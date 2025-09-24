Trump vyvolal celosvetové šialenstvo: Tehotné ženy straší pred známym liekom! Na jeho slová reaguje aj ŠÚKL

BRATISLAVA/WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vyvolal celosvetové šialenstvo a paniku. Podľa šéfa Bieleho domu totiž môže paracetamol, ktorý patrí k bežným a rozšíreným liečivám, spôsobiť autizmus a tehotné ženy by sa mu mali vyhýbať. Jeho slová zarezonovali aj na Slovensku, Štatátny ústav pre kontrolu liečiv tak musel upokojovať situáciu.
Americký prezident v pondelok na tlačovej konferencii v Bielom dome odporučil tehotným ženám, aby neužívali liek paracetamol - v USA nazývaný acetaminofén a známy pod obchodnou značkou Tylenol. Na Slovensku ho nájdeme napríklad v dobre známom Paralene.
Trumpove vyjadrenia vyvolali okamžitú vlnu reakcií. Agentúra Reuters upozornila, že Trumpove tvrdenia sú v rozpore s názorom lekárskych spoločností, ktoré citovali údaje z viacerých štúdií ukazujúcich, že paracetamol zohráva bezpečnú starostlivosť o zdravie tehotných žien. Ohrodila sa voči nim Svetová zdravotnícka organizácia, Európska lieková agentúra či americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv. A ticho nezostal ani náš ŠÚKL, ktorý sa prikláňa k záverom Európskej liekovej agentúry. „Odborníci Európskej liekovej agentúry v roku 2019 podrobne skúmali štúdie, ktoré hodnotili, či užívanie paracetamolu počas tehotenstva môže mať vplyv na vývoj detského mozgu a neurovývinové poruchy. Dospeli k záveru, že na to neexistuje žiadny presvedčivý dôkaz a súvislosť sa nepreukázala. Z tohto dôvodu zostávajú oficiálne odporúčania na užívanie tejto účinnej látky v Európskej únii nezmenené,“ uviedol ŠÚKL.
Vysvetlil, že paracetamol je súčasťou mnohých voľnopredajných liekov na zníženie bolesti alebo horúčky a bežne ho užívajú milióny ľudí na celom svete. „Prvý liek s obsahom paracetamolu bol na Slovensku registrovaný v roku 1978, k dispozícii máme naozaj veľké množstvo údajov, ktoré potvrdzujú, že paracetamol je bezpečný a účinný,“ uviedol riaditeľ štátneho ústavu Roman Dorčík.
ŠÚKL zdôraznil, že bezpečnosť paracetamolu, rovnako ako všetkých liekov na trhu, je neustále monitorovaná a vyhodnocovaná národnými liekovými agentúrami a aj Európskou liekovou agentúrou. „Aj keď vo verejnom priestore rezonujú obavy prameniace z niektorých štúdií, ktoré naznačovali možnú štatistickú koreláciu, zdôrazňujeme, že tieto štúdie nepreukázali príčinnú súvislosť a ich výsledky boli vyhodnotené ako nepresvedčivé,“ dodal úrad.
Tehotným ženám odporúča paracetamol užívať iba vtedy, ak je to klinicky nevyhnutné na zmiernenie bolesti alebo horúčky, a užívať by sa mala čo najnižšia dávka. Dôležité takisto je, aby sa tehotné ženy vždy poradili s odborníkom.
Reaguje EMA, WHO a ďalší
Trumpovo tvrdenie o súvislosti paracetamolu a autizmu už odsúdili aj britskí odborníci, ktorí upozornili, že používanie tohto lieku počas tehotenstva je bezpečné a neuškodí matke ani jej dieťaťu. Podľa informácií na internetovej stránke britskej vlády Britská agentúra pre reguláciu liečiv a zdravotníckych výrobkov (MHRA) v pondelok potvrdila, že neexistuje dôkaz, že by užívanie paracetamolu počas tehotenstva spôsobovalo u detí autizmus.
Európska agentúra pre lieky (EMA) v utorok uviedla, že na základe dôkazov neexistujú žiadne súvislosti medzi používaním lieku acetaminofén/paracetamol - známy v USA pod značkou lieku Tylenol - v tehotenstve a autizmom. Agentúra sa tak vyjadrila po tom, čo americký prezident Donald Trump v pondelok odporučil tehotným ženám, aby sa vyhýbali tomuto lieku, pričom poukázal na jeho možnú súvislosť s nárastom prípadov autizmu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters. „Dostupné dôkazy nenašli žiadnu súvislosť medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmom,“ uviedla EMA a dodala, že tehotné ženy môžu v prípade potreby používať paracetamol v najnižšej účinnej dávke a frekvencii.
Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) neuznáva žiadnu preukázanú súvislosť medzi paracetamolom a autizmom. Americká akadémia pôrodníkov a gynekológov tiež potvrdzuje, že užívanie paracetamolu je pre tehotné ženy bezpečné.
Stanica BBC objasňuje, že acetominofén sa považuje za jediný bezpečný voľnopredajný liek na zmiernenie bolesti alebo zníženie horúčky pre tehotné ženy. Iné bežné lieky na tlmenie bolesti ako ibuprofen alebo bežná dávku aspirínu môžu počas tehotenstva zvyšovať riziko vážnych komplikácií.
Tvrdenia Trumpa vyvrátila aj WHO. „Dôkazy zostávajú nekonzistentné,“ odpovedal hovorca WHO Tarik Jašarevič na tlačovej konferencii v Ženeve na otázku o možnej súvislosti medzi užívaním paracetamolu počas tehotenstva a autizmu u detí. Hovorca WHO sa odvolal na nemenované štúdie, ktoré naznačovali možnú súvislosť, avšak konštatoval, že to nebolo potvrdené následným výskumom. „Tento nedostatok replikovateľnosti naozaj vyzýva na opatrnosť pri vyvodzovaní záverov o príčine,“ povedal.