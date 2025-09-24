Vláda rokovala v Borši: Schválila haly za 25 miliónov, nové uniformy pre vojakov aj termín dokončenia Krásnej Hôrky

BRATISLAVA - Na zlepšenie hospodárskej a sociálnej situácie v okresoch Trebišov a Rožňava uvoľnila vláda viac ako dva milióny eur. Viac ako 1,5 milióna eur pôjde na konkrétne projekty samospráv v oboch okresoch. Vláda o tom rozhodla na stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Kabinet takisto schválil vyčlenenie prostriedkov na väčšie projekty, pre hostiteľskú obec Borša napríklad 110.000 eur na rekonštrukciu a dobudovanie miestnej komunikácie vedúcej ku kaštieľu Františka II. Rákociho. Mestu Rožňava prispeje sumou 50.000 eur na vybudovanie prístupovej cesty do priemyselnej zóny, prístupovej cesty z hlavnej cesty do okresného mesta a dofinancovanie rekonštrukcie zimného štadióna.
Mesto Trebišov môže zasa rátať s čiastkou 50.000 eur na rekonštrukciu chodníkov a odstavných plôch a nasvietenie Mariánskeho námestia, pre Dobšinú a Čiernu nad Tisou schválila vláda po 35.000 eur, v Dobšinej ich použijú aj na rekonštrukciu chodníkov, v Čiernej nad Tisou sú určené na rekonštrukciu sídla budovy úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Rovnako 35.000 eur pomôže mestu Kráľovský Chlmec na doplnenie a aktualizáciu projektovej dokumentácie k revitalizácii okolia hradu Csonkavár. Mesto Sečovce má použiť 45.000 eur na projektovú dokumentáciu k projektu mestského kultúrneho domu.
Z ďalších väčších čiastok vláda schválila 80.000 eur na podporu projektu múzea arcidiecézy kardinála Jozefa Tomka v Košiciach, taktiež 40.000 eur na vybudovanie nového výťahu v stacionári. Vláda tiež vyčlenila 15.000 eur pre Zemplínsku oblastnú organizáciu cestovného ruchu a 10.000 eur pre občianske združenie Tokaj Regnum Malá Tŕňa za účelom podpory „Vinárska akcia vínnej oblasti Tokaj - Deň otvorených dverí vinárskych pivníc“.
Súčasťou bolo aj viacero úloh pre jednotlivé rezorty
Súčasťou uznesenia vlády bolo aj tentoraz viacero úloh pre jednotlivé rezorty. Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo úlohu prijať opatrenia na zásadné urýchlenie rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky (NKP) hradu Krásna Hôrka a ukončiť rekonštrukciu a dostavbu hradu Krásna Hôrka, rovnako i revitalizáciu parku kaštieľa Betliar do konca roka 2027.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má do konca roka 2026 zabezpečiť opravu na ceste I. triedy I/16 v úseku Bohúňovo - Plešivec a tiež v úseku Rožňava - Lipovník. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) má do konca aktuálneho roka preskúmať možnosti schémy štátnej pomoci na kompenzáciu škôd spôsobených zlatým žltnutím viniča a ošetreniami proti vektoru Scaphoideus titanus v súvislosti s vyhlásením karantény v postihnutých oblastiach.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa má zaoberať možnosťami podpory cestovného ruchu na Gemeri, rovnako možnosťami financovania rekonštrukcie kúpaliska v Rožňave či vybudovania plavárne v Kráľovskom Chlmci. Rovnako má do konca roka 2025 preskúmať možnosti financovania sánkarskej dráhy v obci Helcmanovce. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR má spolu s Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVM) SR hľadať možnosti financovania projektovej dokumentácie a výstavby novej základnej školy v obci Richnava. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má preveriť možnosti zriadenia klientskych centier v okresoch Trebišov a Rožňava.
