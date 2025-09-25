Fico sa po odhlasovaní konsolidácie postavil pred verejnosť: Poďme zmeniť politický systém a odstrániť bláznov!

BRATISLAVA - Po búrlivej noci v parlamente sa predseda strany Smer-SSD a premiér Robert Fico rozhodol so straníkmi postaviť pred verejnosť a informovať, ako vnímal atmosféru po schválení tretieho balíka konsolidácie. Podľa predsedu vlády opozícia odchodom zo sály ušla.
NAŽIVO Tlačová konferencia strany Smer-SD:
Fico sa na úvod vyjadril v tom duchu, že koalícia "upratala špinu po Matovičovi, Hegerovi a Ódorovi". Fico sa však na tlačovej konferencii prekvapivo staval aj k postoju šéfa KDH Milana Majerského. "To na čo nahovárajú títo politici? Aby nás postrieľali definitívne?" reagoval rozhorčený Fico na slová opozičných lídrov z posledných zhromaždení na námestiach. Podľa neho sa vraj Majerský poza kamery stavia do pozície "kamaráta", no po ich zapnutí sa stavia proti Smeru.
Premiér zároveň vyjadril vďaku a vysvetľoval, prečo nebol priamo v pléne počas hlasovania z 24. septembra. Nebol vraj patrične oblečený v obleku a pozoroval hlasovanie len "z diaľky". Protest vo forme odchodu opozície zo sály Fico nepovažuje za obštrukciu, ale za útek.
Som prekvapený, že mnohí používajú Matovičov manuál, posťažoval sa minister
"Veľa sa tu klamalo. Musím povedať, že mnohí používajú Matovičov manuál so skreslenými infromáciami a preberá to aj PS-ko. Ja sa tomu čudujem, že preberajú túto demagógiu," povedal na tlačovom brífingu minsiter financií Ladislav Kamenický, ktorý sa posťažoval, že bol takmer fyzicky odsúvaný spred rečníckeho pultu. Povedal to v kontexte, keď expremiér a líder hnutia Slovensko prišiel k pultíku s transparentom "Klamár".
Chce to zmenu systému, zdôraznil nahnevaný Fico
Fico v jednom momente podporil nedávny nápad na reformu politického systému. "Poďme urobiť reformu politického systému na Slovensku, aby sme nemali týchto bláznov v parlamente," povedal premiér.
Fico sa k Ferenčákovmu postupu nechcel vyjadrovať a okomentoval to len stručne. "Toto je problém Hlasu," povedal.
Článok budeme aktualizovať.