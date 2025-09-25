Raši pripúšťa tajné hlasovanie o novele ústavy: Poslanci za stranu Hlas ho podporia

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pripúšťa možnosť tajného hlasovania o vládnej novele ústavy. Poslanci za Hlas takýto návrh, ak sa na rokovanie predloží, podporia. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Návrh v diskusii padol. Musí byť podaný o 17.00 h. Keď podaný bude, my zaň zahlasujeme. Tajná voľba je o tom, aby každý mohol naozaj prejaviť svoj názor bez toho, aby ho niekto konkrétne naháňal,“ povedal.
Raši si myslí, že ide o citlivú tému. Hlasovanie by podľa neho malo byť hodnotové a apolitické. Verí, že poslanci za KDH úpravu podporia. „Vyzývam celú opozíciu, nech sa zúčastní a nech ukáže v tajnej voľbe, ako to myslí, aby nerobila problémy svojim kolegom z KDH,“ dodal.
O novele ústavy má parlament hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má aj zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.