Vláda schválila 25 miliónov eur na tri multifunkčné atletické haly
Vo Zvolene, v Martine a Košiciach vybudujú multifunkčné atletické haly spĺňajúce kritériá na prípravu reprezentácie. O vyčlenení 25 miliónov eur na ich vybudovanie, ako príspevku pre športovú infraštruktúru národného významu, rozhodla vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov. Podľa návrhu, ktorý predložilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR, odobril kabinet príspevok 15 miliónov eur na halu vo Zvolene, po 5 miliónov eur pôjde na výstavbu atletických hál v Martine a Košiciach.
„Pripravované projekty zabezpečia technické riešenia a športový charakter hál, ktorý umožní športové aktivity pre väčší počet športovcov a prípravu reprezentantov. Budú spĺňať štandardy medzinárodných atletických organizácií, čo umožní organizáciu medzinárodných športových podujatí alebo prípravu športových reprezentantov,“ uviedlo MCRŠ.
Haly budú využívať aj športové organizácie
Multifunkčné haly budú okrem štátnych reprezentácií využívať i športové organizácie, rovnako telesne hendikepovaní športovci, na rozvoj tréningových a metodických programov má slúžiť i trénerom a inštruktorom, rovnako majú haly poskytnúť priestor pre verejnosť na rekreačné a voľnočasové aktivity.
MCRŠ sa v odôvodnení návrhu odvolalo na programové vyhlásenie vlády, ktoré venuje „osobitnú pozornosť oblasti športu a jeho podpore prostredníctvom budovania novej športovej infraštruktúry a zlepšovania podmienok na športovanie pre občanov“. Upozorňuje tiež na analýzu, realizovanú v súvislosti so Stratégiou športu do roku 2030, podľa ktorej dosiahol investičný dlh na športovej infraštruktúre od roku 2004 približne 450 miliónov eur. Príspevok poskytne MCRŠ zo svojej rozpočtovej kapitoly.
Vláda zaviazala MK dokončiť obnovu Krásnej Hôrky do roku 2027
Ministerstvo kultúry (MK) SR má zásadne urýchliť a do konca roka 2027 zabezpečiť ukončenie obnovy národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna Hôrka, rovnako i revitalizáciu parku kaštieľa Betliar. Rezortu uložila úlohu vláda na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši v okrese Trebišov.
Vláda schválila nákup látok na vojenské uniformy za vyše 36 miliónov eur
Slovensko uzatvorí s chorvátskou agentúrou pre dovoz a vývoz zbraní dohodu o nákupe látok na nové vojenské uniformy za viac ako 36,7 milióna eur bez DPH a poplatkov. Uniformy budú mať nový dizajn. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Ministerstvo obrany v materiáli uviedlo, že vykonalo prieskum trhu. V rámci neho našlo iba jedného dodávateľa, ktorý je látky schopný dodať v požadovanom množstve či čase. „Uvedené tkaniny používajú aj armády členských krajín NATO, a to Nemecko, Chorvátsko, Maďarsko, Čierna Hora, Litva, Lotyšsko, či Estónsko. Z tohto dôvodu ministerstvo obrany uplatnilo na obstaranie tkanín výnimku,“ napísal rezort.
Neschválenie nákupu by podľa ministerstva malo dôsledky. Znamenalo by to ovplyvnenie pripravenosti slovenských vojakov, keďže by im mohol chýbať výstroj. „Obstaranie je preto potrebné realizovať v roku 2025, aby boli dodávky tkanín a výroba rovnošiat ukončené včas,“ dodal rezort. Nový vzor pre uniformy Ozbrojených síl SR vyvinula Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. Ministerstvo obrany ho bude na základe licenčnej zmluvy využívať bezplatne. „Týmto krokom je zabezpečené výhradné právo štátu na dizajn a jednotná vizuálna identita poľných rovnošiat pre profesionálnych vojakov,“ poukázal rezort.
Kompetencie pri drogových prekurzoroch prejdú z MH na rezort zdravotníctva
Kompetencie v oblasti drogových prekurzorov sa majú od januára 2026 presunúť z Ministerstva hospodárstva (MH) SR na Ministerstvo zdravotníctva SR. Vyplýva to z návrhu novely zákona o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov predloženým rezortom hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.
