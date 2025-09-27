Tisícky stúpencov Hizballáhu si pripomenuli výročie smrti bývalého vodcu Nasralláha

BEJRÚT - Tisícky stúpencov libanonského militantného hnutia Hizballáh sa v sobotu zhromaždili pri hrobe svojho bývalého vodcu šejka Hasana Nasralláha, aby si pripomenuli prvé výročie jeho zabitia Izraelom, informuje agentúra AFP.
Toto Iránom podporované hnutie, aktuálne oslabené minuloročnou smrtiacou vojnou s Izraelom, zorganizovalo pri tejto príležitosti viacero spomienkových podujatí. Podporovatelia Hizballáhu, z ktorých mnohí mávali žltými zástavami hnutia, ale aj vlajkami Libanonu, Palestíny a Iránu, sa zhromaždili pri mauzóleu blízko libanonskej metropoly Bejrút, kde je Nasralláh pochovaný.
Smrť vodcu oslabuje Hizballáh
Charizmatický vodca bol zabitý pri masívnom izraelskom leteckom útoku na južné predmestia Bejrútu 27. septembra 2024, pripomína AFP. Bez Nasralláhua a s veľkou časťou jeho vojenských kapacít zničených Izraelom sa vplyv Hizballáhu na libanonskú politiku oslabil, dodáva táto francúzska agentúra.
Vláda v Bejrúte zašla až tak ďaleko, že nariadila armáde odzbrojiť túto skupinu, ktorá bola kedysi považovaná za lepšie vybavenú než štát. Hizballáh je v súčasnosti pod silným tlakom, aby odovzdal svoje zbrane, pričom libanonská armáda plánuje začať s odzbrojovaním na juhu krajiny.
USA a izraelské útoky nútia hnutie k ústupu
Samotný Libanon je pod tlakom Spojených štátov a prebiehajúcich izraelských útokov. Hizballáh bol jedinou významnou ozbrojenou skupinou, ktorej bolo po občianskej vojne v Libanone povolené ponechať si zbrane, pretože bojoval proti pokračujúcej izraelskej okupácii juhu krajiny, pripomína AFP.
Srdcom skupiny je prevažne šiitský južný a východný Libanon, ako aj južný Bejrút. V októbri 2023 začalo hnutie odpaľovať rakety na Izrael na podporu palestínskeho militantného hnutia Hamas v Gaze. Mesiace potýčok prerástli v septembri 2024 do totálnej vojny s Izraelom, kým nebolo o dva mesiace neskôr dohodnuté prímerie.