínske značky už na Slovensku. Ich autá sú šité Slovákom na mieru
Novinky
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
AS Nivy postupne stráca pôvodný účel. Menej spojov, nové obchodné priestory
Doprava

Kariéra a motivácia

Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Ako uspieť na pohovore vo veľkých nadnárodných spoločnostiach: tipy a triky, ktoré musíte poznať
Pracovný pohovor
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Učte sa za 15 minút denne a predbehnite konkurenciu: Mikrotréningy sú novým tajomstvom úspechu
Kariérny rast
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Rušia sa sviatky, pracuje sa viac a plat stojí. Toto je cesta, ako z toho von
Kariérny rast

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Nakladaná kyslá kapusta: Robíte tieto chyby pri jej príprave aj vy?
Rady a tipy

Technológie

Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Dve najsilnejšie ruské hackerské skupiny spojili sily. Európu zachvátila panika, môže nastať peklo
Bezpečnosť
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Používaš Google TV? Priprav sa, Gemini AI totálne zmení tvoj chytrý televízor
Filmy a seriály
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Ruská „Noemova archa“ pristála na Zemi. Nie všetci pasažieri cestu prežili
Vesmír
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung našiel nové miesto, kde bude používateľom zobrazovať reklamy. Toto by bežného človeka nenapadlo
Samsung

Bývanie

V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!
6 fantastických nápadov, ako udržať v malej garáži poriadok. Takto využijete prakticky každý voľný kút!

Pre kutilov

Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Uťahujeme opasky, plníme poháre: Najlepšie tipy pri zaváraní džemov, ktoré ich vyladia k dokonalosti
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kim Kardashian ako ju nepoznáte: Takto z reality hviezdičky vyrástla podnikateľka, ktorú berú vážne aj na Wall Street
Zahraničné celebrity
Kim Kardashian ako ju nepoznáte: Takto z reality hviezdičky vyrástla podnikateľka, ktorú berú vážne aj na Wall Street
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Veľká policajná akcia na
Domáce
Veľká policajná akcia na juhu Slovenska: Desivé odhalenia o prípade nezvestného Rýpala
Sága na pokračovanie: Pellegrini
Domáce
Sága na pokračovanie: Pellegrini zvozil Danka, reakcia SNS nenechala na seba dlho čakať! Vracajú úder
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo:
Domáce
Trump vyvolal celosvetové šialenstvo: Tehotné ženy straší pred známym liekom! Na jeho slová reaguje aj ŠÚKL
V thajskom meste Bangkok
Zahraničné
Metropola Thajska je na nohách, pred nemocnicou v centre Bangkoku sa PREPADLA zem! Tisíce ľudí museli evakuovať

Ďalšie zo Zoznamu