Ministerstvo hospodárstva SR v súčasnosti v rámci svojej pôsobnosti kontroluje dodržiavanie tohto zákona. Ďalej vydáva, dočasne pozastavuje a ruší povolenia na dovoz a vývoz určených látok, eviduje a vyhodnocuje hlásenia prevádzkovateľov, spracúva súhrnné správy o medzinárodnom obchode s určenými látkami. Taktiež vedie evidenciu vývozov a vývozcov, dovozov a dovozcov, či ukladá pokuty na základe vlastných zistení alebo oznámení iných orgánov.
Rezort zdravotníctva už v súčasnosti plní viaceré úlohy v oblasti drogovej politiky. Zmenou kompetencií by sa mala zabezpečiť centralizácia a koncentrácia agendy týkajúcej sa drogovej politiky na jednom ministerstve s cieľom zlepšenia koordinácie protidrogovej politiky. Malo by dôjsť aj ku zvýšeniu efektivity a účinnosti prijatých opatrení na boj proti drogám, ako aj ku zjednoteniu niektorých procesov na centrálnej úrovni.
Predávajúci majú od budúceho roka povinne umožniť bezhotovostnú platbu
Všetci predávajúci majú mať od budúceho roka povinnosť umožniť kupujúcim platiť bezhotovostne. Konkrétny spôsob si určí predávajúci sám podľa charakteru predajného miesta. Jednou z možností bude aj formou QR kódu cez bankovú aplikáciu. Vyplýva to z návrhu nového zákona o evidencii tržieb z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu na výjazdovom rokovaní v Borši schválila vláda.
Nová právna úprava má nahradiť doterajší zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý je podľa predkladateľa pre podnikateľov neprehľadný a niektorého jeho ustanovenia sú už zastarané. Zároveň má priniesť viacero opatrení z minuloročného Akčného plánu boja proti daňovým únikom.
Pri nesplnení novej povinnosti navrhuje predkladateľ pokutu
„Zavádza sa povinnosť pre predávajúceho, ktorý je povinný používať pokladnicu eKasa, umožniť kupujúcemu vykonať platbu bezhotovostne, prostredníctvom platobnej karty, online platobného prevodu, platby QR kódom a podobne, ak suma nákupu presiahne 1 euro,“ priblížil rezort financií v dôvodovej správe. Túto povinnosť nebude mať predávajúci iba v prípade, ak v momente zaplatenia nie je dostupný internetový signál, alebo je výpadok systému finančnej správy slúžiaci na potvrdenie realizácie bezhotovostnej platby.
V súvislosti s možnosťou platby cez QR kód bude finančné riaditeľstvo poskytovať predávajúcim prostriedok na oznamovanie úspešnej okamžitej úhrady do pokladnice eKasa. Zároveň však bude možné poskytnutie technických prostriedkov aj inými subjektami s vlastnými riešeniami, ktoré nebudú závislé od finančného riaditeľstva. Pri nesplnení novej povinnosti navrhuje predkladateľ pokutu od 500 do 15.000 eur.
Navrhuje zaviesť aj nový typ pokladnice
Súčasťou novej právnej úpravy má byť aj odstránenie prílohy zákona, v ktorej sú obsiahnuté služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici eKasa. Tým sa má zabezpečiť zrovnoprávnenie postavenia všetkých podnikateľov poskytujúcich služby a odstrániť zvýhodňovanie tých, ktorý pokladnicu eKasa v súčasnosti nemusia používať. „Používanie pokladnice eKasa na všetky služby prispeje k odstráneniu prípadného nepriznania výšky tržby za poskytnuté služby,“ vysvetlilo ministerstvo.
