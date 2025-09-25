Požiar v Bratislave: Záchranári ošetrili ženu, ktorá utrpela popálenie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Diana Semanová, Getty Images)
BRATISLAVA - Záchranári ošetrili pri stredajšom (24. 9.) požiari na Starohájskej ulici v bratislavskej Petržalke 21-ročnú ženu. Tá sa nadýchala splodín horenia a utrpela popálenie prvého stupňa na hornej končatine. Potvrdila to manažérka komunikácie s verejnosťou Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.
„K požiaru na Starohájskej ulici sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári na mieste ošetrili 21-ročnú ženu, ktorá bola nadýchaná splodinami horenia a utrpela popálenie prvého stupňa na hornej končatine,“ spresnila Klimešová.