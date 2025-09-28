Nedeľa28. september 2025, meniny má Václav, zajtra Michal, Michael, Michaela

Fico chce Slovensko budovať tak, ako Orbán v Maďarsku! V Ostrihome lietali lichôtky a sľuby spolupráce

Viktor Orbán a Robert Fico sa stretli v Ostrihome AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (6)
Viktor Orbán a Robert Fico sa stretli v Ostrihome (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)
OSTRIHOM - Suverénne postoje Maďarska a Slovenskej republiky by boli vhodné na výrazné posilnenie spolupráce formátu zoskupenia Vyšehradskej štvorky (V4), ktorého predsedníctvo zastáva aktuálne Maďarsko. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico v nedeľu v severomaďarskom Ostrihome v prejave pri príležitosti 135. výročia postavenia Mosta Márie Valérie. Prítomný bol aj predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý takisto predniesol prejav, informuje spravodajca v Budapešti.

Fico podotkol, že nikdy nezasahuje do vnútorných záležitostí iných krajín, avšak vyjadril názor, že z premiérov krajín V4 - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska - „by už onedlho mohli byť traja, s ktorými by sme mohli mať na určité otázky rovnaký názor“.

Stretnutie premiéra Fica s maďarským premiérom Viktorom Orbánom na Moste Márie Valérie (Zdroj: Úrad vlády SR)

„Ponúkame spolupráce predovšetkým v otázkach bezpečných dodávok energií pre naše krajiny. Nikto by nám nemal prikazovať, odkiaľ budeme brať ropu a plyn, pretože podľa medzinárodného práva je to suverénna krajina, ktorá rozhoduje o svojom energetickom mixe. Zdieľam rovnaký názor ako predseda vlády Maďarska, že politické, ideologické rozhodnutie odstrihnúť Európu úplne od dodávok týchto palív z Ruska poškodí nielen najviac Maďarsko a Slovensko, ale výrazne poškodí celú Európsku úniu,“ zdôraznil Fico.

Robert Fico počas príhovoru
Robert Fico počas príhovoru  (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

Fico tiež vyhlásil, že chce Slovensko budovať tak, ako to robí maďarský premiér vo svojej krajine. Lichôtkami nešetril ani Orbán, ktorý Fica označil za nezničiteľného. „Keď Slovensko zíde z koľají, on sa objaví a dá to do poriadku,“ povedal maďarský predseda vlády slovenskému premiérovi. Tiež mu zagratuloval k zmene ústavy.

Fico v Ostrihome počas príhovoru v Ostrihome povedal, že „došiel medzi normálnych a dobrých ľudí” a označil to za vzácnu chvíľu, pretože oponenti sa na oboch premiérov „vrhajú s nenávisťou a posadnutosťou”.

Viktor Orbán a Robert Fico sa stretli v Ostrihome
Viktor Orbán a Robert Fico sa stretli v Ostrihome  (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

Druhá vážna téma

Druhou vážnou témou je ilegálna migrácia, dodal slovenský ministerský predseda, ktorý ocenil kroky maďarskej vlády proti tejto migrácii, ktoré podľa jeho slov pomohli celej Európe. Maďarsko od 1. júla už po siedmykrát zastáva funkciu predsedajúcej krajiny V4.

Viktor Orbán
Viktor Orbán  (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

Predseda slovenskej vlády v prejave poznamenal, že síce zastupuje iný politický tábor ako maďarský premiér, ale zároveň vie, že vhodnou odpoveďou na vonkajšie útoky môže byť len suverénna národná politika. Orbánovi pripomenul, že slovenský parlament práve schválil novelu ústavy. V súvislosti so zmenami ústavy okrem iného podotkol: „Nechceme, aby našim deťom vymývali mozgy nejakí blázni alebo poloblázni.“

Vyjadrili sa k vojne na Ukrajine

K vojne na Ukrajine Fico povedal, že Maďarsko a Slovensko sú podľa neho jedinými krajinami v Európskej únii, ktoré presadzujú mier a ktoré budú v tejto svojej súčasnej politike pokračovať aj v budúcnosti. „Súčasná politika EÚ týkajúca sa vojny nevedie k výsledkom,“ dodal.

Robert Fico počas príhovoru
Robert Fico počas príhovoru  (Zdroj: SITA/AP Photo/Denes Erdos)

„Záujmy Slovenska a Maďarska aj v tejto oblasti smerujú rovnakým smerom a história ukazuje, že keď sa dva národy spoja, sú silnejšie než samostatne. Ak spolupracujeme, tak sa nám darí,“ reagoval v prejave Orbán. Podľa jeho slov nie je náhodou, že Most Márie Valérie bol dvakrát zničený. „Ani Maďari, ani Slováci sa nechceli zúčastniť na svetovej vojne, ale aj tak boli poslaní na front. Znovuvybudovaním mosta oba národy vyjadrili, že si neželajú ďalšie vojny ničiace mosty v Európe,“ podčiarkol maďarský premiér, ktorý oznámil, že sa už plánuje výstavba nového mosta na Dunaji.    

Práce na dostavbe mosta

Most medzi Štúrovom na slovenskej strane a Ostrihomom na maďarskej strane bol v prvej svetovej vojne vyhodený do vzduchu, následne bol obnovený a po druhej svetovej vojne ho opäť vyhodili do vzduchu. Po Novembri 1989 sa oživila myšlienka postaviť ho znovu. Projekt sa stal súčasťou Programového vyhlásenia vlády SR Mikuláša Dzurindu z roku 1998.

Práce na dostavbe mosta s plánovanými nákladmi 11,7 milióna eur sa začali 17. októbra 2000. Slovenskej aj maďarskej strane prispela Európska únia po päť miliónov eur z fondov PHARE. Zrekonštruovaný most Márie Valérie cez Dunaj slávnostne odovzdali opäť do užívania 11. októbra 2001 za účasti premiérov oboch krajín - Mikuláša Dzurindu (Slovenská demokratická a kresťanská únia, SDKÚ) a Viktora Orbána (Fidesz), ako aj vtedajšieho komisára Európskej únie pre rozšírenie Güntera Verheugena.