V rámci liberalizácie trhu navrhuje v zákone zaviesť nový typ pokladnice, tzv. softvérová on-line registračná pokladnica. Podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť, či bude používať tento typ, alebo bude používať on-line registračnú pokladnicu, respektíve virtuálnu registračnú pokladnicu. Pribudnúť má tiež nová povinnosť pre podnikateľov, a to oznámiť poruchu pokladnice finančnému riaditeľstvu prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa.
Pre predávajúcich, ktorí nemajú pridelené daňové identifikačné číslo, by mal daňový úrad sprístupniť na účely pridelenia kódu pokladnice eKasa identifikačné číslo, ktoré sa na účely zákona bude považovať za daňové identifikačné číslo. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2026.
Očkovanie bude od októbra patriť medzi certifikované činnosti farmaceutov
Medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov sa od októbra zaradí aj očkovanie dospelých osôb. Vyplýva to z úpravy nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania. Vládny kabinet návrh schválil na stredajšom rokovaní. Po absolvovaní certifikačnej prípravy tak farmaceuti budú oprávnení očkovať proti chrípke v lekárňach.
„Z dôvodu potreby zvýšenia zaočkovanosti dospelej populácie proti chrípke na Slovensku sa zavádza nová certifikovaná pracovná činnosť pre farmaceutov, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých občanov, ktorí sa budú môcť dať zaočkovať priamo v lekárňach a nebudú musieť sekundárne navštevovať ambulancie všeobecného lekára pre dospelých,“ vysvetlilo Ministerstvo zdravotníctva SR v dôvodovej správe.
Ide o ďalší krokom na spustenie očkovania v lekárňach
Nariadenie zároveň precizuje odborné pracovné činnosti laboratórneho diagnostika po získaní odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností. Umožňuje sa započítavanie zdravotných výkonov a praxe do certifikačnej prípravy analogicky ako pri špecializačnom štúdiu. Na základe podnetov z aplikačnej praxe sa tiež dopĺňajú nové špecializačné odbory a certifikované pracovné činnosti pre príslušné zdravotnícke povolania a precizujú sa názvy platných špecializačných odborov a certifikovaných pracovných činností.
Zaradenie očkovania medzi certifikované pracovné činnosti farmaceutov je ďalším krokom k ich príprave na spustenie očkovania v lekárňach. Podľa dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Jána Klimasa by mohli farmaceuti začať s prípravou na očkovanie v októbri 2026. Trvať by mala približne pol roka. Rezort zdravotníctva zároveň pracuje na zmenách vo vyhláške o požiadavkách na správnu lekárenskú prax, ktorá lekárňam určí podmienky, za akých bude očkovanie možné. Očkovanie dospelých proti chrípke v lekárňach umožnila novela zákona o liekoch, ktorá vstúpila do účinnosti 1. januára 2024. Jej cieľom je zvýšiť zaočkovanosť. Pre lekárne pôjde o dobrovoľnú činnosť.
Vláda schválila investičnú pomoc pre spoločnosť 1. Deliace centrum
Spoločnosť 1. Deliace centrum dostane investičnú pomoc na podporu realizácie investičného zámeru v Strážskom v okrese Michalovce, a to vo forme úľavy na dani z príjmov v hodnote 376.485 eur. Schválila to na návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní v Borši vláda. Cieľom zámeru je rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne na delenie za tepla valcovaných plechov z oceľových zvitkov rôznych akostí, noriem a hrúbok plechu.
„V rámci realizácie investičného zámeru prijímateľ počíta s vynaložením oprávnených investičných nákladov v hodnote 2.090.000 eur v roku 2025 a s vytvorením štyroch nových pracovných miest do konca roku 2027,“ spresnil v návrhu rezort hospodárstva. MH SR pripomenulo, že v súvislosti s plánovanou realizáciou investičného zámeru prijímateľ pôvodne požadoval poskytnutie investičnej pomoci v celkovej nominálnej hodnote 1.463.000 eur vo forme dotácie na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok v nominálnej hodnote 1.045.000 eur a úľavy na dani z príjmov v nominálnej hodnote 418.000 eur.
Správu aktualizujeme.