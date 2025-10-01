Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

OSN od začiatku prímeria v Libanone overila úmrtia 103 civilistov: Vysídlených je vyše 80-tisíc ľudí

ŽENEVA - Organizácia Spojených národov v stredu oznámila, že od začiatku prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh potvrdila v Libanone úmrtia 103 civilistov. Vysídlených je stále vyše 80.000 ľudí. Informuje správa agentúry AFP.

„Naďalej sme svedkami ničivých dôsledkov útokov stíhačiek a dronov v obytných oblastiach, ako aj neďaleko pozícií mierových síl OSN na juhu,“ uviedol vo vyhlásení vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Prímerie v Libanone vstúpilo do platnosti v novembri 2024, avšak Izrael v Libanone takmer denne útočí tvrdiac, že cieľom sú členovia Iránom podporovaného Hizballáhu alebo ich zariadenia.

Hrozba ďalších útokov

„Rodiny jednoducho nemôžu začať s obnovou svojich domovov a životov. Namiesto toho sú vystavení reálnej a bezprostrednej hrozbe ďalších útokov,“ vyhlásil komisár OSN. „Stovky poškodených škôl, zdravotníckych zariadení, náboženských miest a ďalších civilných objektov sú naďalej neprístupné alebo v najlepšom prípade len čiastočne použiteľné,“ konštatoval. Úrad vysokého komisára tvrdí, že do konca septembra overil, že od začiatku prímeria bolo v Libanone zabitých 103 civilistov. Naopak, z Izraela nehlásia žiadne úmrtia spôsobené raketami vystrelenými z Libanonu.

Podľa Türkovho úradu zahynulo 21. septembra pri izraelskom útoku dronom na vozidlo a motocykel v pohraničnej oblasti na juhu Libanonu päť ľudí vrátane troch detí. Türk žiada nezávislé a nestranné vyšetrovanie tohto, ale i ďalších incidentov. Libanonské ministerstvo zdravotníctva v stredu oznámilo, že pri izraelskom útoku na juhu krajiny zahynula jedna osoba a ďalších päť utrpelo zranenia.

V dôsledku pretrvávajúceho násilia je v Libanone naďalej vysídlených viac ako 80.000 ľudí. Vysídlených je tiež zhruba 30.000 ľudí zo severu Izraela. Türk zdôraznil, že civilisti a civilná infraštruktúra musia byť chránení počas všetkých bojových operácií a medzinárodné humanitárne právo musí byť plne rešpektované, a to bez ohľadu na tvrdenia o porušení prímeria. Dodal, že jedinou cestou k trvalému mieru je dôsledné dodržiavanie prímeria.

