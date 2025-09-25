Prezident Pellegrini na pôde OSN v Spojených štátoch: Slovensko stojí za mierom a medzinárodným právom

BRATISLAVA/NEW YORK - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok ukončil pracovnú návštevu Spojených štátov, ktorú absolvoval pri príležitosti 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) a odcestoval späť do vlasti. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.
Vo svojom stredajšom vystúpení vo všeobecnej rozprave VZ OSN Pellegrini apeloval na dodržiavanie Charty OSN a vyzdvihol jej význam pre udržiavanie mieru a medzinárodného poriadku. Zároveň pripomenul, že aj keď si organizácia vyžaduje reformu, keďže v posledných rokoch čelí finančným problémom a poklesom dôveryhodnosti, jej úloha je nenahraditeľná. Zdôraznil, že Slovensko bude vždy stáť na strane mieru, spolupráce a rešpektu k medzinárodnému právu.
Prezident SR vystúpil aj v Bezpečnostnej rade OSN, kde vyzval na rýchle a mierové riešenie konfliktu na Ukrajine. Deklaroval, že SR je pripravená pomôcť a podporiť záruky pre trvalý mier v súlade s Chartou OSN a rezolúciami. Celé medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo pokračovať v úsilí o mierové riešenie a v tejto súvislosti apeloval na trojkrokové postupné ukončenie vojnového konfliktu.
V rámci pracovného programu sa zúčastnil na rokovaní Medzinárodnej koalície k návratu ukrajinských detí, ako aj na 5. summite Krymskej platformy a absolvoval množstvo bilaterálnych stretnutí. Rokoval napríklad s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, predsedníčkou VZ OSN Annalenou Baerbockovou, ako aj prezidentmi Gruzínska a Libanonu.
V priestoroch Stálej misie SR pri OSN sa Pellegrini zúčastnil na slávnostnom odhalení reliéfu prvého československého veľvyslanca pri tejto medzinárodnej organizácii a spoluautora Charty OSN Jána Papánka a v New Jersey sa stretol s krajanmi na jednom z najväčších slovenských festivalov v USA - Slovak Heritage Festival. Zúčastnil sa aj na podujatí Slovaks in Concert a diskutoval na summite Slovak Pro.