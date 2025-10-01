Streda1. október 2025, meniny má Arnold, zajtra Levoslav

Premiér Fico opäť ruší program! Zdravotné problémy, zahraničná cesta nebude!

Robert Fico ruší program.
(Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) v stredu 1. októbra neodletel na samit Európskej únie a Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa koná v dánskej Kodani. Dôvodom sú zdravotné problémy. Médiám to potvrdil Alexander Kováč z Úradu vlády SR.

„Predseda vlády sa ospravedlnil z účasti na neformálnom samite Európskej rady a Európskeho politického spoločenstva, a to z dôvodu zhoršených zdravotných ťažkostí spojených s atentátom,“ uviedol Kováč.

V stredu sa v Kodani stretávajú lídri EÚ, aby rokovali o posilnení spoločnej európskej obrany a podpore pre Ukrajinu. Vo štvrtok (2. 10.) sa uskutoční siedmy samit Európskeho politického spoločenstva, na ktorý bolo podľa Úradu vlády SR pozvaných 47 predstaviteľov štátov z európskeho kontinentu. „Lídri budú diskutovať o Ukrajine, o bezpečnostnej situácii v Európe a jej posilnení v súčasnej geopolitickej situácii. Témami samitu EPC budú tiež migrácia, hybridné hrozby a ekonomická bezpečnosť,“ priblížil.

