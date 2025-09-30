Obrovský požiar vypukol v bytovke v Banskej Bystrici: Evakuovali 25 ľudí

BANSKÁ BYSTRICA - V byte na najvyššom poschodí paneláku na ulici Trieda SNP v centre Banskej Bystrice vypukol v utorok dopoludnia obrovský požiar. Z bytového domu museli evakuovať 25 osôb, dve sa nadýchali splodín horenia a skončili v opatere lekárov. Uviedol to Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Ako dodal, likvidácia požiaru ešte nebola hlásená. Na mieste zasahovalo 21 príslušníkov HaZZ so šiestimi kusmi techniky. Nachádza sa tam aj evakuačný autobus. Na miesto už prišiel zisťovateľ príčin požiaru. Bližšie informácie poskytnú hasiči neskôr.
Mesto Banská Bystrica ponúka pomoc evakuovaným obyvateľom. „Sme pripravení poskytnúť im náhradné ubytovanie a ďalšiu pomoc v prípade, že o ňu prejavia záujem. Ďakujem hasičom za profesionálny zásah, rovnako ako aj príslušníkom mestskej a štátnej polície za ich rýchle nasadenie pri evakuácii ľudí,“ reagoval na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.